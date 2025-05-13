Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ticaret hacmi 327 milyar dolar

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, "Avrupa Birliği (AB) ile 327 milyar dolar boyutunda ikili ticaretimiz var. Kendi içerisinde oldukça dengeli giden bir süreç var." dedi.

DEİK Genel Merkezi'nde düzenlenen basın buluşmasında konuşan Olpak, DEİK'in 153 iş konseyi olduğunu, yeni bir iş konseyini daha devreye aldıklarını söyledi.

Gündemin sadece Türkiye'de değil dünyada da çok hızlı şekilde değiştiğini dile getiren Olpak, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (ABD) yönetim değişiminden sonra ticaret savaşlarıyla gündeme gelen sürecin nereye evrileceğini hep beraber değerlendirdiklerini açıkladı.

Olpak, şunları kaydetti:

"Bize soruluyor, etki analizi yaptınız mı? Biz de diyoruz ki; dün akşamki açıklamaya göre mi? Bu sabahki açıklamaya göre mi? Hangi açıklamaya göre etki analizi yapacağız? Biz de onu tartışıyoruz. Mesela Rusya'da yapılan kutlamaları iyi okumak gerektiğini düşünüyorum. Orada birçok ülke vardı ama Çin'le olan fotoğrafın askeri boyutunda değiliz; ekonomiyi nasıl etkileyecek diye hepimizin düşünmesi gereken alanların içerisinde bütün bunların yanında Avrupa'nın kendi içerisinde yeni yönetim değişikliğinden sonra alması gereken birtakım stratejik kararlar oldu. Avrupa'nın o proje çerçevesi içinde ayırdığı bütçeler var.

Bu toplantıyı 4 sene önce yapmış olsaydık birçok ülkeyle farklı siyasi gerilimleri konuştuğumuz bir süreç vardı. Bugün Birleşik Arap Emirlikleri'ni konuşmuyoruz. Suudi Arabistan'ı, Suriye'de değişimin çok daha iyi gideceği bir süreç olmasını bekliyoruz. Suriye'yi farklı konuşuyoruz. O zaman daha az sorunu konuştuğumuz bir yerde daha odaklı alanlara başımızı çevirmemiz doğrudur diye düşünüyoruz. Avrupa Birliği ile 327 milyar dolar boyutunda ikili ticaretimiz var. Kendi içerisinde oldukça dengeli giden bir süreç var. Bu sürecin içerisinde şikayetçi olduğumuz alanlarımız var; bunları dile getirdik, konuşacağız."

Olpak, klasik sorunların başında vize sorununun yer aldığını hatırlattı.

Avrupa Birliği ile yüksek seviyeli ekonomik diyalog toplantılarının askıya alındığını dile getiren Olpak, "Son 2 yıl içerisinde Avrupa Birliği'nin diplomatik tavır sergilemesi söz konusu." dedi.

"ABD Başkanı Donald Trump Avrupa'yı konuşurken masayı dağıtan kişi oldu"

DEİK Türkiye Avrupa İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ ise "İş dünyası çok önemli çünkü iş dünyası çok siyasi değil, hükümet değil, devleti yönetenler değil, sokaktaki 85 milyon değil. Biz ikisinin ortasında iki taraftan da aldığımız etkilerle doğruyu bulmaya çalışan ve burada biraz yönlendirmeci hareket etmeye çalışan bir ticari diplomasi yapıyoruz." diye konuştu.

Yalçındağ, "8. Cumhurbaşkanı Rahmetli Turgut Özal zamanından hatırlarsanız 'kişisel ilişkiler çok önemli' derdi. Yani telefon açıp iki devlet başkanının konuştuğu iki ülke arasında çok önemli olmaz problemler, Niye? Çünkü konuşurlar. Konuştuğunuz zaman işler daha rahat çözülür. Bizim yapmak istediğimiz o." dedi.

Avrupa Birliği ile Türkiye'nin önüne gelen tarihi bir fırsat olduğunu belirten Yalçındağ, bunun 40 yıl içerisinde görülen en büyük tarihi fırsat olduğunu ve bu fırsatın iyi anlaşılması gerektiğini söyledi.

Yalçındağ, 10 gün önce İtalya seyahatlerinin olduğunu, orada 600'e yakın iş insanının katılımıyla DEİK'in önderliğinde, yönetiminde ve koordinasyonunda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da mümkün olduğu kadar seyahatlerine iş insanlarını da katarak gittiğini belirtti.

Çok başarılı bir toplantı gerçekleştirildiğini belirten Yalçındağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Oradan dönerken düşündüm. 40 milyar dolar hedeflendi. Çok dostça, nezaket çerçevesinde olağanüstü bir toplantı yapıldı. Bunu bütün Avrupa ülkeleriyle yapmamız lazım. Hem de çok sıklıkta yapmamız lazım. İtalya, Almanya, Fransa ve İspanya'ya iki defa iş insanlarımızla gidip aynı bu samimiyetle bu toplantıları gerçekleştirmemiz lazım diye düşünüyoruz. ABD Başkanı Donald Trump Avrupa'yı konuşurken masayı dağıtan kişi oldu. Moskova'daki toplantılar bunun sebebi. Trump'ın dağıtmış olduğu masanın nasıl şekilleneceği, yeniden ve kimlerin o masanın neresinde yer alacağı önemli. Bizim Avrupalı dostlarımıza söylediğimiz şu; 'masa dağıldı ve yeniden Avrupa bu masada yerini nerede alacak? Lütfen bunu siz belirleyin. Ayakta durup beklemeyin'. Amerika neticede dünya nüfusunun yüzde 4'ünü temsil ediyor ama dünyanın yöneticisi konumunda. Neticede 28 trilyon dolar civarında bir ekonomisi ve 350 milyon nüfusu var."

Yalçındağ, Avrupa Birliği'ne bakıldığında, Türkiye ile 20 trilyon dolarlık ticari hacme sahip olduğunu ve birlikte 600 milyon nüfus teşkil ettiğini belirtti.

Yalçındağ, "Avrupa'ya diyoruz ki biz; 'Yanına Türkiye'yi de al. O masada kendini yeniden şekillendir ve ben buraya oturuyorum de otur. Seni kimse o masadan kaldıramaz.' Yani bunu böyle yapmak durumundayız" diyerek sözlerini tamamladı.