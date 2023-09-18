Turkish Tastes ABD'de ilk ödülünü aldı

Türk gıda ürünlerinin ABD pazarında tanıtılmasına yönelik olarak Ege İhracatçı Birlikleri'nin Ticaret Bakanlığı desteğiyle ABD pazarında yürüttüğü Turkish Tastes Turquality projesi, American Culinary Federation (ACF) tarafından 'Yılın Endüstri Partneri' ödülüne layık görüldü.

18 Temmuz 2023 tarihinde Ege İhracatçı Birlikleri adına projenin koordinasyonundan sorumlu olan ve Turkish Tastes Ambassador olarak da bilinen Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Kazım Gürel'in katılımıyla ACF iş birliği ile New Orleans Convention Center fuar merkezinde, ACF National Convention etkinliği çerçevesinde 3 farklı tadım ve tanıtım etkinliği gerçekleştirildi.

ACF'in Ulusal Başkanı Kimberly Brock Brown, ödülü Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Kazım Gürel'e yaklaşık 600 şefin huzurunda takdim etti.

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Kazım Gürel, "2018-2022 yılları arasında Türkiye'nin ABD'ye gıda ihracatı yüzde 96'lık sıçramayla 924 milyon dolardan, 1 milyar 815 milyon dolara yükseldi. TURQUALITY Projemiz ihracat hızımızı artırdı. Proje kapsamında geliştirdiğimiz profesyonel ilişkiler, ticari faaliyetlerin yanı sıra ürünlerimiz ve sektörlerimizle ilgili eğitim faaliyetlerine de projede ve partnerlimiz işbirliklerinde yer vermemiz sonucunda Turkish Tastes markası olarak ACF tarafından 'Yılın Endüstri Partneri' ödülüne layık görüldük" dedi.

Gürel, "ACF ile partnerliğimiz ticarileşme yolunda ilerliyor. Bu kapsamda iki eski başkanı ve bir yönetim kurulu üyesi, Eylül ve Ekim aylarında üretim alanları ve işetmelerde incelemelerde bulunmak ve görev aldıkları kurumlarla ihracatçı firmalarımızın tedarikçi olmalarını sağlamak üzere Türkiye'ye geliyor. Bu kapsamda ilk olarak 16-22 Eylül tarihlerinde iki dönem ACF Başkalığı yapan ve US Foods Corporate şefi Thomas Macrina WCMC, CEC, CCA, AAC, HOF İzmir'e geldi. Şef aynı zamanda World Certified Master Chef olarak biliniyor. ABD'ye gıda ihracatında orta vadede ise 5 milyar dolara ulaşmayı istiyoruz" diye konuştu.

Kazım Gürel, "Elevating World Cuisines by Turkish Tastes Tanıtım Semineri düzenleyerek 20 binden fazla üyesi bulunan ACF'in yıllık ulusal buluşması kapsamında Türk gıda ürünlerinin, otel, restoran, dağıtıcı, büyük kurumsal işyerleri ve de aşçılık okullarında şeflik yapan meslek profesyonellerine kendi mutfaklarında ve menülerinde yer vermesi için tanıtım sunumu yaptık. EİB bünyesinde tarım ve gıda sektörlerinin ürünlerinin tanıtımı, sektörlerin üretim kapasiteleri, sertifikasyonları, kalite güvenceleri, ihracat hacimleri, ürünlerin ABD pazarındaki mevcut durumu ve kullanımları, ürünlerin ABD pazarındaki dağıtıcıları, ürünlerin evdışı tüketim alanları ve kullanım örnekleri, pazardaki trendlere Türk gıda ürünlerinin verebileceği karşılık ile ilgili bilgi aktardık. Tanıtım seminerine ABD'nin tüm eyaletlerinden yaklaşık 110 şef katılım gösterdi" dedi.

Gürel, "Etkinliğin ikinci bölümünde ise sektörlerin ürünlerinin kullanıldığı hem Türk hem dünya mutfağından oluşan tariflerle bir resepsiyon verildi. Resepsiyonda 200'den fazla konuğa ürünlerimizi tattırdık ve Turkish Tastes markası ile ihracatçılarımız hakkında bilgi verdik. Etkinlik kapsamında tadım ve tanıtım amaçlı fuar katılımı da gerçekleştirdik. Geçtiğimiz yıl Nevada Restaurant Association ve University of Nevada Las Vegas iş birlikleri ile basılan Turkish Tastes kitabımızı da dağıttık" dedi. - İZMİR