TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Turgutlu'da üzüm hasadına katıldı

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde üzüm hasadına katıldı. Bayraktar, üreticilerle birlikte üzüm kesme ve kurutma çalışmalarını inceledi. Üreticilerin kuru üzüm alım fiyatının açıklanmasını beklediğini belirten Bayraktar, fiyat istikrarının önemli olduğunu vurguladı.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde üzüm hasadına katıldı.

Bayraktar, Turgutlu Ovası'ndaki bir bağda, üreticilerle üzüm kesti, üzüm kurutma çalışmalarını inceledi.

Bayraktar, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, üreticilerin kuru üzüm alım fiyatının açıklanmasını beklediğini, kuru üzümün hak ettiği değeri bulabilmesi için fiyat istikrarının önemli olduğunu söyledi.

Tariş'in üzüm piyasasında etkili olması gerektiğini kaydeden Bayraktar, yabancı menşeli üzümlerin Türk üzümüne katılarak ihraç edilmesinin önüne geçilmesi gerektiğini de ifade etti.