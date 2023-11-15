Türkiye-Almanya İş ve Yatırım Forumu Gaziantep Buluşmaları Gerçekleştirildi

Almanya Büyükelçiliği ve İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) tarafından Gaziantep Sanayi Odası (GSO), Gaziantep Ticaret Odası (GTO) ve AHK İstanbul Alman Türk Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğiyle Türkiye-Almanya İş ve Yatırım Forumu Gaziantep Buluşmaları programı gerçekleştirildi.

Almanya Büyükelçiliği ve İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) tarafından Gaziantep Sanayi Odası (GSO), Gaziantep Ticaret Odası (GTO) ve AHK İstanbul Alman Türk Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğiyle Türkiye- Almanya İş ve Yatırım Forumu Gaziantep Buluşmaları programı gerçekleştirildi.

Programa Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sezer Cihan, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, GTO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, Federal Almanya Büyükelçisi Jürgen Schulz, Alman-Türk Sanayi ve Ticaret Odası Genel Sekreteri Dr. Thilo Pahl, İKA Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Başar Küçükparmak, GSO Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Kara, kurum yetkilileri ve firma temsilcileri katıldı.

Toplantının açılışında bir konuşma yapan GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, "Türkiye ve Almanya arasındaki ilişkiler tarihi bir geçmişe sahiptir. Türk insanımızın iş gücüyle katkıda bulunduğu Almanya'da daha sonra bu süreç yatırıma ve girişimciliğe dönüşmüştür" dedi.

"İkili ticaretin gelişmesi için yatırım, ihracat ve bürokrasi anlamında yeni adımların atılması gerektiğine inanıyorum" diyen Ünverdi, "Sanayicilerimiz Almanya'ya iş görüşmesi ve fuarlara gitme noktasında dahi vize sorunu yaşıyorlar. Ticari akışın hızlanması ve iki ülke sanayicilerinin daha rahat bir araya gelebilmeleri adına daha kolaylaştırıcı adımların atılması gerekiyor. Bu doğrultuda başta vize alma konusu olmak üzere ticaretimize sekte vuracak engelleri birlikte aşabileceğimize inanıyorum. Almanya ile güçlü bağlarımızı ilerleyen süreçte daha da geliştirmek istiyoruz" diye ekledi.

Adnan Ünverdi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Türkiye genelindeki büyük ölçekli işletmelerin hammadde ve ara madde ihtiyaçlarını deprem bölgesinden karşılanmasını sağlayarak, depremlerden etkilenen işletmelerin yeniden faaliyete geçme sürecini hızlandırmak ve destek olmak amacıyla, 'Tedarikçim Deprem Bölgesinden Programı'nın başlatıldığını hatırlatarak, "Bu kapsamda şehrimizde ve bölgemizde oluşan ekonomik hasarın hızlı bir şekilde toparlanması adına Alman sanayicilerimizin de bölgedeki üreticiler ile iş birliği içerisinde faaliyetlerini sürdürmeleri büyük önem arz etmektedir" şeklinde konuştu. - GAZİANTEP