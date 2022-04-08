Türkiye'de yılın ilk çeyreğindeki ihracata Bursa'dan 3,8 milyar dolarlık katkı

BURSA (AA) - Özellikle otomotiv ve tekstil alanında önemli üretimin yapıldığı Bursa'dan, Türkiye'nin ilk çeyrekteki ihracatına 3 milyar 867 milyon 530 bin dolarlık katkı sağlandı.

AA muhabirinin, Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden yaptığı derlemeye göre, ocak-mart döneminde, 200 ülke, serbest bölge ve özerk bölgeye ihracat gerçekleştirilen Bursa'nın dış satımı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,7 artış gösterdi.

Bursa'dan en fazla ihracat, Türkiye'nin en önemli pazarlarından Almanya'ya yapıldı. Bu ülkeye yılın ilk çeyreğinde gerçekleştirilen ihracat, yüzde 2,2'lik artışla 598 milyon 25 bin dolardan 611 milyon 351 bin dolara yükseldi.

İkinci sıradaki ABD'ye yapılan dış satım ise yüzde 57,3'lük artışla 213 milyon 217 bin dolardan 335 milyon 309 bin dolara çıktı.

Geçen yılın ilk çeyreğinde 280 milyon 134 bin dolarlık ihracatın yapıldığı İspanya'ya da bu yılın aynı döneminde gerçekleştirilen dış satım yüzde 6,3'lük artışla 297 milyon 681 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Almanya, ABD ve İspanya'ya yapılan 1 milyar 244 milyon 343 bin dolarlık ihracat, şehrin toplam dış satımının yüzde 32,2'sini oluşturdu.

Otomotiv sektörü 1,4 milyar dolarlık ihracata imza attı

OYAK Renault, TOFAŞ, Bosch ve Karsan gibi dev firmaların faaliyet gösterdiği Bursa'da otomotiv endüstrisinin ocak-mart dönemindeki ihracatı, 1 milyar 446 milyon 15 bin dolar oldu. Geçen yılın aynı döneminde 1 milyar 900 milyon 928 bin dolarlık dış satımın gerçekleştirildiği kentin otomotiv ihracatı, çip krizi ve ham madde tedarikinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle yüzde 23,9 azaldı.

Kentin ihracatında ikinci sırada yer alan hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün ilk çeyrekte gerçekleştirdiği dış satım ise yüzde 25,5'lik artışla 375 milyon 718 bin dolardan 471 milyon 508 bin dolara ulaştı.

Listenin üçüncü sırasındaki çelik sektörünün ilk çeyrekteki ihracatında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 128,3'lük artış yaşandı. Geçen yılın ocak-mart döneminde 169 milyon 311 bin dolar olan çelik sektörü dış satımı, bu yılın aynı döneminde 386 milyon 602 bin dolara çıktı.

Bursa'nın ilk çeyrekteki ihracatına, tekstil ve ham maddeleri sektörü 320 milyon 533 bin, makine ve aksamları sektörü 301 milyon 49 bin, mobilya, kağıt ve orman ürünleri 207 milyon 559 bin, kimyevi maddeler ve mamulleri 186 milyon 40 bin, demir ve demir dışı metaller sektörü 175 milyon 176 bin, iklimlendirme sanayi sektörü ise 108 milyon 421 bin dolar katkıda bulundu.

Ayrıca ilk çeyrekte kentin su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü de yüzde 108,5'lik yükselişle 28 milyon 557 bin dolardan 59 milyon 545 bin dolara çıktı.