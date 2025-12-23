Yeni asgari ücretle her şey sil baştan! İşte kalem kalem değişen tüm tutarlar
2026 yılında geçerli olacak asgari ücret yüzde 27 zamla net 28 bin 75 TL olarak belirlendi. Yeni asgari ücretle birlikte işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, rapor parası, stajyer ücretleri, askerlik ve doğum borçlanması, GSS primi, BES kesintisi ile isteğe bağlı sigorta ödemeleri de yeniden hesaplandı. Düzenleme, milyonlarca çalışanın gelirini ve sosyal güvenlik yükümlülüklerini doğrudan etkileyecek.
- 2026 yılında geçerli olacak asgari ücret brüt 33 bin 30 TL, net 28 bin 75 TL olarak belirlendi.
- Yeni asgari ücret işsizlik maaşını en düşük 13 bin 123 TL, en yüksek 26 bin 221 TL yaptı.
- Asgari ücret artışı stajyer maaşını 8 bin 421 TL, GSS primini bin 981 TL, BES kesintisini 990,79 TL'ye yükseltti.
Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret belirlendi.
ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 27 ZAM
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki üçüncü toplantısı sona erdi. Toplantının ardından konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2026 yılında geçerli olacak asgari ücretin yüzde 27 zam ile brüt 33 bin 30 TL'ye, net olarak da 28 bin 75 TL'ye yükseltildiğini duyurdu.
ZAM SADECE MAAŞLA SINIRLI KALMADI
Asgari ücretteki artış, işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri, askerlik ve doğum borçlanmaları, staj ücretleri, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kesintisi ile rapor paraları başta olmak üzere birçok ödeme kalemini doğrudan etkiledi.
İŞSİZLİK MAAŞI
Mevzuata göre işsizlik maaşı, brüt asgari ücretin yüzde 40'ından az, yüzde 80'inden fazla olamıyor.
Yeni asgari ücretle birlikte:
- En düşük işsizlik maaşı 13 bin 123 TL
- En yüksek işsizlik maaşı 26 bin 221 TL oldu.
ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMASI
Borçlanma tutarları ise günlük brüt asgari ücret üzerinden hesaplanıyor.
Yeni düzenlemeyle:
- Günlük en düşük borçlanma 352 TL
- Günlük en yüksek borçlanma 2 bin 641 TL olarak belirlendi.
RAPOR ÜCRETLERİ
Asgari ücretli çalışanların aldığı geçici iş göremezlik ödemeleri de zamlandı:
- Ayakta tedavide günlük 736,66 TL
- Yatarak tedavide günlük 552,50 TL rapor ücreti uygulanacak.
STAJYER ÜCRETLERİ
Stajyerlere ödenen ücret, net asgari ücretin yüzde 30'undan az olamıyor. Bu hesaplama doğrultusunda yeni artışla birlikte stajyer maaşı 8 bin 421 TL yükselecek.
GSS PRİMİ
Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi de asgari ücretteki artışla birlikte yeniden belirlendi. Daha önce brüt asgari ücretin yüzde 6'sı üzerinden hesaplanan aylık GSS primi bin 981 TL seviyesine çıktı.
KIDEM TAZMİNATI TABANI
Asgari ücretin brüt tutarının artmasıyla kıdem tazminatının taban tutarı da yükseldi. 2026 yılında işten ayrılan veya emekli olan çalışanlara ödenecek en düşük kıdem tazminatı 33 bin 30 TL olacak. Tavan tutar ise memur maaş katsayısına göre belirlenecek.
BES KESİNTİSİ VE İSTEĞE BAĞLI SİGORTA
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kesintisi yüzde 27 artışla 990,79 TL oldu.
İsteğe bağlı sigorta primlerinde ise:
- En düşük prim 10 bin 568 TL
- En yüksek prim 79 bin 264 TL seviyesine yükseldi.