Türkiye ile Arap ülkeleri arasında ekonomik ilişkiler masaya yatırıldı

15'inci Türk-Arap Ekonomi Forumu'nda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Dünyada çok büyük belirsizliklerin yaşandığı bir dönemde bu toplantı gerçekleşiyor. Dünyada belirsizlikler büyümeyi kısıtlıyor. Global ticarette daralma yaşanıyor. Bu yetmiyormuş gibi bir de küresel bir yapay zeka devrimi yaşamaktayız. Bunun sonucunda sadece endüstride bir devrim yaşanmayacak, hayatımızın her boyutu bundan etkilenecek. Dolayısıyla bu devrimi kaçıramayız" dedi.

15'inci Türk-Arap Ekonomi Forumu, 'Yatırım, Ticaret ve Teknolojide Global Koridor' temasıyla İstanbul'da başladı. Forum, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kuveyt Maliye Bakanı Noora Suleiman Salem Al-Fassam, Libya Maliye Bakanı Dr. Kalid Al-Mabrouk, Irak Maliye Bakanı Taif Sami Mohammed, Mısır Maliye Bakanı Ahmed Kouchouki, Tunus Ekonomi ve Planlama Bakanı Semir Abdulhafız ve Umman Maliye Bakanı Sultan bin Salim bin Said Al Habsi'nin katılımıyla gerçekleşti.

Program kapsamında gerçekleştirilen panelde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek moderatör olarak yer aldı. Bakan Şimşek, Arap dünyasından mevkidaşları ile Türk-Arap ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik konuları ele aldı.

Pandelde konuşan Bakan Mehmet Şimşek, "Dünyada çok büyük belirsizliklerin yaşandığı bir dönemde bu toplantı gerçekleşiyor. Dünyada belirsizlikler büyümeyi kısıtlıyor. Global ticarette daralma yaşanıyor. Bu yetmiyormuş gibi bir de küresel bir yapay zeka devrimi yaşamaktayız. Bunun sonucunda sadece endüstride bir devrim yaşanmayacak, hayatımızın her boyutu bundan etkilenecek. Dolayısıyla bu devrimi kaçıramayız. Bir de nüfuslar giderek yaşlanıyor. Bu da küresel bir sınama. Ayrıca çatışmalar ve jeopolitik gerilimler de İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra oluşan düzene tehdit oluşturuyor. Bütün bunlar küresel büyümeyi azaltmakta" ifadelerini kullandı.

Bakan Şimşek, Türkiye'de enflasyonda yaşanan artışın düşüşe geçtiğini de hatırlattı. Şimşek, "Küresel olarak parasal ve mali politikalar açısından belirsizlik yaşanıyor. Küreselde parasal politikalar biraz gevşeyecek belki ama bunun hızı ve koordinasyonunda önemli bir etkisi olacak. 'Parasal politikaların gevşemesi bir mali konsolidasyonla sonuçlanacak mı?' sorusu da bizim açımızdan zorlayıcı bir soru. Ama bildiğimiz bir şey varsa önümüzdeki yıllarda küresel ticaret aynı kısıtlı seviyesine devam edecek ve yüzde 3'ten fazla bir büyüme beklenmiyor. Dolayısıyla zorluklar var ama aynı zamanda fırsatlar da var. Bu şekilde bakmamız lazım" dedi.

Bakan Şimşek, gerçekleştirilen forum ile çok faydalı işbirliklerine imza atılabileceğini belirterek taraf ülkelerin birbirini tamamlama potansiyeline sahip olduğunu söyledi.

"Türkiye ile Arap dünyası arasındaki ekonomik koridorlar genişletilmeli"

Panel kapsamında Tunus Ekonomi ve Planlama Bakanı Semir Abdulhafız da açıklamalarda bulundu. Abdulhafız, "Türkiye ile Arap dünyası arasındaki ekonomik koridorların geliştirilmesi bölge ülkeler için büyük avantajlar sağlayacak. Bölge ülkelerinin büyük çoğunluğu kendi aralarında Serbest Ticaret Anlaşmaları mevcut. Bu anlaşmaların çerçevesinin biraz daha genişletilmesi ve daha kapsayıcı olmasını bekliyoruz. Bu anlaşmaların zeminini daha da güçlendirmek önemli. Ekonomik entegrasyonumuzu Türkiye ile Arap dünyası arasında bu şekilde teminat altına alabiliriz diye düşünüyorum. Bölgemizi ekonomik şoklardan koruyabilmek için birlikte çalışmamız şart. Bu ekonomik şoklar bütün dünyayı etkilediği gibi bizi de yakından etkiliyor. Ama coğrafi konumumuzu düşünürsek, özellikle Türkiye'nin buradaki pozisyonunu düşünürsek atılabilecek çok önemli adımlar var. Türkiye Asya ile Avrupa ve Afrika arasında bir bağlantı noktasını oluşturuyor. Bu coğrafi konum hepimiz için gerçekten de çok dikkate değer bir durumu ortaya koyuyor" dedi.

"Küresel Ticarette önemli fırsatlar bulunuyor"

Irak Maliye Bakanı Taif Sami Muhammed de Irak'ın, Türkiye ile işbirliğine en açık ve en büyük ülkelerin başında geldiğini söyledi. Muhammed, "Küresel ticarette önemli fırsatlar bulunuyor. Türkiye, uluslararası yatırım ve ticarette koridor rolünde. Irak ve Türkiye arasında 20'den fazla mutabakat zaptı imzalandı. Su, altyapı, kalkınma projeleri, ticaret ve yatırım koruma alanlarında mutabakat zabıtları imzaladık. KOBİ'lerin geliştirilmesi, sağlık sektörü, stratejik işbirliği anlaşmalarımız mevcut. Ticaret, ziraat ve sağlık, 2025 sonrasında hayata geçirilecek büyük projelerin yer aldığı sektörlerin başında geliyor. Turizm işbirliği ve güvenlik alanında imzalamış olduğumuz mutabakat zabıtlarımız var. Ayrıca, mevzuatın güçlendirilmesi ve mevzuat altyapısının oluşturulması konusunda, iletişim ve enerji sektörlerinde de mutabakatlar imzaladık. Tüm bu anlaşmalar ile ikili ilişkilerin geliştirilmesi hedeflendi" diye konuştu.

"Türkiye; Asya ve Avrupa'ya açılan bir kapı niteliğinde"

Türkiye ile Mısır arasında yapılacak işbirliklerinin kazan-kazan senaryosu üzerine inşa edileceğini belirten Mısır Maliye Bakanı Ahmed Kouchouki, "Türkiye, Asya ve Avrupa'ya açılan bir kapı niteliğinde. Körfez ülkeleri ve diğer Arap ülkeleri ise çok büyük fırsatlar barındırıyor. Asya ülkelerinde varlığımızı artırmak ve Kuzey Afrika'da daha fazla yer almak için atılacak önemli adımlar mevcut. Mısır, Afrika'ya geçişte kuzeyin stratejik kapısı olma rolünü sürdürüyor. 2050 yılına yönelik hesaplamalar, bu bölgelerde ne denli büyük fırsatlar olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Avrupa'ya da dikkat çekmek gerekiyor, çünkü Avrupa, temiz enerjiye ihtiyaç duyan bir kıta. Türkiye aracılığıyla bu ihtiyaçların karşılanması, önemli fırsatlar sunuyor" şeklinde konuştu.

"Ticaretin önündeki engellerin kaldırılması Türkiye ve Arap dünyası arasında etkileşimi artıracak"

Panelde söz alan Kuveyt Maliye Bakanı Noora Suleiman Salem Al-Fassam da "Ekonomik kalkınmayı artırmak için öncü rol üstlenmek gerekiyor. Kuveyt, körfez ülkeleriyle serbest ticaret anlaşmaları imzalamak için çaba gösteriyor. Ticaretin önündeki engellerin kaldırılması Türkiye ve Arap dünyası arasında etkileşimi artıracak" diye konuştu. - İSTANBUL