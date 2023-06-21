Ulaştırma Bakanı: Ercan Havalimanı dünya örnekleri arasında yer alacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapımı devam eden yeni Ercan Havalimanı ve Kuzey Çevre Yolu projelerini inceledi. Yeni Ercan Havalimanı'nın teknik ve altyapısıyla dünya örnekleri arasında yer alacağını belirten Bakan Uraloğlu, Kıbrıs'ın ulaşımına konfor ve katkı sağladıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Ercan Havalimanı teknik ve altyapısıyla belki de alanında dünyada örnek gösterilecek bir proje. Kıbrıs'ın ulaşımına konfor ve katkı sağladığımız için çok mutluyuz" dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile birlikte ziyaret ettiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yapımı devam eden yeni Ercan Havalimanı ve Kuzey Çevre Yolu projelerini inceledi. Bakan Uraloğlu, yeni Ercan Havalimanı ve Kuzey Çevre Yolu'nun Kıbrıs için önemli projeler olduğunu kaydederek, "Bu iki projenin Kıbrıs'a kazandırılması için büyük çabalar sarf ettik. Özellikle Ercan Havalimanı teknik ve altyapısıyla belki de alanında dünyada örnek gösterilecek bir proje. Kıbrıs'ın ulaşımına konfor ve katkı sağladığımız için çok mutluyuz. Bu yatırımlarımız tüm hızıyla devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Temmuz ayı içinde açılması planlanan yeni terminal binası ve pistin, uçuş güvenliği, altyapı ve teknik özellikleriyle alanında örnek alınacak bir proje olduğu belirtildi. Mevcut pistin güneyine inşa edilen 3 bin 100 metre uzunluğundaki yeni pistin, her model yolcu uçağının kullanımına müsait olduğu bildirildi. Yeni Ercan Havalimanı'nda 9 adet körük ve 21 adet açıkta olmak üzere toplam 30 uçaklık park alanının mevcut olacağı ifade edilerek, "Yeni terminal binası, 60 adet check in ve 44 adet pasaport kontrol noktası, 26 adet X-ray cihazı ve 4 kilometre uzunluğunda bagaj sistemi ile saatte 5 bin bagaj kapasitesi ile yolcularına hizmet verecek. 40 bin metrekarelik ve 1500 araç kapasiteli otoparkı bulunacak olan havalimanında, otoparktan terminale asansör ve yürüyen merdiven sistemleriyle ulaşmak mümkün olacak. Mevcut Ercan Havalimanı 20 bin metrekare iken Ercan Havalimanı yeni terminali 6 katı büyüklüğüne çıkacak" denildi.