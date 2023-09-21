Türkiye, ISO Arı Ürünleri Genel Kurul Hibrit Toplantısına Ev Sahipliği Yaptı

Türkiye, Uluslararası Standartlar Örgütü'nün (ISO) arı ürünleri için standart belirleme çalışmalarının gerçekleştirildiği önemli bir toplantıya ev sahipliği yaparak, arıcılık sektöründeki liderliğini bir kez daha gösterdi.

Türkiye, Uluslararası Standartlar Örgütü'nün (ISO) arı ürünleri için standart belirleme çalışmalarının gerçekleştirildiği önemli bir toplantıya ev sahipliği yaparak, arıcılık sektöründeki liderliğini bir kez daha gösterdi. ISO Komisyon Üyesi Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, "Eğitim almış arıcılar, kovandan sofraya taşınacak arı ürünlerini en doğru şekilde ürettiklerinde ve işletmeler, bu ürünleri arıcılardan temin edilen saf ve doğal ürünlerin besleyici değerini koruyarak belirli standartlar çerçevesinde piyasaya sunduklarında, arı ürünlerinde tağşiş ve sahteciliğin önüne geçmek mümkün olacaktır" dedi.

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ve Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği'nin (TAB) liderliğinde Muğla'da gerçekleşen ISO Arı Ürünleri Genel Kurul Hibrit Toplantısı, propolis, arı sütü, bal ve polen gibi arı ürünleri için uluslararası standartların belirlenmesi amacıyla düzenlendi.

"18 ülkeden 73 delege katıldı"

Uluslararası Standartlar Örgütü, arı ürünlerinde tağşişin önüne geçilmesi amacıyla bal, propolis, arı sütü ve polen gibi arı ürünleri için standart belirleme çalışmalarına devam ediyor. Bu önemli çalışmalara destek vermek için geçtiğimiz günlerde 18 ülkeden 73 delegenin katıldığı ISO Arı Ürünleri Genel Kurul Hibrit Toplantısı düzenlendi. Toplantının ev sahipliğini Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ve Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) üstlendi.

"Türkiye, arıcılık sektöründe zirveye yürüyor"

Toplantıda konuşan Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, Türkiye'nin arıcılık sektöründeki yükselen başarısının, dünya çapında tanınan ve takdir edilen bir değere dönüştüğünün altını çizdi.

Türkiye'nin benzersiz bitki örtüsü çeşitliliği ve elverişli iklim koşulları sayesinde üretilen propolis, arı sütü, polen ve bal gibi Anadolu arı ürünlerinin, uluslararası alanda büyük ilgi gördüğünü dile getieren Şahin, "8,2 milyon arı kovanıyla ülkemiz, arı ürünleri üretiminde dünya üçüncüsü ve çam balı üretiminde ise birinci sırada yer alıyor. Uluslararası standartların belirlenmesi ve uygulanması, bu başarıyı daha da artıracak ve Türkiye'nin adını daha geniş bir kitleye duyuracaktır. Bu sektörün büyümesi, üreticilere ek gelir sağlayarak kırsal kalkınmaya da katkı sunuyor. Türkiye'nin arıcılık sektöründeki liderliği uluslararası alanda giderek daha fazla tanınır hale gelmektedir ve bu başarıyı sürdürmek için çalışmalarımız devam edecektir. Ülkemizin arıcılık faaliyetleri açısından kritik öneminin, bu toplantıya ev sahipliği yaparak bir kez daha duyurulmasından gurur duyuyorum" dedi.

"Türkiye'nin en büyük katma değerli arı ürünleri tesisine ziyaret"

Çin Halk Cumhuriyeti ISO komisyon üyeleri, Türkiye ziyaretleri sırasında Türkiye ve Avrupa'nın en büyük arı ürünleri üretim, inovasyon ve Ar-Ge merkezini de ziyaret etti. Ziyaret sırasında ISO Komisyon Üyesi Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, komisyon üyelerine Anadolu arı ürünlerinin farkını ve faydalarını içeren etkili bir sunum gerçekleştirdi.

Sunumunda, uluslararası standartların oluşturulmasının önemini vurgulayan Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, arı ürünlerinde tağşişin önlenmesi amacıyla bu çalışmaların ne kadar önemli olduğunu vurguladı.

"Doğru üretim kovandan başlar"

BEE'O Propolis Kurucusu ve Genel Müdürü Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, "Doğru üretim, kovanın içinde başlar. Eğitim almış arıcılar, kovandan sofraya taşınacak arı ürünlerini en doğru şekilde ürettiklerinde ve işletmeler, bu ürünleri arıcılardan temin edilen saf ve doğal ürünlerin besleyici değerini koruyarak belirli standartlar çerçevesinde piyasaya sunduklarında, arı ürünlerinde tağşiş ve sahteciliğin önüne geçmek mümkün olacaktır. Tüketicilerin, arı ürünlerini, içeriği hakkında şüphe duymadan güvenle tüketmelerini sağlamak için sıkı bir çalışma yürütüyoruz" dedi.

Sunumun ardından gerçekleşen tesis turunda, komisyon üyeleri katma değerli Anadolu arı ürünlerinin nasıl üretildiğini yakından gözlemleme fırsatı buldu.

"Alanında uzman katılımcılar"

Uluslararası standartların belirlenmesi amacıyla ülkemizi temsilen birçok saygın bilim insanı, ISO Arı Ürünleri Genel Kurul Hibrit Toplantısı'nda etkili bir rol oynadı. Bu değerli isimler arasında başta TSE Ayna Komite Başkanı Prof. Dr. Nevzat Artık olmak üzere, arı ürünleri alanındaki yenilikçi bakış açıları ve bilimsel çalışmalarıyla tanınan ISO Arı Ürünleri Komisyonu Üyesi Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, Ziraat Yüksek Mühendisi Taylan Samancı, Prof. Dr. Sevgi Kolaylı, Doç. Dr. Aslı Özkök ve Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu gibi önde gelen uzmanlar yer aldı. 18 ülkeden 73 delegenin katıldığı toplantıda Doç. Dr. Aslı Özkök, Anadolu Propolisi ve Çam Balı standartlarının belirlenmesine dair sunum gerçekleştirdi. - ANTALYA