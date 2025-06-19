Türkiye ile Çin arasında ekonomik ilişkileri geliştirecek merkez İstanbul'da tanıtıldı

TÜRKİYE Genç İş İnsanları Derneği'nin (TÜGİAD), Pekin'de açtığı Çin Merkezi ilk projesini hayata geçirdi. Çin Halk Cumhuriyeti'nin enerji devlerinden CEEC (China Energy Engineering Corporation) üst düzey yöneticileri, tedarikçi firmalarla görüşmek için İstanbul'a geldi. G20 YEA (Genç Girişimciler İttifakı Zirvesi) Çin Konseyi Başkanı Tianqi Han, "G20 Çin Konseyi, tarihinde bir ilki gerçekleştirerek TÜGİAD ofisini Pekin'de açmış bulunuyor. Bu gelişme, kuşkusuz tarihe iz bırakacak önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Türkiye-Pekin Merkezimiz, Türk şirketleri, iştirakleri ve girişimcileri için bir faaliyet üssü olacak. Merkezin, özellikle genç girişimciler ve iş insanları açısından büyük fayda sağlayacağına inanıyoruz. Bu yapı, hem Türkiye'deki hem de Çin'deki genç profesyonellerin iş birliği ve karşılıklı gelişimi adına kritik bir adım niteliğinde" dedi.

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) yurt dışındaki ilk şubesini Pekin'de açtı. Bu gelişmenin ardından, TÜGİAD İstanbul Maslak'ta TÜGİAD Çin Merkezi ve Küresel Tedarik Zinciri Yönetim Platformu Tanıtım'ını düzenledi. Türkiye ve Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki ticarette doğru şirketleri bir araya getirerek, referanslı bir şekilde iş birliği yapmalarını hedefleyen TÜGİAD Çin Merkezi, tüm sektörlerdeki firmaların Çin pazarından sağlayabilecekleri en yüksek faydayı sağlamalarına yardımcı olmayı amaçlıyor. G20 Genç Girişimciler İttifakı Çin Konseyi ile TÜGİAD'ın kurduğu bu platform, dünyanın en büyük Engineering Procurement and Construction- Mühendislik, Tedarik ve Kurulum (EPC) firmalarından biri olan CEEC (China Energy Engineering Corporation) ile stratejik bir ortaklık temelinde hayata geçirildi. Platform aracılığıyla, yenilenebilir enerji firmalarının, güneş paneli, rüzgar tribünü ve batarya depolama sistemleri gibi ürünlere doğrudan Platform üzerinden, doğru refanslarla ve rekabetçi fiyatlarla ulaşabilmesi hedefleniyor. Ayrıca yatırım arayışında olan, sermaye ihtiyacı duyan firmaların projeleri platform tarafından değerlendirilecek ve olası iş birliklerinin zemini hazırlanacak. Platform ile ayrıca, sürdürülebilir iş birlikleri ve Çin pazarına girişte Çinli firmalarla ortaklık geliştirme süreçlerinde referanslı iş birliklerinin sağlanması amaçlanıyor.

'SATIN ALMA SÜREÇLERİNİN NASIL DEĞERLENDİRİLECEĞİNİ KATILIMCILARLA PAYLAŞIYORUZ'

TÜGİAD Başkanı Gürkan Yıldırım, "TÜGİAD Çin Merkezi, geçtiğimiz nisanda Pekin'de resmen hizmete girdi. Taahhüdümüz doğrultusunda, merkezin açılışını başarıyla gerçekleştirdik. Bugün İstanbul'da, Çinli ortağımız G20 Genç Girişimciler İttifakı Çin Konseyi ile birlikte ilk organizasyonumuzu düzenliyoruz. Bu organizasyonda, ağırlıklı olarak yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet gösteren 90'dan fazla firma yer alıyor. Katılımcılar arasında TÜGİAD üyeleri ve enerji şirketleri ve farklı sektörlerden firmalar da bulunuyor. Etkinlik kapsamında, küresel satın alma ve tedarik zinciri platformunun lansman toplantısını gerçekleştiriyoruz. Bu toplantının amacı; platformun nasıl işleyeceğini, firmaların hangi avantajlarla bu yapının parçası olabileceğini, iş ortamının nasıl şekilleneceğini ve taleplerin toplanma sürecini paylaşmak. Ayrıca, iş ortaklıklarının, yatırım imkanlarının ve satın alma süreçlerinin nasıl değerlendirileceğini de katılımcılarla paylaşıyoruz" dedi.

'ÇİNLİ FİRMALARLA ORTAKLIK GELİŞTİRME SÜREÇLERİNDE GÜÇLÜ BİR ZEMİN SUNMAYI AMAÇLIYORUZ'

Yıldırım, "G20 Genç Girişimciler İttifakı Çin Konseyi ile birlikte kurduğumuz bu platform, dünyanın en büyük EPC firmalarından biri olan CEEC (China Energy Construction) ile stratejik bir ortaklık temelinde hayata geçirildi. Bu platform aracılığıyla, yenilenebilir enerji firmaları güneş paneli, rüzgar türbini ve batarya depolama sistemleri gibi ürünlere doğrudan platform üzerinden, hem garantili hem de rekabetçi fiyatlarla ulaşabilecek. Ayrıca yatırım arayışında olan, sermaye ihtiyacı duyan firmaların projeleri CEEC tarafından değerlendirilecek ve olası iş birliklerinin zemini hazırlanacak. Hedefimiz, bu platformun sürdürülebilir iş birliklerine zemin hazırlayan aktif bir yapıya dönüşmesi. Çin çok büyük ve çeşitli sektörlerde sayısız firmaya ev sahipliği yapan bir pazar. Bizim şu anda odaklandığımız ana alan ise yenilenebilir enerji. Partnerimiz olan CEEC, Global Fortune 500 listesinde 239'uncu sırada yer alan, uluslararası ölçekte güçlü bir firma. Başkanları, başkan yardımcıları ve üst düzey ekipleri bugün bizimle birlikte. CEEC'nin büyük hacimli satın alma gücü ve stok kapasitesi sayesinde, Türk enerji firmalarına sabit fiyat, uzun vadeli tedarik ve garantili ürün temini gibi önemli avantajlar sunulacak. Eğer bir firma, Türkiye'de veya başka bir ülkede geliştirdiği bir projeye yatırımcı veya ortak arıyorsa, CEEC ya da iştiraklerinden biri bu sürece ortak olabilir. Bu platform, yaklaşık iki yıldır üzerinde çalıştığımız ve güven temelli inşa ettiğimiz bir iş birliği altyapısıdır. Çin pazarına girişte ve Çinli firmalarla ortaklık geliştirme süreçlerinde güçlü ve referanslı bir zemin sunmayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

HAN: 50'DEN FAZLA TÜRK ŞİRKETİNDEN ORTAKLIK TEKLİFİ ALDIK

G20 YEA (Genç Girişimciler İttifakı Zirvesi) ÇİN Konseyi Başkanı Tianqi Han, "G20 Çin Konseyi, tarihinde bir ilki gerçekleştirerek, TÜGİAD'ın Çin ofisini Pekin'de açmış bulunuyor. Bu gelişme, kuşkusuz tarihe iz bırakacak önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Türkiye Konsey Başkanımızı Nisan ayında Çin'in başkenti Pekin'e davet ettik. Merkezimiz Pekin'de yer alıyor. Aynı zamanda SP500 şirketleri, unicorn girişimler ve beş farklı bölgesel hükümet lideri de bu açılışa davet edildi. Türkiye'deki liderleri ağırlamamızın ardından biz de Türkiye'ye gelerek iade-i ziyaret gerçekleştirdik. Bu süreçte Türk ortaklarımızla birlikte küresel tedarik zinciri yönetimine odaklanmaya başladık. Şu ana kadar 50'den fazla Türk şirketinden ortaklık teklifi aldık. Başta enerji sektörü olmak üzere, birçok büyük alanda iş birliklerine imza atmayı planlıyoruz" dedi.

'HEM TÜRKİYE HEM ÇİN TARAFINDAN KARŞILIKLI OLARAK BÜYÜK BİR İŞ BİRLİĞİ'

Şirketlerin Çin'de doğru iş ortakları bulmaları konusunda destek sağlamayı ve küresel tedarik zinciri platformu sayesinde etkinlikleri önemli ölçüde artırmayı hedeflediklerini vurgulayan Han, şunları söyledi:

"Türkiye-Pekin Merkezimiz, Türk şirketleri, iştirakleri ve girişimcileri için bir faaliyet üssü olacak. Merkezin, özellikle genç girişimciler ve iş insanları açısından büyük fayda sağlayacağına inanıyoruz. Bu yapı, hem Türkiye'deki hem de Çin'deki genç profesyonellerin iş birliği ve karşılıklı gelişimi adına kritik bir adım niteliğinde. Bu, Türkiye'ye gerçekleştirdiğimiz ilk ziyaret değil. Daha önce TÜGİAD'ın Türkiye merkezini de ziyaret ettik ve buradaki teknoloji çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Hem Türkiye hem Çin tarafından karşılıklı olarak büyük bir iş birliği isteği mevcut. Bu süreçte biz de bir köprü görevi üstlenmekten büyük heyecan duyuyoruz."

Türk firmalarıyla görüşmek üzere Türkiye'ye gelen CEEC ile yapılacak stratejik oturumlar ve ikili iş görüşmeler kapsamında; yenilenebilir enerji, akıllı şehirler, robotik ve ileri teknolojili sektörlerde faaliyet gösteren firmalar için satın alma, distribütörlük ve teknoloji transferi gibi alanlarda yeni iş birliklerinin zemini oluşturulacak.

Çin Merkez Devlet İşletmesi ve enerji ve altyapı değer zincirleri genelinde uçtan uca çözümler için küresel bir güç merkezi olan şirket, 2024 yılında Fortune Global 500'de 239'uncu sırada yer aldı. Yine 2024 yılında ENR'nin En İyi 150 Küresel Mühendislik Tasarım Firmaları arasında 2'nci sırada yer alan CEEC, ENR'nin En İyi 250 Küresel Müteahhit İşletmeleri içinde ise 10'uncu sırada bulunuyor. 2024 yılında 2024'teki Yeni Sözleşme Değeri 1,4 Trilyon Yuan olan şirket dünya genelinde 147 ülke ve bölgede faaliyet gösteriyor.