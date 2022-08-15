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Ücretli çalışan sayısı haziranda yıllık bazda yüzde 6,3 arttı

Ücretli çalışan sayısı haziranda yıllık bazda yüzde 6,3 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,3 artış gösterdi.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,3 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, geçen yılın haziran ayında 13 milyon 734 bin 395 kişi olan sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, bu yılın aynı ayında yüzde 6,3 artışla 14 milyon 604 bin 708 kişiye yükseldi.

Söz konusu ayda ücretli çalışan sayısı, sanayi sektöründe yıllık bazda yüzde 5, ticaret-hizmet sektöründe yüzde 8,6 artarken, inşaat sektöründe yüzde 1 azaldı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı haziranda bir önceki aya göre yüzde 1,1 artış gösterdi.

Bu dönemde ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,8, inşaatta yüzde 2,9 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,9 arttı.

AA / Arife Yıldız Ünal - Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu Ekonomi Haberler

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