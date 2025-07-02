Türkiye ve Türkmenistan Arasındaki Ticaret Hacmi Hedefi 5 Milyar Dolar

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Türkmenistan ile ikili ticaretimizde dengenin sürdürülmesi, ürün çeşitliliğinin artırılması ve Cumhurbaşkanımızın belirlediği 5 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkmenistan Ticaret Fuarı ve F İstanbul Gıda ve İçecek Ürünleri, Üretim Teknolojileri İhracat Fuarı'nın açılış programına katıldı. Bakan Bolat açılış programında yaptığı konuşmada Türkmenistan ile olan ticaret hacmine ilişkin bilgi verdi. Türkiye'nin tarımsal hasıla büyüklüğü hakkında da konuşan Bolat, tarımsal hasıla büyüklüğünün 74 milyar dolara ulaştığını belirtti.

"5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine bir an önce ulaşılması asıl hedefimizdir"

Bu yılın ilk 6 ayında Türkmenistan ve Türkiye arasındaki ticaret hacminde yaklaşık yüzde 26,3 artış olduğunu belirten Bolat, "Bu yıl, Türkmenistan ile ticaret hacmimiz 2,2 milyar dolar seviyesine ulaştı, yıl sonunda bu rakamın 3 milyar doları aşmasını bekliyoruz. İkili ticaretimizde bu dengenin sürdürülmesi, ürün çeşitliliğinin arttırılması ve bu sayede Cumhurbaşkanlarımızın belirlediği 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine bir an önce ulaşılması asıl hedefimizdir" ifadelerini kullandı.

Türkmenistan'da yapılan yatırımlardan bahseden Bolat, "Türkmenistan'la ticari ortaklıklarımızın ötesinde karşılıklı yatırımlar ve müteahhitlik alanında da uzun bir geçmişe dayanan ilişkilerimizi yoğunlaştırarak sürdürüyoruz. Ülkemizin Türkmenistan'daki yatırımları 200 milyon doları aşmıştır. Ayrıca, bugüne kadar Türk müteahhitleri Türkmenistan'da bin 99 proje üstlenmiştir. Altyapıdan enerji santrallerine, konutlardan akıllı şehirlere kadar geniş bir alana yayılan müteahhitlik projelerinin değeri 54 milyar doları geçmiştir" şeklinde konuştu.

Enerji alanına ilişkin de bilgi paylaşan Bolat, "Enerji alanında yakın zamanda hayata geçirilen ortak çalışmaya da burada değinmek istiyorum. Bildiğiniz üzere, 1 Mart 2024 tarihinde imzalanan "Doğal Gaz Alanında İşbirliğinin Geliştirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı" ve "Niyet Beyanı" ile Türkmen gazının Türkiye üzerinden Avrupa pazarına ulaşması, ülkelerimiz arasında yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda stratejik bir iş birliği boyutu da taşımaktadır" diye konuştu.

"Üretim olarak Türkiye'mizde 74 milyar dolarlık tarım ve gıda sanayi büyüklüğüne sahibiz"

Bakan Bolat, Türkmenistan ile Türkiye arasındaki ticari ilişkilerle ilgili açıklamasının ardından eş zamanlı olarak gerçekleştirilen F İstanbul Gıda İçecek Ürünleri ve Üretim Teknolojileri Fuarı'na ilişkin de bilgi verdi. Bakan Bolat Türkiye'nin tarım alanındaki büyüklüğünden bahsederken, "Bugün üretim olarak Türkiye'mizde 74 milyar dolarlık tarım ve gıda sanayi büyüklüğüne sahibiz. Bu rakam 2002'deki 24,5 milyar dolara kıyasla tam 3 katı dolar bazında artışı temsil etmekte. Avrupa'da birinci, dünyada ilk 10 ülke arasındayız. İhracatta da tarım ürünleri ve gıda sanayileri 32,5 milyar dolarlık ülkemize döviz kazandırıyorlar, tarım ve gıda sanayinde net 11 milyar dolar dış ticaret fazlamız bulunmakta. Dünyanın batıda ve doğuda, kuzeyde ve güneyde bütün ülkelerine ihracat yapma başarımız söz konusudur. İhracatçılarımıza, üreticilerimize sonsuz teşekkürler ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Bolat, "Ülkemiz; fındık, buğday unu, rafine ayçiçeği yağı, kuru üzüm, kuru kayısı, kuru incir, Antep fıstığı, bulgur gibi ürünlerde dünya ihracatında ilk sırada yer almaktadır. Hayvansal ürünler ve şekerli mamullerde ise dünyanın en önde gelen üretici ve ihracatçı ülkelerinden biri konumundayız" açıklamalarında bulundu.

Eş zamanlı gerçekleştirilen fuarların açılış programı protokol konuşmalarının ardından kurdele kesimi ile son buldu. - İSTANBUL