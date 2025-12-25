Webolizma, E-Ticaret Zirvesi 2025'te iki prestijli ödülle sektörün zirvesinde

Webolizma, Pazarlama Türkiye tarafından düzenlenen E-Ticaret Zirvesi 2025 kapsamında iki farklı kategoride ödüle layık görülerek dijital pazarlama ve e-ticaret ekosistemindeki güçlü konumunu bir kez daha kanıtladı.

Zirve kapsamında gerçekleştirilen ödül töreninde Webolizma;

"Yılın Dijital Pazarlama Ajansı" kategorisinde Altın Ödül,

"En İyi Çok Kanallı Pazarlama Kampanyası" kategorisinde ise Gümüş Ödül kazandı.

SEKTÖRÜN OYLARIYLA GELEN BAŞARI

E-Ticaret Zirvesi Ödülleri; pazarlama, e-ticaret ve teknoloji dünyasının önde gelen markalarının üst düzey yöneticilerinin oylarıyla belirlenmesiyle, sektörde ayrı bir güvenilirliğe sahip bulunuyor. Bu yönüyle ödüller, yalnızca performans sonuçlarını değil; stratejik bakış açısını, sürdürülebilir büyümeyi ve entegre pazarlama yaklaşımını da esas alıyor.

İKİ FARKLI CASE, ORTAK STRATEJİK YAKLAŞIM

Webolizma, "Yılın Dijital Pazarlama Ajansı" Altın Ödülü'nü, Setrms markasıyla yürüttüğü, veri odaklı performans yönetimi, kanal entegrasyonu ve ölçeklenebilir büyüme stratejileri sayesinde kazandı. Süreç boyunca marka hedefleriyle uyumlu kurgulanan dijital yol haritası, ölçülebilir ve sürdürülebilir başarılar elde edilmesini sağladı.

"En İyi Çok Kanallı Pazarlama Kampanyası" Gümüş Ödülü ise Webolizma'nın Paulmark ile hayata geçirdiği çok kanallı pazarlama çalışmalarıyla geldi. Online temas noktaları; performans, içerik ve marka iletişimi ekseninde entegre bir yapı içinde ele alınarak, hedef kitleyle tutarlı ve güçlü bir etkileşim modeli oluşturuldu.

"STRATEJİ, TUTARLILIK VE ÖLÇÜLEBİLİRLİK ODAKLI BİR YAKLAŞIM"

Webolizma, her iki ödülde de; kısa vadeli kazanımların ötesine geçen, markaların uzun vadeli değerini merkeze alan stratejik yaklaşımıyla öne çıktı. Ajans, dijital pazarlamayı yalnızca bir medya satın alma süreci olarak değil; marka, veri, teknoloji ve yaratıcılığın birlikte ele alındığı bütüncül bir büyüme modeli olarak konumlandırmaya devam ediyor.