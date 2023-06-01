Vestel CEO'su Turan Erdoğan görevini Erdal Haspolat'a devrediyor

Vestel üst yönetiminde görev değişimi yaşanıyor. Son 10 yılı CEO'luk görevi olmak üzere tam 35 yıldır Vestel Şirketler Grubu'nda kritik görev ve sorumluluklarda bulunan Vestel CEO'su Turan Erdoğan, 1 Eylül'de görevini Vestel Beyaz Eşya Genel Müdürü Erdal Haspolat'a bırakıyor.

Vestel'in son 35 yılına önemli katkı yapan Vestel CEO'su Turan Erdoğan, bayrağı Vestel Beyaz Eşya Genel Müdürü Erdal Haspolat'a devrediyor. Erdoğan 1 Eylül 2023 tarihi itibarıyla emekliliğe ayrılacak olup, sahip olduğu birikimi Yönetim Kurulu Başkanı Başdanışmanı olarak emeklilik döneminde de Vestel'e aktarmaya devam edecek. Turan Erdoğan, 1988 yılında katıldığı Vestel Şirketler Grubu'nda son 10 yılı CEO'luk görevi olmak üzere tam 35 yıldır kritik yöneticilik sorumlulukları üstlendi. Vestel'in yalnızca Türkiye'nin değil dünyanın sayılı teknoloji şirketleri arasında yer almasında büyük rolü olan Turan Erdoğan, görevde bulunduğu süre boyunca Vestel'i Vestel yapan, şirketi ve sektörü dünyanın saygın platformlarında temsil ederek ülkemize önemli katkı yaptı.

KOLTUĞU ERDAL HASPOLAT DEVRALACAK

Turan Erdoğan'dan bayrağı, hali hazırda Vestel Beyaz Eşya Genel Müdürü görevini sürdüren Erdal Haspolat devralacak. 1 Eylül 2023 tarihi itibarıyla Vestel CEO'luk görevini üstlenecek olan Erdal Haspolat, 1998 yılından bu yana Vestel Beyaz Eşya'da farklı görev ve sorumluluklarda bulundu. Bütün bu süre boyunca teknolojik gelişmelerle pek çok ilke imza atarken, AR-GE'ye verdiği önemle üstün teknolojili, akıllı ve dünya standartlarının üzerinde Vestel Beyaz Eşya ürünlerini tüm dünyayla rekabet eder hale getirdi.

ERDAL HASPOLAT KİMDİR?

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü mezunu olan Haspolat, son 8 yılı Vestel Beyaz Eşya Genel Müdürü olmak üzere 25 yıldır Vestel bünyesinde önemli görev ve sorumluluklar üstlendi. Yüksek kalite ve teknolojide ürün gelişimine odaklanarak değer yaratan Haspolat, yeni dönemde Zorlu Grubu ve Vestel için kritik önem arz eden CEO'luk koltuğunda oturacak.