Türkiye Kasaplar Federasyonu'nun yeni başkanı Osman Yardımcı oldu - Haberler

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Türkiye Kasaplar Federasyonu'nun yeni başkanı Osman Yardımcı oldu

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Türkiye Kasaplar Federasyonu'nun yeni başkanı Osman Yardımcı oldu

Türkiye Kasaplar, Besiciler, Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu'nun yeni başkanı Osman Yardımcı oldu.

Türkiye Kasaplar, Besiciler, Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu'nun yeni başkanı Osman Yardımcı oldu. Mevcut başkanla seçime giren Yardımcı, 2 oy farkla başkanlığı kazandı.

Ankara'da yapılan Türkiye Kasaplar, Besiciler, Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu başkan seçimi sonuçlandı. Mevcut Başkan Fazlı Yalçındağ ile Başkan Yardımcısı Osman Yardımcı'nın girdiği başkanlık seçiminde, Yardımcı 139 oy alırken, Yalçındağ 137 oyda kaldı. Bu sonuçla Türkiye Kasaplar, Besiciler, Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu'nun yeni başkanı Osman Yardımcı oldu.

Osman Yardımcı, çekişmeli geçen seçimde kendisini destekleyen, desteklemeyen herkese teşekkür ettiğini söyledi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Osman Yardımcı Türkiye Ankara Ekonomi Haberler

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