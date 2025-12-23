Haberler

Yeni asgari ücretle her şey sil baştan! İşte kalem kalem değişen tüm tutarlar

Yeni asgari ücretle her şey sil baştan! İşte kalem kalem değişen tüm tutarlar Haber Videosunu İzle
Yeni asgari ücretle her şey sil baştan! İşte kalem kalem değişen tüm tutarlar
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2026 yılında geçerli olacak asgari ücret yüzde 27 zamla net 28 bin 75 TL olarak belirlendi. Yeni asgari ücretle birlikte işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, rapor parası, stajyer ücretleri, askerlik ve doğum borçlanması, GSS primi, BES kesintisi ile isteğe bağlı sigorta ödemeleri de yeniden hesaplandı. Düzenleme, milyonlarca çalışanın gelirini ve sosyal güvenlik yükümlülüklerini doğrudan etkileyecek.

  • 2026 yılında geçerli olacak asgari ücret brüt 33 bin 30 TL, net 28 bin 75 TL olarak belirlendi.
  • Yeni asgari ücret işsizlik maaşını en düşük 13 bin 123 TL, en yüksek 26 bin 221 TL yaptı.
  • Asgari ücret artışı stajyer maaşını 8 bin 421 TL, GSS primini bin 981 TL, BES kesintisini 990,79 TL'ye yükseltti.

Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret belirlendi.

ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 27 ZAM

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki üçüncü toplantısı sona erdi. Toplantının ardından konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2026 yılında geçerli olacak asgari ücretin yüzde 27 zam ile brüt 33 bin 30 TL'ye, net olarak da 28 bin 75 TL'ye yükseltildiğini duyurdu.

Yeni asgari ücretle her şey sil baştan! İşte kalem kalem değişen tüm tutarlar

ZAM SADECE MAAŞLA SINIRLI KALMADI

Asgari ücretteki artış, işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri, askerlik ve doğum borçlanmaları, staj ücretleri, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kesintisi ile rapor paraları başta olmak üzere birçok ödeme kalemini doğrudan etkiledi.

Yeni asgari ücretle her şey sil baştan! İşte kalem kalem değişen tüm tutarlar

İŞSİZLİK MAAŞI

Mevzuata göre işsizlik maaşı, brüt asgari ücretin yüzde 40'ından az, yüzde 80'inden fazla olamıyor.

Yeni asgari ücretle birlikte:

  • En düşük işsizlik maaşı 13 bin 123 TL
  • En yüksek işsizlik maaşı 26 bin 221 TL oldu.

Yeni asgari ücretle her şey sil baştan! İşte kalem kalem değişen tüm tutarlar

ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMASI

Borçlanma tutarları ise günlük brüt asgari ücret üzerinden hesaplanıyor.

Yeni düzenlemeyle:

  • Günlük en düşük borçlanma 352 TL
  • Günlük en yüksek borçlanma 2 bin 641 TL olarak belirlendi.

Yeni asgari ücretle her şey sil baştan! İşte kalem kalem değişen tüm tutarlar

RAPOR ÜCRETLERİ

Asgari ücretli çalışanların aldığı geçici iş göremezlik ödemeleri de zamlandı:

  • Ayakta tedavide günlük 736,66 TL
  • Yatarak tedavide günlük 552,50 TL rapor ücreti uygulanacak.

Yeni asgari ücretle her şey sil baştan! İşte kalem kalem değişen tüm tutarlar

STAJYER ÜCRETLERİ

Stajyerlere ödenen ücret, net asgari ücretin yüzde 30'undan az olamıyor. Bu hesaplama doğrultusunda yeni artışla birlikte stajyer maaşı 8 bin 421 TL yükselecek.

Yeni asgari ücretle her şey sil baştan! İşte kalem kalem değişen tüm tutarlar

GSS PRİMİ

Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi de asgari ücretteki artışla birlikte yeniden belirlendi. Daha önce brüt asgari ücretin yüzde 6'sı üzerinden hesaplanan aylık GSS primi bin 981 TL seviyesine çıktı.

Yeni asgari ücretle her şey sil baştan! İşte kalem kalem değişen tüm tutarlar

KIDEM TAZMİNATI TABANI

Asgari ücretin brüt tutarının artmasıyla kıdem tazminatının taban tutarı da yükseldi. 2026 yılında işten ayrılan veya emekli olan çalışanlara ödenecek en düşük kıdem tazminatı 33 bin 30 TL olacak. Tavan tutar ise memur maaş katsayısına göre belirlenecek.

Yeni asgari ücretle her şey sil baştan! İşte kalem kalem değişen tüm tutarlar

BES KESİNTİSİ VE İSTEĞE BAĞLI SİGORTA

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kesintisi yüzde 27 artışla 990,79 TL oldu.

İsteğe bağlı sigorta primlerinde ise:

  • En düşük prim 10 bin 568 TL
  • En yüksek prim 79 bin 264 TL seviyesine yükseldi.
Umut Halavart
Haberler.com / Ekonomi
Haberler.com
500

Yorumlar (15)

Haber YorumlarıOğulcan Öztürk:

Bir gram hakkım varsa bu hükümete helal olmasın.

Yorum Beğen171
Yorum Beğenme16
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMURAD:

HAKKIN YOK

yanıt4
yanıt17
Haber YorumlarıMesut DOĞAN:

hepsini geri alacaklar. asgari ücrete yapilan her zaman batmak demektir

Yorum Beğen111
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıoguz ates:

binlerce işçisi olanların aldığı karar ve köleliğe devam

Yorum Beğen64
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBlack Mamba:

Admin GSS primi daha aralıkta yüzde yüz zamla 1530 oldu haberin yok, utanmadan birde yüzde 25 I vururlar olur sana 2 bin oh mis

Yorum Beğen31
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDiYaRBaKıRLı:

Saçımın akına bakma sultanım belki senden 3 5 yaşlıyım ama zincire vurulmuş aslan gibiyim AKKOYUNLAR Nerede

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla

Tüm 15 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan asgari ücret yorumu

Asgari ücrete hükümet kanadının ilk yorumunda, "enflasyon" vurgusu
Eski eşini 55 kez bıçakla darbesiyle öldürdü, Savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi

Eski eşini 55 bıçak darbesiyle öldüren adamı savunması da kurtaramadı
Markette gelin-kayınvalide kavgası! Kamera olan biteni anbean kaydetti

Gelinden kayınvalideye baskın! Kamera tüm olan biteni kaydetti
Canlı yayına damga vuran an: Cebinden çıkarıp saymaya başladı

Koca profesörün canlı yayında yaptığına bakın
Hasan Şaş'tan Galatasaraylıları üzecek olay iddia: Tarih bile verdi

Galatasaraylıları üzecek olay iddia: Tarih bile verdi
Asgari ücretle birlikte işveren desteğine de zam geldi

Asgari ücretle birlikte o da belli oldu! İşte verilecek destek tutarı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan asgari ücret yorumu

Asgari ücrete hükümet kanadının ilk yorumunda, "enflasyon" vurgusu
Eski eşini 55 kez bıçakla darbesiyle öldürdü, Savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi

Eski eşini 55 bıçak darbesiyle öldüren adamı savunması da kurtaramadı
Markette gelin-kayınvalide kavgası! Kamera olan biteni anbean kaydetti

Gelinden kayınvalideye baskın! Kamera tüm olan biteni kaydetti