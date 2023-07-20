ULUSKON ve Letonya Büyükelçiliği Bilişim Sektöründe İş Birliği İçin Görüşme Yaptı

ULUSLARARASI Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) ile Letonya Büyükelçiliği arasında iş birliğini güçlendirmek amacıyla bilişim sektörüne odaklı iş görüşmesi gerçekleşti. Görüşmede, iki ülke arasındaki bilişim sektöründeki iş birliği olanakları ele alındı.

Toplantıda, ULUSKON Genel Başkanı, Birleşmiş Milletler (UNOPS) Danışmanı ve Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) Danışmanı Nezaket Emine Atasoy ve Letonya Büyükelçiliği yetkilileri, bilişim sektörünün iki ülke arasındaki ticaret ve ekonomik ilişkilerdeki önemini vurgulayarak, bu alanda daha etkin iş birliği imkanlarına odaklanmanın önemini belirtti. Görüşmeye katılan iş dünyası temsilcileri, bilişim sektörünün hızla gelişen ve dönüşen bir sektör olduğuna dikkat çekerek, Türkiye ve Letonya'nın bu alandaki potansiyelini değerlendirmek için birlikte çalışma kararı aldıklarını ifade etti. Toplantıda özellikle dijital pazarlama, yazılım geliştirme, e-ticaret ve yapay zeka gibi alanlarda iş birliği fırsatları ele alındı. ULUSKON ve Letonya Büyükelçiliği, bu alanlarda ortak projeler geliştirerek, bilgi paylaşımını artırarak ve teknoloji altyapısını güçlendirerek bilişim sektöründeki iş birliğini daha da ileri taşımayı hedefliyor. ULUSKON ve Letonya Büyükelçiliği arasındaki bu bilişim sektörüne odaklı iş görüşmesi, iki ülke arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.