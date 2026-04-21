Türksat 6A bir yıldır görev yapıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat 6A ile Türkiye'yi, haberleşme uydusunu tasarlayıp üretebilen dünyadaki 11 ülke arasına taşıdıklarını belirterek, "Yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranıyla ürettiğimiz Türksat 6A, geniş kapsama alanıyla ülkemizin uzay ve haberleşme kapasitesi için önemli bir kilometre taşı oldu." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, 21 Nisan 2025'te "Uzay Vatan"da görevine başlayan Türksat 6A'ya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Türksat 6A için Bakanlık'taki çalışmaların 2014'te başladığını belirten Uraloğlu, 2015'te TÜRKSAT ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı işbirliğiyle TUSAŞ tesislerinde kurulan Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezinin açıldığını anımsattı.

Türksat 6A Projesi'nde yerlilik ve milliliğe verdikleri öneme işaret eden Uraloğlu, "Uydumuz için 84 yerli ve milli uydu ekipmanın üretimi yapıldı. TÜBİTAK UZAY, ASELSAN, CTech ve TUSAŞ'ın ürettiği bileşenler test edilip uyduya entegre edildi. Tüm testleri başarıyla geçen uydumuzu, ABD'nin Florida Eyaleti'ndeki Cape Canaveral Uzay Üssü'ndeki Space X tesislerinden 9 Temmuz 2024'te uzaya fırlattık. 28 Aralık 2024'te ise nihai görev yörüngesi olan 42 derece doğu boylamına ulaşan uydumuzun ilk test yayınını da 17 Şubat 2025'te gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin uydu serüveninin 1994'te Türksat 1B uydusuyla başladığını belirterek, TÜRKSAT'ın bugün 31, 42 ve 50 derece yörüngelerindeki 6 aktif uyduyla dünya uydu operatörleri arasında yer aldığını ifade etti. Jeosenkron yörüngede görev yapan Türksat 6A'nın, başta televizyon yayıncılığı olmak üzere acil durum haberleşmesi gibi kritik hizmetleri geniş bir coğrafyada sunduğunun altını çizen Uraloğlu, hizmet kalitesinin arttığını ve Türksat 6A sayesinde televizyon yayını yapan uyduların yedeklenebilir hale geldiğini bildirdi.

Türksat 6A ile Türkiye'yi, haberleşme uydusunu tasarlayıp üretebilen dünyadaki 11 ülke arasına taşıdıklarına dikkati çeken Uraloğlu, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 21 Nisan 2025'te gerçekleştirilen törenle resmen hizmete alınan uydumuz, 42 derece doğu yörüngesindeki görevine başarıyla devam ediyor. Yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranıyla ürettiğimiz Türksat 6A, geniş kapsama alanıyla ülkemizin uzay ve haberleşme kapasitesi için önemli bir kilometre taşı oldu." değerlendirmesinde bulundu.

TÜRKSAT'ın küresel yayıncılık pazarındaki büyüme ivmesinde tarihi rekor

Uraloğlu, Türksat 6A ile aynı zamanda hizmet ihraç ettiklerini belirterek, Dubai'de düzenlenen Orta Doğu'nun en büyük yayıncılık fuarı CABSAT 2025'te Türksat 6A üzerinden verilecek hizmetler için ilk ihracatı gerçekleştirdiklerini, TÜRKSAT ile Dubai merkezli firma arasında imzalanan sözleşme kapsamında yapılan kapasite satışıyla TÜRKSAT'ın ilk kez Hindistan'ın doğusunda hizmet vermeye başladığını açıkladı. Türksat 6A ile birlikte Türkiye'nin kapsama alanını dünyanın en uzak noktalarına taşıdıklarını vurgulayan Uraloğlu, şunları ifade etti:

"Uzay vatanımızdaki egemenliğimizi, teknoloji ihraç eden kabiliyetimizle birleştirdik. TÜRKSAT, sadece bir uydu operatörü değil, yurt dışında tercih edilen ve güven duyulan bir teknoloji markası haline geldi. Pakistan, Hindistan, Nepal, Bangladeş, Myanmar, Tayland, Malezya, Endonezya ve Sri Lanka'nın önde gelen platformu Freesat Lanka'nın 50 kanalını, Türksat 6A'nın hizmet kapsamına dahil ettik. TÜRKSAT uydularımız artık 110'u aşkın ülkede, 5,5 milyar nüfusa hitap ediyor."

TÜRKSAT uyduları üzerinden yayın yapan TV kanalı sayısının 532'ye ulaşarak son 10 yılın en yüksek seviyesine çıktığını belirten Uraloğlu, Güney Asya açılımının TÜRKSAT'ın küresel yayıncılık pazarındaki büyüme ivmesini tarihi bir rekora taşıdığını, TÜRKSAT uyduları üzerinden yayın yapan kanal sayısının sadece bir yılda yüzde 20'lik artış yakaladığını, yurt dışı merkezli kanal sayısındaki artışın ise 5 yılda yüzde 50 olduğunu bildirdi. 2020 yılı sonunda 114 olan yabancı menşeli kanal sayısının 2025 yılı sonu itibarıyla 171'e yükseldiğine işaret eden Uraloğlu, bu artışla Türkiye'nin uydu hizmetleri ihracat hacminin de rekor düzeye taşındığını vurguladı.

Sırada Türksat 7A var

Uraloğlu, TÜRKSAT'ın uzaydaki haberleşme kapasitesini artırma hedefi çerçevesinde Türksat 7A'ya ilişkin finansman desteğini kapsayan protokolün, TÜRKSAT ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanlığı arasında 19 Haziran 2025'te imzalandığını anımsattı.

Söz konusu protokolle, Türksat 7A'nın yapım sürecine yönelik olarak Bakanlık tarafından sağlanacak desteğin çerçevesinin belirlendiğini belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Türksat 7A Projesi'ne, 42 derece doğu yörüngesinde görev yapan Türksat 3A uydusunun tasarım ömrünün sona yaklaşması nedeniyle başlandı. 2029'da hizmete almayı planladığımız bu uydumuz, daha yüksek veri kapasitesi, daha güçlü kapsama alanı ve esnek kaynak yönetim kabiliyetiyle Türkiye'nin dijital gelecek vizyonunun taşıyıcısı olacaktır. Hizmete alındıktan sonra ülkemizin uzaydaki bağımsızlığının güçlü bir simgesi olarak varlığını sürdürecektir."