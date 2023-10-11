Mersin'de yetiştirilen yeşil limonun kilosu 10 kat daha pahalıya satılıyor

Türkiye'nin üretim merkezlerinden Mersin'de birçok limon çeşidi bu sene 3-4 TL bandında satılırken, bir genç girişimcinin ata toprağına kurduğu doğa dostu örnek bahçede yetiştirilen yeşil limonun kilosu 40 TL'den fazlasına alıcı buluyor. Tekstil mühendisliğini bırakıp çiftçiliğe başlayan gencin ürettiği limonların dışı gibi içi de yeşil ve sağlık açısından birçok fayda sağlayan kabuğu ile tüketilebiliyor.

Türkiye'nin yaş sebze ve meyve üretim merkezlerinden Mersin'in Erdemli ilçesinde ülkenin limon ihtiyacının yüzde 52'si karşılanıyor. Hasat başlamasıyla birlikte üreticiler bahçede limonu 3-4 TL bandında satıyor. Örnek bir genç üretici olan 38 yaşındaki Armağan Alan'ın ata toprağı 30 dönüme kurduğu rüzgar ve güneş enerjisi ile elektriğini ürettiği, depoladığı yağmur suyunu kullandığı doğa dostu bahçesinde yetiştirdiği yeşil limonun kilogramı ise 40 TL'den fazlasına alıcı buluyor.

TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİNİ BIRAKTI, DOĞA DOSTU ÜRETİCİ OLDU

Tekstil mühendisi olduğunu belirten Armağan Alan,"10 yılı aşkın süredir büyükşehirlerde, büyük firmalarda tekstil mühendisi olarak, yönetici olarak çalıştım. Yaklaşık 10 sene önce de Mersin'e yerleştim, tarımla uğraşıyorum. Aslında tarımı 10 sene içerisinde öğrendim ama biraz farklılaştırmaya çalıştım" dedi.

"BAHÇE SIFIR KARBON AYAK İZİNE SAHİP"

Ata toprağı bahçelerinde çok değişik türler ürettiklerine dikkat çeken Alan, "Thai lime bunlardan biri. Yine eski Anadolu'nun unutulmuş meyveleri var, kan portakalı gibi, şeker portakalı gibi. Tropik meyvelerimiz var. Mersin'e döndüğüm zaman hem değişik ürünler hem de bunları da en sağlıklı şekilde üretmeye çalıştım. Bugün bulunduğumuz bahçede 30 dönüm kadar bir alanda yaklaşık 10 çeşit üretiyoruz. Bulunduğumuz bu yerde tüm enerjimizi kendimiz üretiyoruz. Rüzgar tribünü, güneş enerjisi panelleriyle beraber, yağmur suyu hasadı yapıyoruz. Bulunduğumuz bu işletme neredeyse sıfır karbon ayak izine sahip, böyle bir bahçe" ifadelerini kullandı.

"BİZ LİMONU 40 TL'DEN SATIYORUZ"

"Biz limonu 40 TL'den satıyoruz"Ürettikleri yeşil limon ile ilgili de bilgi veren Alan," Biz bu limonu 40 lira civarına satıyoruz. Bildiğim kadarıyla endüstriyel olarak üretilen limonun fiyatı 3-4 lira kadar. Yani on kat daha yüksek bir fiyata satabiliyoruz. Yeşil limon farklı bir kategoride olan bir limon. Bu ürünün değerli olmasının en büyük sebebi aslında işlenmemiş olması. Normalde limon kabuğunda bağışıklık sistemimiz için enzimler ve vitaminler var. Biz bu ürünü kesinlikle işlemiyoruz. Kabuğu ile birlikte tüketilmesini sağlıyoruz. Bu sayede kullanıcı maksimum fayda sağlamış oluyor limonumuzdan. Bir diğer özelliği ürünün cildinin güzel olması için ilaçlamalar yapmıyoruz. Bizim için cildi önemli değil, müşterilerimiz içinde aynısı geçerli. Herhangi bir işlem yapmadığımız için rekolte düşüklüğümüz oluyor, fakat ürün fiyatını daha yüksek tutabildiğimiz için bunu tolere edebiliyoruz" şeklinde konuştu.