Fiyatlar yükseldi, uzmanlardan altın uyarısı geldi: Yoğun bakımlık olan var

Güncelleme:
Altın fiyatlarındaki hareketlilik nedeniyle bazı vatandaşlar daha az maliyetli olan imitasyona yöneliyor. Özelllikle Eminönü ve çevresinde sıkça rastlanan imitasyon altın dükkanlarında Trabzon burmasından beşi bir yerdeye, burma bilezikten altın kemere kadar çeşit çeşit ürün bulunabiliyor. Uzmanlar ise imittasyon altının uzun vadeli kullanımda sağlık sorunlarına neden olabileceğine dikkat çekiyor. Öyle ki yoğun bakımlık olan dahi var.

Son yıllarda altındaki yukarı yönlü artış altın takı severleri alternatif çözümlere yöneltti. Düğüne giderken ya da günlük hayatta fiyatının yüksek olmasından ötürü altın takamayanlar, çözümü imitasyon altında buldu. Fiyat açısından daha uygun olan imitasyon altınlar çoğu dükkanda satılıyor. Uzmanlar ise imitasyon altına karşı uyarılarda bulunarak, uzun vadeli kullanımda sağlık sorunlarına yol açtığını dile getiriyor.

Prof. Dr. Zekayi Kutlubay, "Bu tarz aksesuarlara ya da bu tarz sahte ürünlere maruz kalmak ileride deride problem çıkarabiliyor. Sahte takılardan sahte ürünlerden uzak durun. Bir malın belli bir ederi vardır. Eğer bu ederi daha düşük fiyatta buluyorsanız ya da ruhsatlı yerden almıyorsanız ya da uygun olan bir ürünü çok ucuz bir yerden buluyorsanız ondan uzak durun" ifadelerini kullandı.

Uzmanlardan imitasyon altın uyarısı: Metaller deriye nüfuz edip yoğun bakımlık edebilir

"EN ÇOK TERCİH EDİLEN AJDA BİLEZİK; 450 LİRADAN SATIYORUZ"

Kuyumcu Mustafa Şahin, "Vatandaş birkaç gündür satış ağırlıklı. Altının ons fiyatı düşmeye başladı. Amerika ile Çin'in görüşmelerinden dolayı olumlu bir haber çıkacağına inandıkları için ons fiyatı dışarıda altının geri gelmeye başladı. Bundan dolayı da vatandaş şu an satışta alıcı az" dedi. İmitasyon altın satıcısı Engin Nerede, "Çoğu insan alamadığı için şu an bizi tercih ediyorlar, bizde altın kaplamaları tercih ediyorlar. Bunları takıyorlar. Şu an en çok tercih edilen Ajda bilezik, Trabzon burması, Ankara burması. Şu an bir ajda bilezik bizde altın kaplama altın suyuna batırılmış bir üründür. Tanesini 450 liradan satıyoruz. Trabzon burması da bizde şu an 750 lira. Şu an Kapalıçarşı'da kuyumcuda 200 binle 300 bin lira arasında değişiyor. Ankara burmamız Kapalıçarşı'da kuyumcularda inceleri var kalınları var gramajına göre değişiyor. Bizde tanesi 400 lira. Altın bayağı yükselişte olduğu için bizim sahte dediğimiz altın kaplama dediğimiz ürünlere talep daha yüksek" dedi.

Uzmanlardan imitasyon altın uyarısı: Metaller deriye nüfuz edip yoğun bakımlık edebilir

"EN KÜÇÜĞÜNÜ ALIRSIN AMA GERÇEĞİNİ TAKARSIN"

İmitasyon yerine gerçek altın tercih eden Filiz Çakır, "Altın bakmaya geldik. Kızım için nişan arifesindeyiz. Onun için altın bakmaya geldik. Birkaç gündür biraz ucuzladı biliyorsunuz. Şimdi biz de bakıyoruz. Trabzon hasır bilezikleri vardı. Onlara baktık. Fiyatlarını sorduk. Bakıyoruz, inşallah alacağız. Altın fiyatları yükseldi ama kendim için de olsa hiçbir zaman sahte altın alıp takmadım, tercih de etmiyorum. En küçüğünü alırsın ama gerçeğini takarsın" şeklinde konuştu.

Uzmanlardan imitasyon altın uyarısı: Metaller deriye nüfuz edip yoğun bakımlık edebilir

"VÜCUT TAKMAMI İSTEMİYORDU"

Zuhal Akçay, "Öncesinde kullanıyordum; ama diğer imitasyonlar bana alerji yapıyordu. Şimdi mecburen imitasyon kullanmak zorunda kaldım. Allah'tan alerjik reaksiyonum geçti. Ajda bilezik alacaktım. Fiyatlar çok yüksek olduğu için mecburen imitasyon baktım. İmitasyonlar 500 lira, 600 lira, gayet makul fiyatlar. Altın fiyatları yüksek olduğundan dolayı imitasyonları tercih ediyorum. Kaşınıyordum; kızarıklık oluyordu; vücut takmamı istemiyordu; ama artık altını takamadığım için birkaç sefer deneyerek artık reaksiyonlarım azaldı diyebilirim" dedi.

Uzmanlardan imitasyon altın uyarısı: Metaller deriye nüfuz edip yoğun bakımlık edebilir

"YOĞUN BAKIMLIK OLAN VAR"

Uzmanlar ise daha uygun fiyata satılan ve gerçeğinden ayırt etmekte zorlanılan imitasyon altınlar konusunda uyarıda bulunuyor. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları ABD Öğretim üyesi Prof. Dr. Zekayi Kutlubay, "Sahte altın ya da sahte aksesuar, takı gibi şeylerin içerisinde özellikle nikel, kadmiyum, kurşun ya da diğer birtakım ağır metaller içerisine karıştırılabiliyor ve genelde de karışıyor. Eğer içerisinde nikel gibi birtakım metaller karışırsa bunların temas ettiği yerlerde eğer kişide de alerjik reaksiyonlara bir yatkınlık varsa deride şişlik, kızarıklık, kaşıntı, ödem, su toplaması gelişebiliyor. Hatta terle beraber içerisine giren nikel gibi birtakım metaller deriye nüfuz ederek deri altında geçerek bu tarz alerjik reaksiyonların daha şiddetli olmasına neden olabiliyor. Hatta bazen kişi atopik alerjik bir bireyse bu reaksiyon sadece temas ettiği yerde sınırlı kalmıyor. Bir sahte küpe, sahte kolye takmanız sadece o bölgede reaksiyon oluşturmuyor. Tüm vücutta yaygın hatta acil ve yoğun bakıma girmeyi gerektiren nefeste daralma, solunumun durması, tansiyonun düşmesi gibi şiddetli reaksiyonlar da meydana gelebiliyor. Bu tarz metallerden dolayı aslında deride bir renklenme, koyuluk, özellikle boyun gibi koltuk altı gibi bölgelerde renklenme ya da renk düzensizliği karşımıza çıkabiliyor" ifadelerini kullandı.

Uzmanlardan imitasyon altın uyarısı: Metaller deriye nüfuz edip yoğun bakımlık edebilir

"BÜYÜME VE GELİŞME GERİLİKLERİNE NEDEN OLABİLİR"

Prof. Dr. Kutlubay, "Bu takım sahte altınların içerisinde ya da sahte aksesuarların içerisinde kurşun gibi kadmiyum gibi işte civa gibi birtakım olmaması gereken metallerin girmesinden dolayı birtakım koroner bozukluklara ya da büyüme geriliklerine, çocuklarda bir takım endokrin problemleri bile karşımıza çıkabilmektedir. Bu tarz metallerin aslında deri altına geçip kana geçip kanda sistemik etkiler göstermesi aslında çok düşük bir oran ama eğer ki sürekli yıllarca maruz kalıyorsa, bu tarz metallerden dolayı da ileride daha ciddi sağlık problemleri çıkma ihtimali teorik olarak var" dedi.

Uzmanlardan imitasyon altın uyarısı: Metaller deriye nüfuz edip yoğun bakımlık edebilir

İmitasyon altının çocuklarda büyüme ve gelişme geriliğine neden olabileceğini belirten Kutlubay, "Eğer ki bu aksesuarlar içerisindeki metaller yüksek oranda kana karışırsa büyüme, gelişme gerilikleri, birtakım hormonal problemler, erken ergenliğe girme gibi, çocuklarda birtakım bu tarz reaksiyonlara neden olabilir; ama bunun için de uzun süre on yıllar boyunca bu tarz bir metal ya da aksesuara maruz kalmak gerekmektedir. Kişinin bağışıklık sistemi, deri yapısı ve derideki bağışıklık sisteminin yapısına göre on yıl, yirmi yıl süre olabilir, değişebilir. Bu tarz aksesuarlara ya da bu tarz sahte ürünlere maruz kalmak ileride deride problem çıkarabiliyor. Sahte takılardan sahte ürünlerden uzak durun. Bir malın belli bir ederi vardır. Eğer bu ederi daha düşük fiyatta buluyorsanız ya da ruhsatlı yerden almıyorsanız ya da uygun olan bir ürünü çok ucuz bir yerden buluyorsanız ondan uzak durun" şeklinde konuştu.

Uzmanlardan imitasyon altın uyarısı: Metaller deriye nüfuz edip yoğun bakımlık edebilir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - Ekonomi
Yorumlar (1)

Mr Camel:

