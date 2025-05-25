Van TSO Başkanı Necdet Takva, Van'ın Ekonomik Sorunlarını Desteklenecek

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) TSO Konsey Başkanı Necdet Takva ; Van'ın ve bölgenin sorunlarını devlet erkanına aktardı.

Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva ve Meclis Başkanı Turan Avcı; TOBB ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ile oda/borsa başkanlarının katılımıyla gerçekleşen "TOBB Türkiye Ekonomi Şurası"na katıldı. Ekonomi Şurası'nda konuşan Van TSO Başkanı/TOBB TSO Konsey Başkanı Necdet Takva, Van'ın ve bölgenin önemli sorunlarını dile getirdi.

Başkan Takva'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve ilgili bakanlara ilettiği sorun ve talepler ise şöyle açıklandı:

"Finansmana erişim sorunun giderilmesi. Şirket kuruluş masraflarının bölgesel kalkınma durumuna göre belirlenmesi. Kalkınmada öncelikli bölgelerde şirket kuruluşunda alınan harç ve vergilerin düşürülmesi. Esnaf-tacir ayrımına ilişkin sahada esnaf odasından ticaret ve sanayi odasına kayıt aktarımı sırasında yaşanan sorunların giderilmesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve TOBB veri tabanlarının bu konuda entegre edilerek işlemlerin hızlandırılması. Deprem bölgesinde yer alan işletmelerin vergi ve SGK borçlarının terkin edilmesi, firmalara faizsiz kredi imkanı sunulması. KDV iade süreçlerinin hızlandırılması. Oda/Borsa Başkanları'na yeşil pasaport verilmesine yönelik düzenlemenin hayata geçirilmesi. Van ile Şırnak arasındaki mevcut ulaşım mesafesini 370 kilometreden 200 kilometreye düşürecek Van-Şırnak Karayolu Projesi'nin ivedilikle tamamlanması. Bitlis-Van karayolu üzerindeki Kuskunkıran Tüneli'nin tek tüp üzerinden çift yönlü trafikle hizmet veriyor olması kazalara yol açmakta; bu nedenle, ulaşım güvenliği ve kapasitesinin artırılması amacıyla ikinci tüp geçidin yapılması. Van gibi sanayisi gelişmemiş, hizmet sektörünün ağırlıkta olduğu kentlerde tüccar ve tacirin finansmana erişiminin kolaylaştırılması büyük önem taşımaktadır; bu kapsamda bölgeye yönelik pozitif ayrımcılık sağlanması, düşük ekspertiz değerlemeleri ve bölge dışı teminat taleplerinin önüne geçilmesi, kalkınma ajanslarının ekspertiz değerlendirmelerinde yetkilendirilmesi ve kredi kullanım süreçlerinin kolaylaştırılması. Van'ın gelişimi ve ulaşım altyapısının güçlendirilmesi açısından büyük önem taşıyan çevre yolunun, İmar Kanunu'nun 18. Madde uygulamalarının ivedilikle tamamlanması, yapımına ilişkin varsa ihalelerin gerçekleştirilerek yolun ve bağlantılarının tamamlanması, ayrıca çevresinin imara açılması. Van ile batı illeri arasındaki taşımacılıkta yaşanan maliyet ve zaman kayıplarının önlenmesi, turizm ve ticaret potansiyelinin artırılması amacıyla, yük aktarma zorunluluğunu ortadan kaldıracak kesintisiz Van Gölü Demiryolu Hattı'nın hayata geçirilmesi. İran ile yoğun ticaret, turizm ve eğitim ilişkileri bulunan Van'da, İran vatandaşlarının konsolosluk işlemleri için Erzurum'a gitmek zorunda kalmaları nedeniyle yaşanan mağduriyetin giderilmesi ve ikili ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla, Van'da İran Konsolosluğu açılması. Başkale'deki Gelincik ve Çaldıran'daki Çilli Sınır Kapılarının açılarak bu noktalarda Serbest Ticaret Merkezlerinin kurulması, sınır ticareti yoluyla bölge halkının ihtiyaçlarını uygun maliyetle temin edebilmesi. Ayrıca, Kalkınma Yolu Projesi kapsamında Van'dan Irak'a en yakın geçiş noktası olan Üzümlü ve Serzer Sınır Kapılarının modernize edilmesi sürecinin Gümrük ve Turizm İşletmeleri (GTİ) aracılığıyla yürütülmesi ve Hakkari Derecik Umurlu Sınır Kapısı'nın uluslararası ticarete açılması yönünde gerekli adımların atılması. Van'ın genç nüfus potansiyelinin ekonomik kalkınmaya dönüştürülebilmesi için bölgesel teşvik politikalarının yerel dinamikler dikkate alınarak yeniden ele alınması, hayvancılık, turizm, yenilenebilir enerji ve tekstil gibi üretim alanlarının desteklenmesi, çağrı merkezlerinin istihdama katkı sunacak şekilde teşvik edilmesi, sınır kenti avantajıyla İran-Türkiye Ortak Organize Sanayi Bölgesi kurulması ve vergi muafiyeti, prim desteği, yatırım yeri tahsisi gibi istihdam desteklerinin etkin biçimde uygulanması. Van'ın genç nüfusunun istihdamına katkı sunması açısından, çağrı merkezi yatırımlarının teşviklerle desteklenmesi ve bu alandaki girişimlerin artırılması. Van'da ekonomik gelişme ve istihdama önemli katkı sunan tekstil yatırımlarının sürdürülebilirliği için, bu alandaki yatırımların teşviklerle desteklenmesi." - VAN