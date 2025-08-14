Van TSO heyetinden Tekirdağ ve Balıkesir'e ziyaret

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) heyeti, 'Marmara Bölgesi Çalışma Programı' kapsamında Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi ile Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir takım işbirliği ziyareti, görüşme ve program düzenledi.

Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Meclis Başkanı Turan Avcı ve Yönetim Kurulu Üyeleri Reşit Yaren, Mahmut Köroğlu ve Kadir Gülgeldi'nin katıldığı program kapsamında Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası ile 'Kardeş Oda' protokolü imzalandı. Çorlu Ticaret Borsası ve Vanlı dernekleri de program kapsamında ziyaret eden Van TSO heyetinin bir sonraki durağı Balıkesir'in Edremit ilçesi oldu. Heyet; Edremit Ticaret Odası, Ticaret Borsası ve Edremit Körfezi Vanlılar Derneğini ziyaret ederek birer görüşme gerçekleştirdi.

Van TSO'nun Çorlu'daki ilk ziyareti Trakya Anadolu İş İnsanları Derneği ve Trakya Vanlılar Derneği oldu. Trakya Anadolu İş İnsanları Derneği Başkanı Vanlı Turgut Altaylı, Trakya Vanlılar Derneği Başkanı Vanlı Şevket İçem ve Yönetim Kurulu ile bir araya gelen Van TSO heyeti, burada fikir alışverişinde bulundu. Görüşmede konuşan Van TSO Başkanı Necdet Takva, "Van TSO ile Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası'nın "Kardeş Oda Protokolü" çerçevesinde buradayız. Van ve Çorlu arasında yeni dönemle birlikte daha fazla ticari ilişkilerin artırılmasını hedefliyoruz. Bu anlamda Vanlı iş insanlarına büyük işler düşüyor. Özellikle şehirlerine yatırım yapmak için adım atmaları gerekiyor" dedi.

Trakya Anadolu İş İnsanları Derneği Başkanı Turgut Altaylı ise Van Ticaret ve Sanayi Odası'nı Çorlu'da ağırlamaktan gurur duyduklarını, gidiş-gelişlerin artmasıyla birlikte ortak gelişim sağlanabileceğini belirtti. Trakya Vanlılar Derneği Başkanı Şevket İçem de, Van Ticaret ve Sanayi Odası ile çok iyi bir ilişki yürüttüklerini, bu vesileyle birlikte daha fazla iletişim kurulacağını ve ticari iş birliklerinin artmasını umut ettiklerini ifade etti.

Çalışma programı kapsamında Çorlu'da bulunan Van TSO heyeti, Çorlu TSO'yu ziyaret etti. Yapılan ziyarette Van TSO ile Çorlu TSO arasında "Kardeş Oda Protokolü" imzalandı. Van TSO Başkanı Necdet Takva ve Çorlu TSO Başkanı İzzet Volkan tarafından imzalanan protokol kapsamında; odalar arası işbirliğinin sağlanması, ortak faaliyetler-projeler yürütülmesi ve dostluk köprüsü oluşturması amaçlanıyor.

Van TSO heyeti daha sonra sırasıyla; Azizoğlu Group Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Altaylı, Uysal Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Uysal, Ünselili Group Yönetim Kurulu Başkanı Şevket İçem, Hayrettin Başar'a ait Silver Ayakkabı Boyaları üretiminin yapıldığı Çığır Kimya, Can Tekstil Entegre Tesisleri ve Tarım Ürünleri Ticaret A.Ş. ve Orbey İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sefer Kalkan'ı işyerlerinde ziyaret etti.

Van TSO heyeti daha sonra Çorlu TSO Yönetim Kuruluyla birlikte "Çorlu 18. Tarımtech Trakya Avrupa Hayvancılık, Sanayi ve Gıda Fuarı"nın açılış törenine katılım sağladı.

Van TSO heyetinin Çorlu'dan sonraki durağı Balıkesir oldu. Balıkesir'in Edremit ilçesine giden heyet burada Ticaret Odası, Ticaret Borsası ve Edremit Körfezi Vanlılar Derneği ile görüşme gerçekleştirdi. Van TSO heyeti Edremit'te ilk olarak Ticaret Borsası'nı ziyaret etti. Geçtiğimiz günlerde Balıkesir'de meydana gelen deprem dolayısıyla Edremit Ticaret Borsası Yönetim Kurulu'na geçmiş olsun dileklerinde bulunan heyet; Edremit TB Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Denizer ve yönetimini, 25-28 Eylül tarihleri arasında Van TSO tarafından düzenlenecek olan Van Gurme ve Gastronomi Fuarı'na davet etti.

Heyet daha sonra Edremit Ticaret Odası'nı ziyaret ederek Yönetim Kurulu, Meclis Başkanı, Meclis ve Komite Üyeleri ile bir araya geldi. Geçtiğimiz günlerde Balıkesir'de yaşanan depremden dolayı geçmiş olsun dileklerinin iletildiği görüşmede; kentlerin sosyal ekonomik kimlikleri ve odaların çalışmaları hakkında bilgiler verildi. Türkiye'de yaşanan son gelişmelerin değerlendirildiği görüşmede, Edremit'ten Edremit'e uçak seferlerinin başlatılması konusunda Cumhurbaşkanına çağrı yapıldı. Ayrıca bu uçuşlarla birlikte; Irak, İran ve diğer komşu ülkelerden gelen turistlerin gidiş-gelişleri ile çevre illerin ulaşımına kolaylık sağlayacağı, turizm ekonomisine katkı sunacağı ifade edildi. Edremit Ticaret Odası organları; Van TSO tarafından 25-28 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Van Gurme ve Gastronomi Fuarı'na davet edildi.

Görüşme; Edremit TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin'e Van kilimi hediye edilmesi ve karşılıklı plaket takdimi ile son buldu.

Van TSO heyetinin son ziyareti Edremit Körfezi Vanlılar Derneği'ne oldu. Ziyarette konuşan Van TSO Başkanı Necdet Takva; Balıkesir Edremit ile Van ili arasındaki sosyal-kültürel ilişkilere değinerek ticari bağlantıların gelişmesi için çaba sarf ettiklerini belirtti. Edremit Körfezi Vanlılar Derneği Başkanı Çetin Evren ise dernek çalışmaları başta olmak üzere "Balıkesir Edremit'ten Van Edremit'e Gönül Köprüsü", "Van Tanıtım Günü" ve "Van Kültür Evi" projeleri hakkında bilgilendirmede bulundu. - VAN