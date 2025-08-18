Türkiye'nin en yoksul ve en zengin ilçeleri belli oldu

TÜİK'in açıkladığı "Sosyoekonomik Seviye-2023" raporuna göre Türkiye'deki hanehalklarının yüzde 1,1'i en üst seviyede, yüzde 11'i üst seviyede, yüzde 16,4'ü üst altı seviyede, yüzde 19,7'si üst orta seviyede, yüzde 16,5'i alt orta seviyede, yüzde 18,6'sı alt seviyede, yüzde 16,7'si ise en alt seviyede yer aldı.

İllere göre incelendiğinde, Ankara'daki hanehalklarının yüzde 2,5'inin en üst seviyede, yüzde 16,5'inin üst seviyede, yüzde 20'nin üst altı seviyede, yüzde 17,5'inin üst orta seviyede, yüzde 17,4'ünün alt orta seviyede, yüzde 14'ü alt seviyede, yüzde 12,2'sinin ise en alt seviyede yer aldığı görüldü.

İSTANBUL VE İZMİR'DE ÇARPICI RAKAMLAR

İstanbul'daki hanehalklarının sosyoekonomik seviye gruplarına göre dağılımına bakıldığında, yüzde 2,4'ünün en üst seviyede, yüzde 16,4'ünün üst seviyede yüzde 19'unun üst altı seviyede, yüzde 18,6'sının üst orta seviyede, yüzde 17,2'sinin alt orta seviyede, yüzde 13,8'inin alt seviyede, yüzde 12,6'sının en alt seviyede bulunduğu görüldü.

İzmir'deki hanehalklarının ise yüzde 1,2'si en üst seviyede, yüzde 12,4'ü üst seviyede, yüzde 17,6'sı üst altı seviyede, yüzde 18,8'i üst orta seviyede, yüzde 17,8'i alt orta seviyede, yüzde 17,1'i alt seviyede, yüzde 15'i en alt seviyede yer aldı.

İSTANBULLULAR LİDERLİĞİ TAŞIDI

En üst ve üst seviye grubunda yer alan hanehalklarının yüzde 28,6'sı İstanbul'da yer aldı. İl düzeyinde en üst [A+] ve üst [A] sosyoekonomik seviye gruplarındaki hanehalkları, Türkiye içindeki oranlarına göre sıralandığında, bu seviyelerdeki hanehalklarının en fazla olduğu iller yüzde 28,6 ile İstanbul, yüzde 11,5 ile Ankara, yüzde 6,7 ile İzmir, yüzde 3,9 ile Bursa ve yüzde 3,3 ile Antalya oldu.

EN ÜST SEVİYE YOĞUNLUĞU ÇANKAYA'DA

En üst ve üst seviye grubunda yer alan hanehalklarının yüzde 4,1'i Çankaya'da yer aldı. İlçe düzeyinde en üst [A+] ve üst [A] sosyoekonomik seviye gruplarındaki hanehalkları, Türkiye içindeki oranlarına göre sıralandığında, bu seviyelerdeki hanehalklarının en fazla olduğu ilçeler sırasıyla yüzde 4,1 ile Çankaya (Ankara), yüzde 2,4 ile Kadıköy (İstanbul), yüzde 1,9 ile Yenimahalle (Ankara) oldu. İstanbul'da en az zenginin olduğu ilçe Sultangazi oldu.

EN POPÜLER İLÇE YİNE ÇANKAYA

Sosyoekonomik seviyesi en yüksek ilçe Çankaya oldu. İlçeler ortalama sosyoekonomik seviyeye göre sıralandığında, skoru en yüksek yedi ilçe sırasıyla Çankaya (Ankara), Kadıköy (İstanbul), Beşiktaş (İstanbul), Etimesgut (Ankara), Nilüfer (Bursa), Bakırköy (İstanbul) ve Güzelbahçe (İzmir) ilçeleri oldu.

Skoru en düşük yedi ilçe ise sırasıyla Çamoluk (Giresun), Derebucak (Konya), Doğanşar (Sivas), Felahiye (Kayseri), Dikmen (Sinop), Pınarbaşı (Kastamonu), Bayramören (Çankırı) ilçeleri oldu.