Türkiye ve Macaristan ticaret hacminin son 10 yılda iki katına çıktı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ev sahipliğinde düzenlenen "Macaristan ile Ticaret ve İşbirliği" seminerine katılan Macaristan İstanbul Başkonsolosluğu Ticaret Ataşesi Miklos Bujaky, zorlu küresel şartlara rağmen Türkiye ve Macaristan ticaret hacminin son 10 yılda iki katına çıktığını söyledi. Bujaky, Türkiye'den Macaristan'a yapılan ticari vize başvurularında ise ret oranının sadece yüzde 0,5 olduğunu açıkladı.

BTSO ile Macaristan İhracatı Teşvik Ajansı (HEPA Türkiye) ortaklığında "Macaristan ile Ticaret ve İşbirliği" semineri düzenlendi. BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen programa, Macaristan İstanbul Başkonsolosluğu Ticaret Ataşesi Miklos Bujaky, HEPA Türkiye Genel Müdürü Yalçın Orhon, HEPA Türkiye Ülke Müdürü Emre Cihad Sönmez ve Bursa iş dünyası temsilcileri katıldı. Macaristan'daki iş ve yatırım potansiyelinin ele alındığı seminerde; ülkenin ekonomik yapısı, teşvik mekanizmaları, lojistik avantajları ve üçüncü ülkelerdeki iş birliği imkanlarına ilişkin detaylı bilgiler paylaşıldı.

Toplantının açılışında konuşan BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan, Türkiye ile Macaristan arasındaki ilişkilerin tarihi ve kültürel bağlara dayandığını vurguladı. Koçaslan, iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğinin giderek derinleştiğine dikkat çekerek, "2024 yılı itibarıyla ticaret hacmimiz 4,5 milyar dolara yaklaştı. Ancak devlet liderlerimizin belirlediği 6 milyar dolarlık hedefe ulaşmak için daha fazla çaba göstermeliyiz" dedi.

Koçaslan, Bursa özelinde Macaristan ile ticaret hacminin 220 milyon dolara ulaştığını, 400'den fazla Bursa firmasının Macaristan'a ihracat yaptığını aktardı. Macaristan'ın Avrupa'daki stratejik konumuna işaret eden Koçaslan, "Macaristan, Balkanlar, Türkiye ve Doğu Avrupa'yı birbirine bağlayan önemli bir ticaret üssü. Otomotiv yan sanayi ve makine sektörlerinde büyük iş birliği fırsatları bulunuyor" ifadelerini kullandı.

BTSO olarak, Macaristan'ın Bacs Kiskun Ticaret ve Sanayi Odası ile ortak projeler yürüttüklerini belirten Koçaslan, fuar, ticaret heyetleri ve ülke günleriyle iş birliklerini güçlendirmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Macaristan İstanbul Başkonsolosluğu Ticaret Ataşesi Miklos Bujaky, Macaristan'dan ihracat yapan firmalara destek verdiklerini, aynı zamanda Macaristan'la iş yapmak isteyen Türk şirketlerine yol gösterdiklerini belirtti. Türkiye'yi kardeş ülke olarak gördüklerini ifade eden Bujaky, Macaristan'a ticari vize başvurularında ret oranının yüzde 0,5'in altında olduğunu, başvuran her 100 iş insanından 99'unun vize aldığını söyledi.

Macaristan'da işsizlik oranının yüzde 4,4 seviyesinde olduğunu aktaran Bujaky, ortalama ücretin 48 bin TL, brüt asgari ücretin ise 31 bin TL civarında olduğunu belirtti. Ülkenin, çalışan maliyetleri açısından Avrupa Birliği içinde en avantajlı ülkeler arasında yer aldığını söyleyen Bujaky, "Eğitim kalitesi sayesinde nitelikli iş gücü temininde de sıkıntı yaşanmıyor. Sabit yüzde 9 kurumlar vergisi ve bölgesel olarak yüzde 50'ye varan yatırım teşvikleri de yatırımcılar için güçlü fırsatlar sunuyor" dedi.

Macaristan'ın 2015 yılında başlattığı Doğu Açılımı politikasında Türkiye'nin öncelikli ortaklardan biri olduğunu hatırlatan Bujaky, iki ülke arasında 2023'te Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Anlaşması imzalandığını, Macaristan'ın Türkiye'nin AB üyeliğini güçlü şekilde desteklediğini söyledi. Son 10 yılda iki ülke arasındaki ticaret hacminin iki katına çıktığını belirten Bujaky, "Geçen yıl zorlu küresel şartlara rağmen ikili ticaret hacminde yüzde 18 büyüme kaydedildi. Ticaret hacmimiz 4,5 milyar dolara yaklaştı. Bugün itibarıyla Macaristan'da 500 Türk şirketi, Türkiye'de ise 100 Macar firma faaliyet gösteriyor" diye konuştu.

HEPA Türkiye Genel Müdürü Yalçın Orhon, iki ülke arasında karşılıklı ticaret ve ortak yatırımların gelişebilmesi için önce bir ekosistem oluşturulması gerektiğine dikkat çekti. Macaristan'ın Avrupa Birliği üyesi ve coğrafi olarak kıtanın merkezinde yer alan bir lojistik üs olduğunu belirten Orhon, birçok firmanın Macaristan üzerinden tüm Avrupa pazarına açılabildiğini söyledi. Ülkedeki fırsatların büyük olduğunu ancak bu fırsatları değerlendirmek için çaba gerektiğini vurgulayan Orhon, "6 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşabilmek adına bu tür toplantılar düzenlemeye devam ediyoruz." dedi.

Orhon ayrıca Macaristan'ın bilim, üniversite ve Ar-Ge alanında öne çıktığını belirterek, ülkenin 18 Nobel ödülüne sahip olduğunu hatırlattı.

HEPA Türkiye Ülke Müdürü Emre Cihad Sönmez, Macaristan'ın 9,6 milyonluk nüfusa ve 299 milyar euro dış ticaret hacmine sahip olduğunu söyledi. Macaristan'ın ihracatının yüzde 78'ini, ithalatının ise yüzde 72'sini AB ülkeleri ile gerçekleştirdiğini belirten Sönmez, ticarette makine-mekanik ve otomotiv sektörlerinin öne çıktığını kaydetti. Sönmez, ayrıca toplantıda yaptığı sunumda Türkiye ve Macaristan arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesi adına HEPA Türkiye olarak yaptıkları çalışmaları paylaştı.

Macaristan ile Ticaret ve İşbirliği Semineri, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi. - BURSA