ULUSKON ve Arap Birliği Türkiye Büyükelçiliği İş Birliği Toplantısı

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) ile Arap Birliği Türkiye Büyükelçiliği arasında iş birliği toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, iş olanakları, ticaret hacmi ve gelecekte yapılacak projeler konuşuldu.