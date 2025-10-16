Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, Afrika'nın coğrafi konumuyla yatırımcıları çeken bir bölge olduğunu belirterek, "Kıta, uluslararası sistem içerisinde daha etkin rol oynamaya başladı. Afrika kıtası küresel sahnede ağırlığı artan bölgesel bir güç haline geldi." dedi.

Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde, Afrika Birliği koordinasyonunda ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunun (DEİK) organizasyonuyla düzenlenen Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu başladı.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu forum, bu yıl "Türkiye-Afrika İlişkilerini Güçlendirerek Ortak Kazanımları Paylaşmak" ana temasıyla gerçekleştiriliyor.

"Türkiye-Afrika Lojistik Merkezi" adlı panelde konuşan Ağar, 1,5 milyara yaklaşan nüfusu barındıran ve ticari potansiyeliyle birlikte jeopolitik ağırlığa sahip Afrika kıtasının zengin yeraltı kaynaklarına sahip olduğuna dikkati çekti.

Afrika politikasını ekonomik fırsatları öncelemek yerine kıtanın kalkınmasını hedefleyen insani bir yaklaşımla şekillendirdiklerini belirten Ağar, "Afrika coğrafi konumuyla yatırımcıları çeken bir bölge ve kıta uluslararası sistem içerisinde daha etkin rol oynamaya başladı. Afrika kıtası küresel sahnede ağırlığı artan bölgesel bir güç haline geldi." yorumunu yaptı.

Ağar, şunları kaydetti:

"Afrika bizler için petrol, elmas, altın, demir, bakır, gümüş değil, dostluk, kardeşlik, ortaklık ve birlikte kazanımdır. Bu nedenle ilişkilerimizi eşit ortaklık temelinde kazan-kazan anlayışı üzerinde inşa ediyoruz. Ülkemiz ile Afrika ülkeleri arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için 2003 yılında bakanlığımız Afrika ülkeleriyle ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesini uygulamaya koymuştur. Geçen 20 yılı aşkın sürede kıta ülkeleri ile ticari ve ekonomik ilişkilerimizi diğer ülkelerden farklı olarak ortak fayda ilkeleri temelinde ciddi ölçüde derinleştirmiş durumdayız. Türkiye ile Afrika ülkeleri arasındaki ticaret hacmi her geçen yıl artış göstermektedir. Türkiye, Afrika ülkeleriyle geçmişten gelen yakın ilişkileri ve stratejik ortakları kanalıyla bölgenin önemli ticaret partneri konumundadır."

Ağar, 2003 yılında Afrika kıtası ile 5 milyar 400 milyon dolar olan ticaret hacminin 2024'te 7 kat artarak yaklaşık 37 milyar dolara ulaştığını aktardı.

Afrika kıtasında 44 ülkede büyükelçiliklerinin olduğunun altını çizen Ağar, 31 ülkede ticaret müşavirlerinin yanı sıra Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Türk Hava Yolları (THY), Türkiye Maarif Vakfı gibi kurum ve kuruluşların Türkiye'nin Afrika kıtasındaki faaliyetlerine ve görünürlüğüne katkı sağladığını açıkladı.

Ağar, "Türkiye'den 4 saatlik uçuş süresiyle yaklaşık 1,4 milyar insanın yaşadığı ve 8 trilyon 600 milyon dolar ticaret hacmi bulunan 67 ülkeye ulaşılabilmektedir. Tarihsel bağlarımızın dostluk ve kardeşlik bağlarımızın çok güçlü olduğu Afrika kıtası bizim güney kıyılarımızdan Adana, Mersin, Antalya ve Muğla'da sadece 45 dakikalık bir uçuş mesafesindedir." şeklinde konuştu.

"Türk lojistik sektörü dünyada 10. sırada"

Türk lojistik sektörünün dünyada 10. sırada olduğunu aktaran Ağar, şöyle devam etti:

"2024 yılında Afrika'ya olan ihracatımızın yüzde 88'i ve Afrika'dan ithalatımızın yüzde 91'i deniz yoluyla gerçekleştirildi. Bu veriler ışığında Afrika'dan liman kapasitelerinin geliştirilmesi ve yeni liman yatırımlarının ne kadar önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. Afrika limanları, Asya, Avrupa ve Amerika arasındaki ticaret yollarının kesişim noktasında bulunmaları ve uluslararası ticaretin kesintisiz işletilmesi açısından kritik bir önemde. Bu kapsamda söz konusu limanlar Afrika kıtasından dünyaya yönelik ham madde sevkiyatında çok önemli bir rol oynuyor.

İlk kez bir Türk firması 2014'te Somali'nin uluslararası ticaretine açılan en büyük ve tek limanının işletim hakkını elde etmiş durumda. Doğu Afrika'nın stratejik noktası konumunda bulunan Mogadişu limanında firmamız tarafından altyapı işletmeleri ve kapasite artırımı gerçekleştiriliyor. 2019 yılında Gine Konakri Limanı ve 2024 yılında Kongo'da bulunan Pointe-Noire limanının işletim hakkı da alınmış durumda. Kuzey Afrika ülkelerine uçuş gerçekleştiren Türk Hava Yolları 2025 yılında Afrika'da 62 destinasyona ulaştı ve böylece Afrika kıtası transit rotalarıyla tüm dünyaya bağlandı."

"Ülkemiz yatırımlarla tüm coğrafyalarda işbirliklerini mümkün kılan bir altyapı gücünü inşa etti"

Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, Ticaret Bakanlığı olarak Afrika ülkeleriyle Türkiye arasındaki lojistik imkan ve kabiliyetlerin artması neticesinde dış ticaret açısından çok önemli gelişmelerin meydana geleceğine inandıklarını ifade etti.

Türkiye'nin son 20 yılda ulaştırma ve haberleşme alanında yaklaşık 300 milyar dolarlık yatırım yaptığını belirten Ağar, "Bu yatırımlarla ülkemiz hem içeride lojistik kabiliyetlerini artırmış, hem de kara, hava ve deniz koridorlarının uzandığı tüm coğrafyalarda işbirliklerini mümkün kılan bir altyapı gücünü inşa etmiştir." dedi.

Ağar, Türkiye'nin küresel ticaretteki konumunu güçlendirmek ve daha ileriye taşımak için ulaştırma ve lojistik sektörlerinde altyapı yatırımlarına devam etmekte kararlı olduğunu vurguladı.

Ağar, Türkiye lojistik master planı çerçevesinde ulaştırma, demir yolu altyapısı, organize sanayi bölge bağlantıları gibi lojistik unsurların göz önünde bulundurularak hem kamu hem özel sektör iş birliğiyle birçok lojistik merkezin devreye alındığı ya da planlandığını kaydetti.

Ülkemizde işletmeye açılan ve faaliyette olan 12 adet lojistik merkezi bulunduğunu, 4 lojistik merkezin yapımının ise devam ettiğini kaydeden Ağar, devam eden ihale aşamasındaki tüm projelerin tamamlanması ile lojistik merkezini 23'e çıkarmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.