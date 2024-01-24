Türkiye'de 2023'te en çok şikayet edilen sektörler açıklandı; ilk sırada e-ticaret yer aldı

Çözüm platformu Şikayetvar, 2023 yılı verilerini açıkladı. Aylık ortalama 28 milyon ziyaretin gerçekleştiği platformda bir yıl içerisinde 520 bini aşkın şikayet çözüme kavuştu. En çok şikayet; e-ticaret, finans ve internet servis sağlayıcılarına geldi. Verilere göre; zamlar, dolandırıcılık, ilaca ulaşamama ve vize almada yaşanan sorunlar gündemdeki yerini korudu.

Şikayetvar'ın açıkladığı verilere göre 2023'te 162 bin 48 olan kayıtlı marka sayısı 2023'te 193 bin 993'e ulaştı. Platforma aylık ortalama 28 milyon ziyaret gerçekleşti. 2022'de 346 bin 393 şikayet çözüme kavuşurken 2023'te bu sayı yüzde 50'lik bir artışla 521 bin 527'ye ulaştı. 2022'de 9 milyon 261 bin 720 olan toplam üye sayısı 2023'te 11 milyon 119 bin 972'ye yükseldi. 2022'de 2 milyon 620 bin 471 olan şikayet sayısı, 2023'te yüzde 38 artarak 2023'te 3 milyon 624 bin 148 şikayet ulaştı. Verilere göre 30 milyon 46 bin 884 ziyaretçi sayısıyla ocak ayı Şikayetvar trafiğinin en yüksek olduğu ay olarak öne çıktı.

E-TİCARET ŞİKAYETLERİ YİNE ZİRVEDE

Şikayetvar verilerine göre 487 bin 188 şikayet sayısıyla geçmiş yıllarda olduğu gibi 2023'te de en çok şikayet e-ticaret sektörüne geldi. 405 bin 367 şikayet sayısıyla finans en çok şikayet edilen ikinci sektör olarak öne çıkarken, finans sektörünü sırasıyla internet servis sağlayıcıları (370 bin 556), iletişim (323 bin 828) ve kargo ve nakliyat (319 bin 856) takip etti.

E-TİCARETTE EN ÇOK ŞİKAYET EDİLEN KONULAR

Sipariş edilen ürünün haber verilmeden iptal edilip yüksek fiyattan satışa konulması, görseldeki ürün ile teslim edilen ürünün farklı olması ve kalitesiz ve ayıplı ürün gönderilmesi e-ticaret sektörüyle ilgili en çok şikayet konular oldu. Ürün teslimatının vaat edilen sürede yapılmaması, kargoda yaşanan geç ve kusurlu teslimatlar için çözüm sunulmaması, kampanya dönemlerinde ürün fiyatının olduğundan fazla gösterilip indirim yapılıyormuş gibi yansıtılması, ürünlerin faturasız teslim edilmesi ve bu sebeple iade süreçlerinde çıkan sorunlar için çözüm sunmaması öne çıkan diğer şikayet konuları olarak sıralandı.

"KREDİ KARTLARINDAN HABERSİZ PARA ÇEKİLİYOR"

Şikayetvar verilerine göre 2023'te en çok şikayet edilen ikinci sektör olan finans sektöründe kredi kartlarından habersiz şekilde para çekilmesi ve bankaların harcama itirazlarını olumlu sonuçlandırmaması güven sorununa sebep oldu. Ayrıca para transferleri, fatura ödemeleri gibi işlemlerde ücret kesilmesi ve kart aidatının alınması dile getirilen başka bir sorundu. Kampanya şartlarına uyulsa bile millerin, puanların yatırılmaması, ATM'lerin bakımsızlığı, para yuttuğunda iadelerin geç yapılması ve yeterli sayıda ATM bulunmaması şikayet edilen diğer konular oldu.

"VAAT EDİLEN İNTERNET HIZI SAĞLANMIYOR"

Verilere göre iletişim platformlarıyla ilgili en çok şikayet edilen konularsa şöyle sıralandı:

"Kurulum ve nakil işlemlerinde verdiği randevu tarihine uymama, vaat edilen internet hızının sağlanmaması, bağlantı kopması ve internet arızalarının çözümü için yeterli desteği alamama, taahhütte geçen hizmeti vermemesine rağmen iptal işlemlerinde haksız cayma bedeli yansıtma, sırf abone yapmak için farklı firma adının kullanılması, hatalı ve yanlış bilgilendirme yapılması ve sonrası oluşan sıkıntılarda bunun sorumluluğunun kabul edilmemesi."

EN ÇOK ARAMA E-TİCARETLE İLGİLİ

2023'te Şikayetvar'da en çok ziyaret edilen sektör 43 milyon 40 bin 515 ziyaretçi sayısı ile e-ticaret sektörü olarak kaydedildi. İnternet servis sağlayıcıları (31 milyon 536 bin 552) en çok ziyaret edilen ikinci, finans ise (28 milyon 317 bin 931) üçüncü sektör olarak sıralandı. Kamu, beyaz eşya ve alışveriş sektörleri platformda en çok merak edilen diğer sektörler oldu.

EN ÇOK ŞİKAYET ARTIŞI YETKİLİ SERVİSLERE

Verilere göre, bir önceki yılla kıyaslandığında şikayet sayısının en çok arttığı kategori yüzde 927 şikayet artış oranıyla yetkili servislerle -beyaz eşya- ilgili oldu. Finansal yatırım danışmanlık şirketleri yüzde 866 şikayet artış oranıyla ikinci sırada yer alırken onu bilgisayar bileşenleri ve iç donanım markaları izledi.

EN ÇOK MEMNUNİYET EMLAK VE İNŞAAT SEKTÖRÜNE

2023'te müşterisini en çok memnun eden sektör yüzde 51'lik memnuniyet oranı ile emlak ve inşaat sektörü oldu. İnternet platformları yüzde 48 memnuniyet oranıyla ikinci sırada yer alırken mobilya ve ev tekstili üçüncü, gıda sektörü dördüncü sırada yer aldı.

2023'TE GÜNDEM ZAM OLDU

Çözüm platformu Şikayetvar, yıl içinde yayımladığı araştırmalarla Türkiye gündemine dair verilerini paylaşmaya devam etti. Çeşitli ürün ve hizmetlerde gerçekleşen zamlar, Şikayetvar kullanıcılarının en çok şikayet ettiği konular arasındaydı. Fahiş kira zamlarıysa bu şikayetlerin en çok arttığı konuların başında geldi.

EYT ile birlikte rekabet yarışının hızlandığı maaş promosyonu yine en çok tartışılan konulardandı. Hayati ilaçlara ulaşamayan vatandaşlar geçen yıl çözümü Şikayetvar üzerinden ararken, 2023'te IMEI kayıt ücretlerinin 6 bin 91 TL'den 20 bin TL'ye çıkarılmasıyla birlikte yaşanan yoğunluk, IMEI kayıt sorununa yol açarak şikayetlerin bir haftada 93 kat artmasına neden oldu.

Vize almada zorluk yaşayan vatandaşlar, konuyla ilgili yaşadıkları sorunları platform üzerinden dile getirerek çözüm arayışlarını yıl içerisinde sürdürdü. Artan fiyatlar nedeniyle yeni beyaz eşya alacak gücü olmayan ve alternatif olarak arızalanan ürünlerini tamir ettirmeyi düşünen kullanıcılar, yetkili servis şikayetlerinin artmasına yol açtı.

Öte yandan 2023'e damgasını vuran olaylardan biri de hiç şüphesiz dolandırıcılık vakalarındaki artış oldu. Dolandırıcılar, birçok farklı ortamda ve yöntemle vatandaşları oltalarına düşürmeye çalıştı. Vatandaşlardan bu tür dolandırılma vakalarına dair çok sayıda şikayet platforma ulaştı.

2023'te çok konuşulan ve hala tartışmalara neden olan bir diğer olay ise WhatsApp üzerinden yabancı numaraların araması veya mesaj göndermesi oldu. Çok sayıda kullanıcı farklı bahanelerle gelen bu yurt dışı aramalarından ve mesajlarından duydukları kaygıyı Şikayetvar'a iletti.

2023'TE EN ÇOK KULLANILAN DOLANDIRICILIK YÖNTEMLERİ

Şikayetvar, 2023 yılını değerlendirdiği kapsamlı araştırmasında farklı bir çalışmaya da imza attı. Türkiye'de dolandırıcılık vakalarının hızlı bir artış gösterdiği yıl olan 2023'te platform, dolandırıcılık taktiklerini paylaşarak tüketicileri uyardı. Platform tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de yıl içerisinde en çok karşılaşılan dolandırıcılık vakaları şu şekilde sıralandı:

"Finans kuruluşları adıyla dolandırıcılık, iş bulma vaadiyle dolandırıcılık, e-ticaret marka taklidiyle dolandırıcılık, devlet kurumları ve STK'lar adıyla dolandırıcılık, bahis siteleri adıyla dolandırıcılık, araç kiralama markaları adıyla dolandırıcılık ve burs vaadiyle dolandırıcılık."

TÜRKİYE 2023'TE BU SEKTÖRLERDEN VAZGEÇTİ

2023'te Türkiye'nin ekonomik ve sosyal koşulları gereği birçok alanda değişim yaşandı. Verilere göre geçtiğimiz yıllar ile kıyaslandığında yüzde 57'lik bir düşüşle şikayetlerin en çok azaldığı sektör kiralık ve villa sektörü oldu. Artan masrafların bir yansıması olarak düğün salonu şikayetleri yüzde 50 azaldı.

2023'TE ŞİKAYETVAR'DAN 2 YENİ ÖZELLİK

Şikayetvar, 2023'te iki yeni özelliğini de duyurdu. Tüketiciler artık çözüm bekledikleri konuları video kaydederek markalara hızlı ve etkili bir şekilde duyurmaya başladı. Yıl içerisinde 97 bin 736 videolu şikayet platforma ulaştı. Platformun mobil uygulaması da geçtiğimiz yıl yayına alındı. 2023'te ulaşan şikayetlerin yüzde 36,5'i belgeli -fotoğraf ya da videolu- olarak kullanıcılar tarafından iletildi.

EN ÇOK ŞİKAYET İSTANBUL'DAN

Nüfus ortalamasına göre 2023'te bin kişi başına düşen şikayet sayısı baz alındığında 77,4 şikayet yoğunluğuyla en çok şikayet eden şehir İstanbul oldu. İstanbul'u; Antalya, Ankara ve İzmir izledi. Şikayetvar verilerine göre geçmiş yıllarda olduğu gibi 2023'de Muş en az şikayet oluşturan il olarak kaydedildi. En az şikayetçi olan diğer iller Hakkari, Adıyaman ve Kars olarak sıralandı.

TEMMUZ, EN ÇOK ŞİKAYET EDİLEN AY OLDU

Şikayetvar verilerine göre 2023'te 358 bin 543 şikayet sayısıyla en çok şikayet temmuz ayında geldi. 2023'te en çok şikayet edilen gün pazartesi, Türkiye'nin en çok şikayet ettiği saat ise olarak 14: 00 kaydedildi. Yıl boyunca en çok şikayetin geldiği tarih 10 Temmuz 2023 olarak belirlendi.

2023'te Şikayetvar'a ulaşan ilginç şikayetlerse şöyle sıralandı:

"Şikayet değil de teşekkür etmek için yazıyorum. Sakızların üzerindeki notları yazandan Allah razı olsun. Allah ayağına taş değdirmesin... İlişkimize heyecan katıyorsunuz. Her biri nokta atışı... Özellikle de sevgilime denk gelenler. Bugün yine sizi andık, güldük, eğlendik…"

"Şaka gibi ama gerçek. Ne içtiğiniz belli değil. Gece uyurken meyve suyu bomba gibi patladı, evdeki herkes uyandı. Korkunç bir şey, midemize nelerin girdiğini bilmediğimiz bir meyve suyu. Patlaması o kadar şiddetliydi ki tavanı deldi."

"Marketten aldığım kaşar peynirinin içinden metal kaşık çıktı. İnsan sağlığını hiçe sayan bu firma ile alışverişimi durdurdum. Tüketiciler, videoyu izleyin ve bundan sonra yapacağınız alışverişleri ve seçeceğiniz firmayı gözden geçirin."

"Bu oyunu yapan, icat edene saygılarımı sunarım. Allah sizi bildiği gibi yapsın. Sizin yüzünüzden eşime ulaşamıyorum. Eşim evdeki bir ruh gibi… Var mı yok mu belli değil. Oyun sistemleri çöksün inşallah. Kara bir bela gibi oyunlar."

"Tamam anlarım evrenin yaşam kaynağısın, büyüksün, kralsın da çok sıcaksın be kardeşim. Az derece kıs. Vallahi bunaldık ya. Çok şikayet alıyorsun bilgin olsun. Biraz özveri, çok değil biraz empati! Sen dünyada olsan biz sana böyle sıcak versek hoşuna gider mi lütfen?"

"Bilinen bir köfteciden sipariş ettiğim ürünümün içinden canlı akrep çıktı. Canlı bir akrep. Kardeşlerimin yemeğindeydi çocuklar korkularından ne yapacaklarını bilemeyip yoğurdun içine atmışlar bir can bu kadar basite alınmamalı. Ağır bir yaptırım istiyorum; ilaçlama veya ceza… Böyle bir şey olamaz bunlar dikkat edilmesi gereken şeyler… İlaçlama vs. Ama gerçek bir yaptırım istiyorum."