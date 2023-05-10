Van'da İpekyolu Expo Fuar A.Ş. tarafından düzenlenen "Van Evlilik Hazırlıkları ve Mobilya Fuarı" kapılarını ziyaretçilere açtı.

Van Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuara Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, Van Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer, Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fevzi Çeliktaş, İpekyolu Expo Fuar A.Ş. Fuar Koordinatörü Veysi Uygun, firma yetkilileri ve vatandaşlar katıldı.

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve ünlü mankenlerin yer aldığı defile ile başlayan açılış töreni, kurdele kesimi ile devam etti. Protokol üyelerinin stantları gezmesinin ardından bir açıklamada bulunan Fuar Koordinatörü Veysi Uygun, 60 standın olduğu fuarda 170'in üzerinde markanın yer aldığını ifade etti. Uygun, "Mobilya fuarının bu yıl dördüncüsü, evlilik fuarının ise ikincisi yapılıyor. İkisini bir arada yaptık. Özellikle yerli esnafın ciddi katılımı söz konusu. Fuarda moda tasarımları, gelinlik firmaları, beyaz eşya, mobilyanın ünlü markaları, kısacası evlenmek isteyen veya evini kurmak isteyen vatandaşların istediğini bulabileceği bir imkan sunduk. Bunun yanında fuar süresince moda gösterileri ve defileler yer alacak. Ayrıca vatandaşlara yönelik çekilişlerimiz yer alacak. Ben bütün halkımızı Van'ın en renkli fuarına bekliyorum" dedi.

Firma sahipleri ise ilk gün olmasına rağmen katılımın iyi olduğunu belirterek, herkesi fuara beklediklerini söyledi. - VAN