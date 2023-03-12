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Yusufeli Barajı'nın suları ilçe merkezine ulaştı! Cadde ve sokaklar göle döndü

Ekonomi Haberleri

Artvin'de su tutma işlemi süren Türkiye'nin en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı'nda baraj suları Yusufeli ilçe merkezine ulaştı. Bazı cadde ve sokaklar sular içinde kalırken, sularla kaplı yolları kullanmak zorunda kalan araçların sürücüleri zor anlar yaşadı.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde yapımı tamamlanan kemer baraj sınıfında 275 metreyle gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı 22 Kasım tarihinde su tutmaya başladı.

Yusufeli Baraj gölünün suları ilçe merkezine ulaştı

EV VE İŞ YERLERİ SU ALTINDA KALDI

Baraj kapaklarının kapanmasıyla, su seviyesi 78 metreyi geçerken, barajda toplanmaya başlayan su ilçe merkezine ulaştı. Evren mahallesinde birçok ev ve iş yeri sular altın kalırken, ardından sanayi bölgesinin bir bölümü sulara teslim oldu.

Yusufeli Baraj gölünün suları ilçe merkezine ulaştı

SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

Taşınma işlemi devam ederken, bu kez baraj suları Kazımkarabekir mahallesine ulaştı. Mahallede bulunan yolu kullanmak zorunda kalan sürücüler, baraj sularını görünce ne yapacaklarını şaşırdı. Bir bölümü baraj sularıyla kaplı olan yolu, kullanmaya çalışan sürücüler zor anlar yaşadı.

Yusufeli Baraj gölünün suları ilçe merkezine ulaştı

Kimi sürücü sulara aldırış etmeden ilerlerken, kimi ise yolun ortasında kaldı. Yardımlarına ise diğer sürücüler yetişti. Halat yardımıyla birbirlerine bağlanan araçlar sudan çıkartıldı. İlçeye her gün yaklaşan baraj suları ise ilginç görüntülerin yaşanmasına neden oldu.

Yusufeli Baraj gölünün suları ilçe merkezine ulaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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Yorumlar (1)

ERKAN :

arkadaş girmeyin artık oraya size süre verilmiş son güne kadar beklemeyin

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