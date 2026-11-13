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Yenişehir Gıda OSB için Orhan Torun, Bursa'nın oda ve borsa başkanlarıyla görüştü

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Yenişehir Gıda OSB için Orhan Torun, Bursa'nın oda ve borsa başkanlarıyla görüştü
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Yenişehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Orhan Torun, Bursa Ticaret Borsası ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası başkanlarıyla Gıda OSB projesini görüştü. Torun, görüşmenin verimli geçtiğini belirterek önümüzdeki günlerde basın toplantısı planladıklarını söyledi.

Yenişehir'de kurulması planlanan Gıda Organize Sanayi Bölgesi için önemli temaslar gerçekleştirildi. Yenişehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Orhan Torun, Bursa Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Özkan ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Özer Matlı ile bir araya gelerek projenin geleceğini görüştü.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde hayata geçirilmesi planlanan Gıda Organize Sanayi Bölgesi için çalışmalar hız kazanıyor. Yenişehir'in tarımsal potansiyelini sanayi yatırımlarıyla buluşturması, üretime, istihdama ve bölge ekonomisine önemli katkılar sağlaması hedeflenen proje kapsamında harekete geçen Yenişehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Orhan Torun, Bursa'nın önemli oda ve borsa başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştirdi.

Bursa Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Özkan ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Özer Matlı ile bir araya gelen Torun, Yenişehir Gıda Organize Sanayi Bölgesi projesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

GÖRÜŞME VERİMLİ GEÇTİ

Görüşmenin son derece verimli geçtiğini belirten Başkan Orhan Torun, "Öncelikle Bursa Ticaret Borsası Başkanımıza ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımıza teşekkür ediyorum. Yenişehir ve Bursa açısından son derece önemli bir görüşme gerçekleştirdik. Gıda Organize Sanayi Bölgesi projemizin hayata geçirilmesi adına istişarelerimizi sürdürüyoruz. Önümüzdeki günlerde geniş katılımlı, detaylı bir basın toplantısı düzenlemeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yenişehir'in tarım ve gıda sektöründeki güçlü konumunu sanayi yatırımlarıyla desteklemesi beklenen Gıda Organize Sanayi Bölgesi projesinin, hayata geçirilmesi durumunda bölge ekonomisine yeni bir ivme kazandırması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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