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Adana'da düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda 310 ton et tüketildi

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Adana'da bu yıl 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'na yerli ve yabancı 1 milyon 200 bine yakın turist katıldı. 9 gün süren karnaval boyunca kent genelinde 310 tona yakın et tüketildi.

Adana'da bu sene 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda kent genelinde 310 tona yakın et tüketildiği açıklanırken esnafın yüzü karnavalda güldü.

Portakal çiçeği kokusunun insanlar üzerinde oluşturduğu mutluluk, heyecan, sevgi ve aşk duygusunu tüm Türkiye'nin yaşaması fikriyle ortaya çıkan 12'nci Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı 13-21 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda 310 ton et tüketildi

KARNAVAL BOYUNCA 310 TON ET TÜKETİLDİ

Karnaval bu yıl ilk kez Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Türkiye Kültür Yolu Festivalleri iş birliğiyle daha zengin içerikle düzenlendi. Karnavala yerli ve yabancı 1 milyon 200 bine yakın turist katıldı. Ayrıca karnaval kapsamında Merkez Park ve Atatürk Parkı'nda yiyecek içecek stantları kuruldu ve Adana'ya özgü kebap, döner, şırdan, şalgam ve yüzlerce çeşit yemek satıldı. Adana Kasaplar Odası esnafın yüzünün güldüğü karnavalda 9 günde kent genelinde 310 tona yakın kırmızı ve beyaz etin tüketildiğini açıkladı.

Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda 310 ton et tüketildi

"ADANA LEZZETLERİNE DOYULDU"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur, "İlimizde 9 gün boyunca hem karnaval alanları hem de restoranlar doldu taştı. Esnafların yüzü güldü. 9 günde yaklaşık 310 tona yakın et tüketildi. Adana'ya gelenler özellikle Adana Kebaba ve Adana lezzetlerine doydu. Hiçbir sorun yaşanmadan karnavalı bitirdik." dedi. Öte yandan Başkan Yağmur, Adana'nın karnaval ve festivaller kenti olduğunu, marka değerinin her geçen gün arttığını söyledi.

Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda 310 ton et tüketildi

"ESNAFIN YÜZÜ GÜLDÜ"

Kebapçı esnaflarından Cihangir Korkmaz ise 1 milyondan fazla ziyaretçinin Adana Kebaba ve Adana'nın lezzetlerine doyduğunu belirterek, "Biz esnaflarında yüzü karnavalda güldü. Çok güzel 9 gün geçirdik. Misafirlerimizi davul zurnalar ile karşılayıp aynı şekilde de uğurladık. Herkes çok memnun kaldı." ifadelerini kullandı.

Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda 310 ton et tüketildi

"ŞIRDAN STOKLARI TÜKENDİ"

Şırdancı Güngör Güler ise şırdan stoklarının tükendiğini belirterek, "Binlerce kişi ilk kez şırdanla tanıştı ve çok beğendi. Ramazan Bayramı'ndan sonra karnavalın olması esnafları çok memnun etti. İşlerimiz çok güzel gitti. Şırdan stokları adeta tükendi." diye konuştu.

Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda 310 ton et tüketildi

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Karnaval Komitesi Başkanı Ali Haydar Bozkurt, karnavalın kent ekonomisine yaklaşık 5 milyar liranın üzerinde bir ekonomik değer sağlayacağını açıklamıştı.

Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda 310 ton et tüketildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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