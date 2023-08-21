TZOB Başkanı: Mısır üreticileri girdi fiyatlarından etkileniyor

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, mısır hasadının başlamasına günler kala mısır fiyatlarının geçen yılların gerisinde kaldığını belirterek, "Mısır hasadının önümüzdeki günlerde yoğunlaşacak olmasına rağmen, fiyatlar bugünlerde geçen yılın fiyatlarının da gerisinde seyrediyor. Mısır fiyatı geçtiğimiz yıl Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından 23 Ağustos 2022 tarihinde ton başına 5 bin 700 lira olarak açıklanmıştı. Bugünlerde ise mısır fiyatları ton başına 5 bin lira ile 5 bin 500 lira arasında seyrediyor. Bu yılki üretim maliyetlerinin ve geçen yıl alım fiyatlarının gerisinde olan mısır fiyatları üreticilerimizi endişelendiriyor. Maliyetler de dikkate alınarak Toprak Mahsulleri Ofisi üreticinin gelirini koruyacak şekilde mısır fiyatını bir an önce açıklamalıdır" dedi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, mısır taban fiyatlarının bu yıl geçen yılın fiyatlarının çok altında kaldığını söyledi. Bayraktar yaptığı basın açıklamasında şunları söyledi:

"Mısır hasadının önümüzdeki günlerde yoğunlaşacak olmasına rağmen, fiyatlar bugünlerde geçen yılın fiyatlarının da gerisinde seyrediyor. Mısır fiyatı geçtiğimiz yıl Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından 23 Ağustos 2022 tarihinde ton başına 5 bin 700 lira olarak açıklanmıştı. Bugünlerde ise mısır fiyatları ton başına 5 bin lira ile 5 bin 500 lira arasında seyrediyor. Bu yılki üretim maliyetlerinin ve geçen yıl alım fiyatlarının gerisinde olan mısır fiyatları üreticilerimizi endişelendiriyor. Üreticilerimiz önümüzdeki günlerde yoğunlaşacak hasatla birlikte fiyatların daha da gerilemesinden korkuyor. Bu yıl buğdayda yaşanan sorunların benzer şekilde mısırda da yaşanılacağı düşünülüyor. Özellikle küçük çiftçilerin ürününü bekletme imkanı yoktur. Borçla girdisini alan, borçla üretim yapan çiftçilerimiz hasatla birlikte ürününü satmak zorunda.

"MISIRDA DÖRT AYDA FAZLA İHRACAT YAPILDI"

Artan girdi fiyatları ile sıkıntılı bir sezon geçiren üreticilerimizin zarar etmemesi için; Toprak Mahsulleri Ofisi piyasada gerileyen fiyatları dikkate almalı, mısır üretim maliyetlerini ve üreticilerimizin geçimini dikkate alan fiyatını açıklamalıdır. Nisan ayı sonuna kadar mısır ithalatında gümrük vergisinin sıfır olarak uygulanmasıyla 4 ayda fazlaca ithalat yapıldı. Türkiye İstatistik Kurumu birinci tahmin sonuçlarına göre mısırda bu yıl geçtiğimiz yıl gerçekleşen 8 milyon 500 bin ton üretim bekleniyor. Son yıllarda ekim alanlarındaki artışın yanında verim miktarlarındaki artış mısır üretiminin önemli düzeyde artmasına neden oldu. Son 5 yılda mısır üretimi yüzde 49 oranında arttı.

"İTHALAT 2022 YILINDA 2 MİLYON 983 BİN TON OLARAK GERÇEKLEŞTİ"

Artan üretim rakamlarına karşın tüketim rakamlarının da artmasıyla mısırda ithalat halen devam ediyor. Ancak yapılan ithalatın ihtiyaç kadar yapılması önemlidir. İthalat 2022 yılında 2 milyon 983 bin ton olarak gerçekleşti ve mısır ithalatına ödenen döviz ilk kez 1 milyar doları aştı. 2023 yılının ilk 6 ayında ise 1 milyon 505 bin ton ithalat yapıldı. 2023 yılı 6 aylık dönemde toplam ithal edilen mısırın yüzde 85'i Rusya Federasyonundan, yüzde 11'i ise Ukrayna'dan gerçekleşti.

"TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ MISIR FİYATINI BİR AN ÖNCE AÇIKLAMALIDIR"

Bilindiği üzere bu üretim sezonunda girdi fiyatlarının artmasıyla üretim maliyetleri de oldukça arttı. Girdi fiyatlarındaki artışlarla mısır maliyeti son bir yılda yüzde 43 oranında artarak ton başına 6 bin 140 lira olarak gerçekleşti. Bu maliyetler de dikkate alınarak Toprak Mahsulleri Ofisi üreticinin gelirini koruyacak şekilde mısır fiyatını bir an önce açıklamalıdır."