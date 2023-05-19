- Türk ve Azerbaycanlı iş adamları iş birliği çalıştayında bir araya geldi

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı:

"Karabağ Tarım, Ormancılık Eylem Planı yüzde 80 oranında tamamlanmıştır"

BAKÜ - Azerbaycan'da Türk ve Azerbaycanlı tarım ve gıda endüstrisi firmalarının temsilcileri, Türkiye- Azerbaycan Tarım İş Birliği Çalıştayı'nda bir araya geldi. Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Karabağ Tarım, Ormancılık Eylem Planı'nın yüzde 80 oranında tamamlandığını söyledi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 16. Azerbaycan Uluslararası Tarım Fuarı çerçevesinde Türkiye-Azerbaycan Tarım İş Birliği Çalıştayı düzenlendi. Türkiye-Azerbaycan İş Konseyi tarafından organize edilen çalıştayın resmi açılışına Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Azerbaycan Tarım Bakanı Yardımcısı Sarvan Ceferov, DEİK Türkiye-Azerbaycan İş Konseyi Başkanı Kemal Koloğlu, Azerbaycanlı ve Türk iş adamları katıldı.

Azerbaycan ve Türkiye arasında her alanda işbirliğinin güçlü bir şekilde devam ettiğini belirten Koloğlu, "Özellikle ikinci Karabağ savaşı ve kazanılan şanlı zafer sonrası bu birlikteliğimizin en üst seviyelere ulaştığının ve işbirliğimizin hemen hemen bu kardeş dayanışmasına yakışır bir şekilde her geçen gün daha büyük bir ivme gördüğünün farkındayız. Biz hepimiz bu konuda çok mutluyuz. Türkiye-Azerbaycan İş Konseyi olarak amacımız iki ülke arasındaki ticaret hacmini belli bir seviyeye çıkarmak. Çünkü şu anda olan 4 milyarlık hacim hakikaten bu kadar yakın olan iki ülke arasındaki gerçeği yansıtmıyor. Özellikle bu 30 yıllık işgalden kurtarılan vatan topraklarının yeniden imarı ve kalkındırılması sürecine katkıda bulunmak amacıyla da Azerbaycan'a olan Türk özel sektörünün desteği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin desteği bütün hızıyla devam edecektir" dedi.

Pandemi ve Ukrayna savaşının tarımın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha dünyaya gösterdiğini söyleyen Koloğlu, "Azerbaycan'da da yapılacak tarımla ilgili çok büyük işler var. Bununla ilgili Türkiye olarak hem üretim konusunda, hem de bu üretimin daha faydalı bir noktaya gelmesi için bir ileri adımı olan mamul maddelerin oluşturulması konusunda oldukça büyük tecrübeye sahibiz. Bu tecrübeyi, bilgiyi Azerbaycanlı kardeşlerimizle de paylaşmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin diğer alanlarda olduğu gibi tarım alanında da Azerbaycan'ın en önemli ortaklarından biri olduğunu vurgulayan Azerbaycan Tarım Bakanı Yardımcısı Ceferov ise, "Türkiye tecrübesinden ve teknolojisinden faydalanarak işgalden kurtarılan bölgelerde hayvancılık, tarım, sulama ve diğer alanlarda ortak projeler gerçekleştiriliyor. Türkiye tecrübesi ve teknolojisiyle 19 bin hektar arazide pamuk ekimi gerçekleştirilmektedir. Bizi bu arazilerdeki hasatlarımızdan yüksek verim elde ediyoruz" diye konuştu.

"Karabağ Tarım, Ormancılık Eylem Planı yüzde 80 oranında tamamlanmıştır"

Azerbaycan ve Türkiye'nin büyük bir hedefi olduğunu belirten Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, "Büyük bir hedefi gerçekleştirebilecek güce, potansiyele, altyapıya sahibiz. Son dönemde tarım, ormancılık ve diğer alanlarda çevre alanında gerçekten önemli adımlar atıldı. Bunlardan bir tanesi, en önemlisi Karabağ zaferi sonrası Ermeni işgalinden kurtarılan topraklarda uygulamaya geçen Karabağ Tarım, Ormancılık Eylem Planı'dır. Son derece değerlidir. Türkiye'nin kamu tecrübesi, akademik bilgi birikimi, uygulamaları, teknoloji kullanımı Karabağ Tarım, Ormancılık Eylem Planı olarak hazırlanmıştır. 79 eylem söz konusudur. İki yıllık bir dönemi kapsamaktadır. Şu anda yüzde 80 oranında bu eylemler tamamlanmıştır. Yani verebileceğimiz katkıyı, yol haritalarını sunduk. Suyun kullanımından toprağın nemine, sulama sistemlerine, fidancılık ve gübre kullanımından toprak ıslahına ve arazi toplulaştırmaya kadar her konuda Türkiye tecrübesini, birikimini, deneyimini aktarma çabası içerisinde olmuştur" dedi.

Türkiye'nin tarım alanında büyük bir tecrübeye sahip olduğunu vurgulayan Bağcı, "Kapasitemizi artırma çabası içerisindeyiz. Aynı şekilde sadece toprak yetmiyor. Bu toprağın veriminin artırılması da uygun şekilde girdilerin kullanılması, tohumundan ilacına, gübreye, suyun kullanımına kadar, teknolojinin kullanımına kadar her türlü bilgiyi kullanarak biz ülkemizin tarım alanındaki bu gururuna bu şekilde ulaştık. Bu yönüyle bu bilginin bugün burada bulunanlara sınırlı da olsa en azından 8 başlıkta aktarılmış olmasını önemsiyoruz" diye konuştu.

Program, Türk ve Azerbaycan firmalarının tarım alanında kullanabilecekleri teknolojiler ve yöntemleri içeren sunumlarla devam etti.