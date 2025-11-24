Üretken yapay zeka e-ticaretin geleceğini yeniden tanımlıyor

Hepsiburada Teknoloji Grup Başkanı Alexey Shevenkov, yakın gelecekte otonom e-ticaret sistemlerinin kullanılacağını belirterek, "Üretken yapay zeka e-ticareti yalnızca hızlandırmayacak, kullanıcıyı merkezine alan yepyeni bir alışveriş deneyimi tanımlayacak." dedi.

Alexey Shevenkov, Ticaret Bakanlığı tarafından Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye e-Ticaret Meclisi'nin katkısıyla İstanbul'da düzenlenen Türkiye e-Ticaret Haftası'nda, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Yapay zeka faaliyetleri ve otonom e-ticaret sistemleri üzerine değerlendirmelerde bulunan Shevenkov, tüketicilerin daha kişiselleştirilmiş, hızlı ve zahmetsiz bir alışveriş deneyimi talep ettiğini söyledi.

Shevenkov, teslimat süreleri, ürün çeşitliliği ve fiyat şeffaflığı gibi temel kriterlerin yanı sıra deneyimin de öne çıktığını belirterek, "Bizim tarafta gördüğümüz en net değişim, akıllı öneriler, kişiselleştirilmiş kampanyalar ve hızlı teslimat gibi alanlara talebin çok güçlü artması. Müşteri e-ticarette sadece bir ürün aramıyor, kendisini anlayan, ihtiyacını öngören ve bu ihtiyaçları yeni nesil teknolojilerle analiz eden bir deneyim bekliyor." diye konuştu.

Hepsiburada olarak söz konusu beklentileri "AI-First" yaklaşımıyla karşıladıklarını aktaran Shevenkov, bu sayede müşteri deneyimini kişiselleştirdiklerini ve iş ortaklarının satış performansını artırdıklarını dile getirdi.

"Ekosistem inşa ediyoruz"

Shevenkov, işlerinin merkezinde insanın yer aldığını ve teknolojiyi, özellikle de yapay zekayı, insanın yetkinliğini artıran çözüm ortağı olarak konumlandırdıklarının altını çizerek, şöyle devam etti:

"İnsan zekasıyla yapay zekanın bütünleştiği bir ekosistem inşa ediyoruz. Teslimat rotalarından ürün önerilerine, stok yönetiminden kullanıcı yorumlarının analizine kadar her noktada yapay zekanın güçlü etkisini görebiliyoruz. Hepsiburada'da müşteri verileri, 25 yıllık teknoloji birikimiyle kurduğumuz güvenli, ölçeklenebilir ve modern bir veri altyapısında işleniyor. Veriyi yalnızca depolayan değil, anlamlandıran bir mantıkla çalışıyoruz. Ürün katalog yönetimi, fiyatlama optimizasyonu, kampanya planlama, arama ve öneri motorları, yorum analizi, talep tahmini gibi süreçlerimiz kendi kendine öğrenen yapay zeka modelleriyle yürütülüyor. Bu modeller, veriyi gerçek zamanlı işleyerek hem müşteriye hem satıcılara daha hızlı ve doğru değer sunuyor."

Yapay zekanın operasyonlarında çok net ve ölçülebilir sonuçlar üretebildiğine dikkati çeken Shevenkov, "Yapay zeka destekli çok araçlı rota optimizasyonu, teslimat mesafesini ortalama yüzde 8 kısalttı. Bu, hem hız hem de karbon ayak izi açısından önemli bir kazanım demek." diye konuştu.

Shevenkov, fiyatlama ve kampanya kurgularının kendi kendine öğrenen modellerle işlediğini, bu sayede içerik üretiminin dakikalar içinde tamamlandığını vurguladı.

Arama motoru optimizasyonu (SEO) uyumu, ürün özellikleri ve görsel etiketlemenin yapay zeka sayesinde otomatik hale geldiğini belirten Shevenkov, "Dolandırıcılık tespiti, satıcı performans ölçümü ve talep tahmini gibi kritik operasyonlar, yapay zekayla yeniden yazılıyor. Tüm bunlar, ölçek büyürken operasyonel verimliliğin de aynı oranda artmasını sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Güvenlik önceliğimiz"

Shevenkov, kullanıcı gizliliğinin, yapay zeka kadar stratejik bir konu olduğunun altını çizerek, mimarilerinde "Önce Güvenlik, Sonra İnovasyon" yaklaşımına önem verdiklerine değindi.

Büyük verilerden değer ürettiklerini ve bunu minimum veri ilkesi, anonimleştirme, maskeleme teknikleri, yüksek güvenlikli veri mimarileri ve şeffaf kullanıcı izin mekanizmalarıyla dengelediklerini kaydeden Shevenkov, "Veriyi işleyen modellerin tamamı, hem teknik hem de etik çerçevede test ediliyor. Özetle, yüksek teknolojiyle güvenliği, aynı paralelde çalıştırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Shevenkov, üretken yapay zekanın e-ticaretin geçirdiği dönüşümün ana motoru olmaya devam edeceğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Yorumların saniyeler içinde özetlenmesi, otomatik içerik oluşturma, kullanıcıya özel dinamik sayfa ara yüzleri, artırılmış gerçeklik destekli kişiselleştirilmiş deneyimler. Bunların tamamı, üretken yapay zekanın e-ticarette oluşturduğu yeni dinamikler olarak sayılabilir. Yakın gelecekte sayfaların, fiyatlamanın ve önerilerin tamamen kullanıcının davranışına göre anlık biçimde değiştiği otonom e-ticaret sistemleri hayatımıza girecek. Lojistikten karbon ayak izine kadar tüm değer zinciri, daha akıllı ve öngörüsel bir yapıda çalışacak. Üretken yapay zeka e-ticareti yalnızca hızlandırmayacak, kullanıcıyı merkezine alan yepyeni bir alışveriş deneyimi tanımlayacak."

Ölçekleri büyüdükçe, kullanıcı verilerini koruyan ve tüm ekosistemin güvenliğini sürekli kontrol eden katmanları güçlendirmeye odaklandıklarını vurgulayan Shevenkov, sözlerini şöyle tamamladı:

"Amacımız, e-ticaret özelinde teknolojik trendlere yön verirken, güvenliği de işin doğal bir parçası haline getirmek. Dolayısıyla yatırımlarımızda altyapımızı güçlendiren, veri güvenliğini maksimuma çıkaran, riskleri erken aşamada tespit edebilen önlemler gibi çalışmaları ön plana çıkaracağız. Tüm bu yatırımların ortak hedefi, büyüyen iş hacmimizle güvenlik seviyemizi de paralel doğrultuda yukarı çekmek ve müşterilerimize güvenli bir e-ticaret deneyimi sunmak."