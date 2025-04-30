TÜRKONFED'den Pakistan ile ekonomik ilişkileri güçlendirecek işbirliği

Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ile Pakistan Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu (FPCCI), iki ülke arasındaki ticari bağları güçlendirmek amacıyla işbirliği mutabakat zaptı imzaladı.

Konfederasyondan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'deki işletmelere insan hakları ve çevresel durum tespiti (HREDD) alanında bilgi, danışmanlık ve eğitim hizmetleri sağlamak üzere TÜRKONFED ve Alman Uluslararası İş Birliği Kurumu (GIZ) işbirliği, Alman Federal Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) finansal desteği ile hayata geçirilen Sorumlu İşletmeler Destek Merkezi (Responsible Business Helpdesk/RBH Türkiye), birinci faaliyet yılının son etkinliğini İstanbul'da gerçekleştirdi.

Türkiye ve yurt dışından kamu, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı RBH Türkiye Yıl Dönümü Etkinliği'nde TÜRKONFED ile FPCCI arasında işbirliği mutabakat zaptı da imzalandı.

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyesi Serpil Veral, sürdürülebilir büyüme ve insan haklarına saygının, yeni nesil rekabetçiliğin temel koşullarını oluşturduğunu belirtti.

"Ülke ekonomisinin merkezi konumundaki İstanbul, Türkiye'nin toplam ihracatının yaklaşık yüzde 50'sini gerçekleştiriyor. Ayrıca Avrupa Birliği (AB) ile en yoğun ticari entegrasyona sahip bölgemiz." diyen Veral şunları kaydetti:

"İstanbul, ülke ekonomisinde topyekun iyileşme için de tetikleyici, birleştirici ve öncü olma görevini sırtlanabilir ancak özellikle son 10 yılda İstanbul'un rekabetçilik skorlarındaki dalgalı gidişat, bize açık bir mesaj veriyor, gücümüzü sürdürülebilir kılmak için kendi iç dinamiklerimizin yanı sıra çevremizdeki yapısal risklere de odaklanmalıyız. Bölgeler arasındaki kalkınma farklarının kapanması için İstanbullu işletmelerin Türkiye'nin farklı bölgelerine sadece mal değil, bilgi, tecrübe ve sorumlu işletme kültürü de taşıması gerektiğini düşünüyoruz. Anadolu'nun büyümesi, İstanbul'un da dayanıklılığını artırır."

23 Nisan'da Silivri merkezli yaşanan depreme dikkati çeken Veral, "İstanbul, Türkiye'nin toplam GSYH'sinin yaklaşık yüzde 30'unu üretiyor. Bu bölgedeki ekonomik, lojistik ve finansal yoğunlaşma, olası afetlerin ulusal ekonomi üzerindeki etkisini de artırıyor. Dolayısıyla İstanbul'un sorumluluğu, liderlik etmenin ötesine geçerek birlikte büyümeyi mümkün kılmaktır." ifadelerini kullandı.

"Türkiye ve Pakistan arasındaki dostane bağları ticaret odağında güçlendireceğiz"

Veral, TÜRKONFED ile FPCCI arasında imzalanan işbirliği mutabakat zaptı hakkında bilgi vererek, Türkiye ve Pakistan arasındaki dostane bağları, ticaret odağında güçlendirmek, ekonomik işbirliğini derinleştirmek ve iş dünyasına yeni fırsatlar oluşturmak için yeni bir adım attıklarını kaydetti.

Ülkelerarası işbirliklerinin büyük önem taşıdığına vurgu yapan Veral, "Biz de bu işbirliği ile karşılıklı olarak işletmelerimizin diğer ülkedeki faaliyetlerini ve işbirliklerini destekleyecek, ticaret, eğitim ve insan kaynağı değişimini teşvik ederek güçlendireceğiz. Ayrıca Sorumlu İşletmeler Destek Merkezi kapsamında her iki ülke olarak, sorumlu işletmelerin sayıca artırılması ve ekonomilerimizin günümüz anlayışı ve gereklilikleri doğrultusunda dönüştürülmesi için ortak çaba göstereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya Federal Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu Başkonsolos Yardımcısı ve Maslahatgüzar Martin Graf da sorumlu ekonominin etik değerlere dayanan bir ekonomi olduğunu aktardı.

Graf, "Bu modelde şirketler hala kar etmeyi ve büyümeyi hedefler. Ancak bunu insan onuruna saygı göstererek, adaleti gözeterek ve gezegenimizi gelecek nesiller için koruyarak yaparlar." ifadesini kullandı.

Türkiye ve yurt dışından konuşmacılar sorumlu ve sürdürülebilir ihracatı ele aldı

Açılış konuşmalarının ardından RBH Türkiye Direktörü Şeyda Dağlı Karadişoğulları, merkez ve eğitim hakkında katılımcılara bilgi verdi.

OECD İstanbul Merkezi Mali ve Kurumsal İşler Direktörlüğü Politika Analisti Dylan van de Ven, özel konuşmacı olarak etkinlikte yer alırken RBH Türkiye Danışmanı ve Minerva BHR Eş İcra Direktörü, Kurucu Ortağı Pınar Kara ise "AB Direktifleri Çerçevesinde İnsan Hakları ve Çevresel Durum Tespiti (HREDD) Temelleri ve Uyum Süreci"ni anlattı.

Etkinlikte ayrıca iki panel düzenlendi.

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Onur Ünlü'nün moderatörlüğünü üstlendiği "Tedarik Zincirlerinde Sorumlu İş Davranışlarına Yönelik Düzenlemelerin İhracata Etkisi" başlıklı panelde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında Uzman Nilay Çamcı, Danimarka Ticaret Konseyi Küresel Değer Zincirleri Bölgesel Sürdürülebilirlik Danışmanı Rikke Agerholm Therkildsen ve Fair Wear Türkiye Ülke Müdürü Selin Başarır konuşmacı olarak yer aldı.

Tedarik Zinciri Yönetimi Derneği (TEDAR) İletişim İcra Kurulu Üyesi ve Allianz Sigorta Satınalma Grup Başkanı Fatma Özgül'ün moderatörlüğündeki "Sürdürülebilir İhracat için AB Direktiflerine Özel Sektör Yaklaşımı" panelinin konuşmacıları ise Ereks Blue Matters Operasyon ve Sürdürülebilirlik Direktörü Pelin Birsen, Sumoteks Tekstil Sürdürülebilirlik Ekip Lideri Emre Bozdemir ve Anadolu Isuzu İnsan Kaynakları Müdürü Melis İldağ oldu.

Pakistan ile işbirliği geliştirilecek

RBH Türkiye Yıl Dönümü Etkinliği'nde, TÜRKONFED ile FPCCI arasında işbirliği mutabakat zaptı da imzalandı.

TÜRKONFED adına Yönetim Kurulu Üyesi Serpil Veral, FPCCI adına ise Başkan Yardımcısı Qurrat ul Ain'in imzaladığı mutabakat zaptı, iki kurum arasındaki ticaret işbirliğini güçlendirmeyi, akademik kurumlar arasında araştırma ve inovasyon odaklı ortaklıklar kurmayı ve insan kaynağı değişim programlarıyla kapasite geliştirmeyi amaçlıyor.

Öte yandan, TÜRKONFED'in RBH Türkiye, FPCCI'nin de RBH Pakistan'ın ev sahibi kuruluşu olması dolayısıyla RBH'lerin çalışma alanları çerçevesinde de işbirliği yapılması planlanıyor.

Bu işbirliğinin temelini de insan hakları ve çevresel durum tespiti temelinde geliştirilen eğitim içeriklerinin paylaşılması, ortak eğitim ve seminerler düzenlenmesi oluşturacak.