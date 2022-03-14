Uzmanından 'OECD Transfer Fiyatlandırması Rehberi'ni gözden geçirin' uyarısı

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı'nın (OECD) çok uluslu şirketler ve vergi idareleri için güncellediği OECD Transfer Fiyatlandırması Rehberi'ni değerlendiren Mazars Denge Transfer Fiyatlandırması ve Vergisel Özel İnceleme Hizmetleri Ortağı Gökçe Gücüyener, "Rehber 2017 yılından sonra 2022 yılında yeniden güncellendi. Güncelleme, Kar Bölüşüm Yöntemi'nin uygulanmasını, değerlemesi zor gayri maddi hakları ve ilk defa finansal işlemlere ilişkin açıklamaları ve bunlara bağlı değişiklikleri kapsıyor. Çok uluslu şirketlerin Matrah Aşındırma ve Kar Kaydırma Projesi (BEPS) ile ilişkili sorunlar yaşamamaları için rehberi mutlaka gözden geçirmeleri gerekiyor" dedi.

Mazars Denge Transfer Fiyatlandırması ve Vergisel Özel İnceleme Hizmetleri Ortağı Gökçe Gücüyener, ülkelerin OECD Transfer Fiyatlandırması Rehberi'ne yaklaşımı açısından konuyu "Bazı ülkeler OECD Transfer Fiyatlandırması Rehberi'ni iç mevzuatları olarak kabul ediyor, bu nedenle rehberde yapılan her türlü revizyon iç mevzuatlarında bir güncelleme şeklinde otomatik olarak dikkate alınıyor. Ancak bazı ülkeler, rehber değiştikçe güncellenmesi gereken transfer fiyatlandırması yönetmeliklerini kabul etmek suretiyle OECD yaklaşımını benimsiyor. Bu nedenle 2022 versiyonundaki her türlü güncellemenin bütün ülkelerde kendiliğinden değişeceği varsayımı doğru olmuyor. Çok uluslu şirketlerin Matrah Aşındırma ve Kar Kaydırma Projesi (BEPS) ile ilişkili sorunlar yaşamamaları için rehberi mutlaka gözden geçirmeleri gerekiyor" sözleriyle değerlendirdi.

GÜNCELLENEN REHBERİN ANA ODAĞI: İLİŞKİLİ İŞLEMLERİN DOĞRU ŞEKİLDE TANIMLANMASI

Gücüyener, rehberin Emsallere Uygunluk İlkesi'nin her türlü ilişkili işleme (gayri maddi haklar, finansal işlemler vb.) uygulanması için öncelikle söz konusu işlemi etkileyen tüm ticari ve finansal ilişkileri anlamak suretiyle doğru bir şekilde tanımlanması gerekliliğini sık sık vurguladığını söyledi.

OECD Rehber'inde kar bölüşüm yönteminin nasıl ve ne zaman kullanılacağına dair kullanışlı örneklerin bulunduğunu belirten Gücüyener; kar bölüşüm yönteminin uygulama açısından çetrefilli olmasından dolayı en çok tartışılan ve incelenen transfer fiyatlandırması yöntemlerinden biri olduğunu belirtirken bu yöntemin aynı zamanda umut verici olduğunu, değişen ekonomik ortam ve ticaret dünyasındaki karmaşık ve bütünleşik işlemler için bir çözüm olarak görüldüğünü dile getirdi.

Adil hesaplama vurgusu yapan Gücüyener, "Değerlemesi zor gayri maddi haklar terimi değerleme tekniklerinin ticari veya ekonomik nedenlerle güvenilir bir sonuç vermediği gayri maddi hakları ifade ediyor. Vergi mükelleflerinin değerlemesi zor gayri maddi hakları ilgili taraflar arasında transfer ederken bazı tahminlerden ve öngörülerden yararlanması gerekebilir. Bu durum vergi mükellefleri ile vergi kurumları arasında bilgi asimetrisine sebep olabilir. Bu nedenle güncellenen rehbere, fiyatlandırmaya (değerlemeye) esas olan öngörü ve tahminlerin kanıta dayalı olarak hazırlanmasına ilişkin bir bölüm eklenmiştir. Bu yaklaşım vergi kurumlarına ciddi yarar sağlayacaktır. Rehber, çifte vergilendirmeyi mümkün olduğunca önlemek üzere nihai vergi değerlemenin ve ortaya çıkan her türlü düzeltmenin hassas ve adil bir şekilde hesaplanması gerektiğinin de altını çiziyor" diye konuştu.

Küresel ölçekte yükselen enerji ve emtia fiyatları doğrultusunda borç finansmanının transfer fiyatlandırması hususlarında belirgin bir faktör olacağını belirten Gücüyener, "Güncellenen rehberde ilk kez finansal işlemlere ayrılmış bir kısmın mevcut.Grup içi borçlar, nakit havuzu ve türev işlemleri gibi yaygın hazine işlemlerinin yanı sıra finansal garantörlükler ve captive sigorta (grup sigortalama) gibi özel işlemlerin fiyatlandırmasında emsale uygunluk ilkesinin tüm yönleriyle güncellenen rehberde ele alınıyor" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı / Ekonomi