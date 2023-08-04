ULUSKON Başkanı Kuveyt Büyükelçiliği'ni ziyaret etti

ULUSKON Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy ve beraberindeki heyet, Kuveyt Büyükelçiliği'ni ziyaret ederek, iki ülke arasındaki ticaret hacmi ve potansiyel iş fırsatları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı, Birleşmiş Milletler (UNOPS) Danışmanı ve Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) Danışmanı Nezaket Emine Atasoy ve beraberindeki heyet, Kuveyt Büyükelçiliği'ni ziyaret etti. Ziyaret kapsamında, iki ülke arasında mevcut ticaret hacmi ve potansiyel iş fırsatları görüşülerek, ticari ilişkilerin geliştirilmesi hedefleniyor.

Ziyarette, ULUSKON Başkanı Nezaket Emine Atasoy, Kuveyt Büyükelçisi H.E. Wael Yousuf Alenzi ile bir araya geldi. Ziyarette, Türkiye ve Kuveyt arasındaki iş birliği olanakları hakkında görüş alışverişinde bulundu. Toplantıda, iki ülke arasında mevcut ticaret hacmi ve potansiyel iş fırsatları masaya yatırıldı.

Ayrıca, ekonomik ve ticari ilişkilerin daha da geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alındı. Özellikle enerji, inşaat ve sağlık gibi sektörlerdeki iş birliği olanakları değerlendirildi. Bu ziyaret, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik iş birliğinin gelecekte daha da güçlenerek devam etmesine katkı sağlayacak.

ULUSKON Başkanı Nezaket Emine Atasoy, "Kuveyt ile ilişkilerimizin gelişmesi için çalışmalara başladık, bizim kalbimize çok yakın olan Kuveyt halkı için her türlü özeni göstereceğimizi söylemek isterim" dedi.

Büyükelçi H.E. Wael Yousuf Alenzi ise, "Türkiye çok güzel bir ülke ve bu toprakların insanları ile iş yapmak bizim için bir şereftir. Başkan Nezaket Emine Atasoy yaptığı ziyaret ile bizi onurlandırdı. Kendisine teşekkürlerimi sunarım" diye konuştu.