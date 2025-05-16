Vodafone, WWF-Türkiye ve Habitat Derneği'nden yeni sürdürülebilirlik projesi

VODAFONE, WWF- Türkiye ve Habitat Derneği yeni bir sürdürülebilirlik projesi için güçlerini birleştirdi. 'Dünya İçin Lazım' projesiyle, e-atıkların geri dönüştürülerek hem doğanın korunması hem de doğa bilinci yüksek, sorumlu nesillerin yetişmesi amaçlanıyor. Önümüzdeki 1 yılda 15 ton e-atığın geri dönüştürülmesinin hedeflendiği projede, 81 ilde 60 bin kişiye doğa eğitimi verilecek.

Vodafone'un yeni projesi, Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, WWF-Türkiye Genel Müdürü Ömür Kula ve Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı H. Emre Koyuncu'nun katılımıyla düzenlenen toplantıda tanıtıldı.

Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, şunları söyledi:

"E-atıklar son yıllardaki teknolojik gelişmeler ve tüketim alışkanlıkları ile dünyada en hızlı artış gösteren atık kollarından biri. Buna ek olarak, ekonomik açıdan da yüksek değer arz eden, önemli bir atık grubu. Dünya Ekonomik Forumu verilerine göre, e-atık miktarının 2050 yılında 120 milyon tona ulaşması bekleniyor. Her ne kadar birçok ülkede mevzuata dayalı çeşitli toplama sistemleri mevcut olsa da, geri dönüştürülebilen e-atık miktarı üretilen toplamın çok altında kalıyor. E-atıkların geri dönüşümünü teşvik etmeye ve farkındalık yaratmaya devam etmemiz gerektiğine olan inancımızla WWF-Türkiye ve Habitat Derneği işbirliğiyle 'Dünya İçin Lazım' projesini hayata geçirdik. Amacımız; e-atıkları dönüştürerek doğamızın korunmasına katkıda bulunmak, e-atık dönüşümü sayesinde doğa bilinci gelişen bir topluluğun oluşmasını sağlamak, vereceğimiz sürdürülebilirlik eğitimleriyle bu toplulukları geliştirerek büyütmek. Bu topluluklar da kendi içinde doğa bilinci yüksek ve bu bilinci etrafa yayan elçiler yetiştirecek. Bu anlayışla, 60 bin kişiye doğa eğitimi vereceğiz ve içlerinden proje elçileri seçeceğiz. Türkiye genelinde yürüteceğimiz projede tüm mağazalarımız ve ekosistemimiz aynı zamanda gezegenimiz için birer iyilik merkezine dönüşecek. Herkesi 'Dünya İçin Lazım' demeye ve e-atıklarını dönüştürmeye davet ediyoruz."

WWF-Türkiye Genel Müdürü Ömür Kula ise şöyle konuştu:

"Proje kapsamında hazırladığımız eğitim içerikleri, WWF-Türkiye'nin bilimsel uzmanlığı ve çocuklara yönelik doğa eğitimi deneyimi temel alınarak geliştirildi. Doğa Koruma, Sürdürülebilirlik, İklim Değişikliği, E-atık ve İleri Dönüşüm başlıklarındaki içerikler, online ve yüz yüze versiyonları ile ilk okul ve orta okul öğrencilerine uygun pedagojik yaklaşımlar doğrultusunda yapılandırıldı. Çocukların yaş düzeyine, algı kapasitesine ve ilgilerine uygun biçimde tasarlandı. WWF-Türkiye olarak çocukların doğayla kurduğu ilişkinin geleceğimizin yanı sıra, bugünü de dönüştürme gücüne sahip olduğunu biliyoruz. Bu nedenle yalnızca bilgi aktarmakla yetinmeyip; çocukların düşünmelerine, tartışmalarına, çözüm üretmelerine olanak tanıyor ve dönüşüme katkı sunan birer aktöre evrilmelerini amaçlıyoruz."

Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı H. Emre Koyuncu da şunları söyledi:

"Dünya İçin Lazım' projesi, sadece doğa bilincini artırmakla kalmıyor; aynı zamanda çocuklardan başlayarak öğretmenlere, ebeveynlere ve tüm topluma sürdürülebilir yaşam kültürünü yaymayı hedefleyen çok katmanlı ve bütüncül bir hareket. Vodafone ve WWF Türkiye ile güçlerimizi birleştirerek çıktığımız bu yolda, eğitimden gönüllülüğe, saha faaliyetlerinden dijital öğrenme içeriklerine kadar birçok alanda yenilikçi adımlar atıyoruz. 81 ilde yürüttüğümüz eğitim ve farkındalık çalışmalarıyla, çocuklara doğayla güçlü bir bağ kurma fırsatı sunarken; gönüllü eğitmenler ve ebeveynler aracılığıyla bu etkiyi büyütüyoruz. Çocuklara yönelik doğa eğitimlerinin yanı sıra ebeveyn ve eğitmenler için hazırladığımız seminerlerle, sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarını hem evde hem okulda desteklemeyi amaçlıyoruz. Ayrıca projemizde seçeceğimiz 20 proje elçisi rol model çocuk ile doğaya dair sorumluluk duygusunu güçlendirirken, bir yandan da eğitim programlarımızı yürüten gönüllü eğitmenlerimizin kapasitesini artırmayı planlıyoruz. 'Dünya İçin Lazım', yalnızca bir proje değil; çocukların geleceğe umutla bakmalarını sağlayan, toplumu doğayla yeniden buluşturan bir farkındalık hareketidir. Bu hareketin bir parçası olmaktan büyük bir gurur ve mutluluk duyuyoruz."

7-14 YAŞ ARASI ÇOCUKLARA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK EĞİTİMİ

Proje kapsamında, WWF-Türkiye tarafından sürdürülebilirlik, iklim değişikliği, doğa koruma, geri dönüşüm, e-atıklar başlıklarında eğitim içerikleri geliştirildi. Türkiye genelinde 7-14 yaş arasındaki çocuklara e-atık ve sürdürülebilirlik bilinci kazandırmak, e-atık nedir, neden geri dönüştürülmeli, e-atıklar nasıl geri dönüştürülür, geri dönüşüm nedir, neler geri dönüştürülebilir, geri dönüşüme gelene kadar neler yapılabilir (yeniden kullanım, tamir, vb.), iklim değişikliği nedir, bizi nasıl etkiliyor, sürdürülebilirlik nedir, bizler neler yapabiliriz başlıklarını kapsayan eğitimler verilecek. Böylece, çocukların doğa odaklı farkındalıklarını ve yetkinliklerini artırmak ve onları kendi çevrelerinde dönüşüm sağlayacak liderler olarak yetiştirmek amaçlanıyor.

TÜM EKOSİSTEM DAHİL OLACAK

Vodafone, WWF-Türkiye ve Habitat Derneği işbirliğiyle hayata geçirilen 'Dünya İçin Lazım' projesiyle, sadece doğanın korunması değil, aynı zamanda doğayı sürekli koruyabilecek bilinçli bir topluluk yaratılması da hedefleniyor. Projeye e-atıklarını geri dönüştürmek isteyen herkes dahil olabilecek. Ülke genelinde yürütülecek projede, Vodafone bayileri veya ücretsiz kargo aracılığıyla toplanacak e-atıkların tamamı geri dönüştürülerek doğanın korunmasına katkı sağlanacak. Geri dönüşüm işlemi Ouno firması tarafından gerçekleştirilecek.

ONLİNE KANALLARDAN YA DA MAĞAZALARDAN E-ATIKLAR DÖNÜŞEBİLECEK

Vodafone müşterileri, online kanallardan ya da mağazalardan e-atıklarını dönüştürebilecek. Online kanalı kullanmak isteyenler, Yanımda uygulaması üzerinden e-atık başvuru formunu dolduracak. Bu formda atık türü ve teslimat noktası (mağazaya veya kargo firmasına teslim) bilgilerini girecekler. Dilerlerse, mağazalardan da aynı başvuruyu gerçekleştirebilecekler. Mağazalarda bulunan QR kodunu okutarak formu doldurabilecekler. Sonrasında, e-atıklarını mağazalarda bulunan kutulara atarak kampanyaya katılabilecekler.

Vodafone müşterilerine, gönderdikleri e-atıklar karşılığında bir teşekkür hediyesi olarak 5 gün geçerli 5 GB mobil internet sunulacak. Bu kampanyadan her ay 1 kez faydalanmak mümkün olacak. Vodafone müşterilerinin teslim ettikleri e-atıklar onlar adına çocuklar için doğa eğitimine dönüştürülecek. Atıklar teslim alındıktan sonraki bilgilendirmede, müşteriler adına yapılan eğitim desteğine ilişkin bağış kartı kendileriyle paylaşılacak.