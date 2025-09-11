Türkiye bu olayı konuşuyor: İşte Can Holding'e operasyonla ilgili dikkat çeken 2 detay

İstanbul'da Can Holding'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tarihi bir operasyon gerçekleştirildi. "Suç örgütü kurmak", "vergi kaçakçılığı", "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçlamalarıyla 121 şirkete el konuldu, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı. 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

MASAK RAPORLARI SONRASI HAREKETE GEÇİLDİ

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma, MASAK raporları ve mali denetim raporlarıyla başlatıldı. Savcılık, Can Holding bünyesindeki şirketler üzerinden kaynağı belirsiz paraların sisteme sokulduğunu, sahte belgelerle vergi yükümlülüğünün azaltıldığını ve suç gelirlerinin çeşitli sektörlerde yatırımlara yönlendirilerek aklandığını öne sürdü. Kemal Can ve Mehmet Şakir Can'ın liderliğinde faaliyet gösterdiği iddia edilen örgütün; eğitim, medya, finans ve enerji gibi kritik sektörlerde şirketler kurarak ve hisse devirleri yaparak hem ekonomik güç kazandığı hem de kamuoyu nezdinde meşruiyet sağlamayı hedeflediği belirtildi.

121 ŞİRKETE EL KONULDU, TMSF KAYYUM ATANDI

Operasyon kapsamında Habertürk, Show TV ve Bloomberg HT'yi de bünyesinde barındıran toplam 121 şirketin mal varlığına el konuldu. TMSF, kayyım olarak görevlendirilirken, 10 şüpheli için gözaltı kararı çıkarıldı.

YÖK VE TMSF'DEN AÇIKLAMA

Operasyon sonrası kamuoyunda merak edilen konulardan biri de İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin durumu oldu. YÖK, yaptığı açıklamada:

Üniversitede eğitim-öğretim faaliyetlerinin kesintisiz devam edeceğini,

Öğretim elemanları, idari personel ve öğrenciler açısından endişe edilecek bir durum olmadığını duyurdu.

TMSF ise yaptığı açıklamada, "Temel amaç şirket çalışanlarının ve üçüncü tarafların haklarını korumak, işleyişi aksamadan sürdürmektir" ifadelerine yer verdi. Ayrıca eğitim kurumlarının kamu sorumluluğu bilinciyle yönetileceği ve öğrencilerin eğitiminde aksama olmayacağı vurgulandı.

OPERASYONDA DİKKAT ÇEKEN AYRINTILAR