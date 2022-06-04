Yenişehir pazar alanında çalışma hızlandı - Haberler

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Yenişehir'e kazandıracağı, bünyesinde 154 araçlık otopark, düğün salonu, bebek bakım odası, fuaye alanı ve dükkan bulunan pazar yeri, otopark ve sosyal yaşam alanı projesinde inşaat hızla ilerliyor.

Ulaşımdan altyapıya, çevreden tarihi ve kültürel mirasa kadar her alanda Bursa'yı geleceğe taşıyacak projeleri hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, ilçelerdeki yaşam kalitesini artıracak yatırımları da hız kesmeden sürdürüyor. Kestel ve Gürsu ilçelerine kazandırılan kapalı pazar alanı ve otopark projelerinin bir benzeri Yenişehir ilçesinde de hayata geçiriliyor. İlçenin farklı sokaklarına yayılan semt pazarlarının tek çatı altında toplanması, daha düzenli, çağdaş ve denetlenebilir yapıya kavuşturulması için tasarlanan projede, çatı panel kaplama imalatları hızla devam ediyor. Çayır Mahallesi'nde toplam 7 bin 400 metrekare alan üzerine inşa edilen projenin 6 bin 200 metrekare alanlı zemin katında, 328 tezgahtan oluşan pazar alanı, zabıta noktası ve bir dükkan bulunacak. Zemin kat ayrıca, 154 araç kapasiteli otopark olarak da ilçe halkına hizmet verecek. Projenin birinci katında ise düğün salonu ve idari birimler yer alacak. Hizmet binasında imalatlar tamamlanırken, çatı panel kaplama imalatına hız verildi. Zemin kaplama ve ince işlerin de tamamlanmasının ardından projenin Temmuz ayı sonunda kadar tamamlanması hedefleniyor.

Sağlıklı alışveriş

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'yı 17 ilçesi ile bir bütün olarak ele aldıklarını ve halkın beklentilerini sürekli ön planda tuttuklarını belirterek, kapalı pazar alanı ile otopark projesinin Yenişehirlilerin önemli talebi olduğunu hatırlattı. Sokak aralarına kurulan semt pazarlarının 'sağlık ve denetleme sorununun yanında' ilçe trafiğine olumsuz etkiler yaptığını belirten Başkan Aktaş, "Bu proje ile halkımız pazar alışverişlerini yaz kış daha sağlıklı bir ortamda yapma imkanı bulacak. Aynı zamanda otopark olarak hizmet verecek proje ile ilçe merkezinde parklanmalardan kaynaklı trafik sıkışıklığı ortadan kalkmış olacak. Çalışmalarımızda sona yaklaşıyoruz. Projemiz şimdiden hayırlı olsun" dedi. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi