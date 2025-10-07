Türk Telekom Sivas'taki GES yatırımını 5G ile İstanbul'dan açtı

Türk Telekom'un Sivas'taki güneş enerjisi santrali (GES) yatırımının açılışı, İstanbul'da düzenlenen 11. Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı kapsamında 5G destekli canlı bağlantı ve uzaktan kontrollü robot aracılığıyla gerçekleştirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, açılışa Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal ve fuar katılımcıları katıldı.

Etkinlik kapsamında İstanbul'daki fuar katılımcıları 5G üzerinden yapılan bağlantıyla Sivas'taki açılışı gecikmesiz izledi. Bu deneyim, Türk Telekom'un 5G altyapısının sunduğu yüksek hız, düşük gecikme ve güvenilir bağlantı özellikleriyle mümkün oldu.

Türk Telekom Grubu'nun mevcut yıllık elektrik tüketiminin yüzde 15'ine denk gelen kapasiteye sahip Sivas Zara GES, yıllık yaklaşık 200 milyon kilovatsaat enerji üretimiyle Türkiye'nin en büyük yenilenebilir enerji tesislerinden biri olma özelliği taşıyacak.

Bu yatırımla yeşil enerji dönüşümünü hızlandırmayı hedefleyen şirket, enerji ihtiyacının önemli bir kısmını güneşten karşılayacak, karbon salımını azaltacak ve çevreye duyarlı büyüme hedeflerini güçlendirecek.

Türk Telekom, Sivas'taki yatırımın ardından Malatya ve Ağrı'da kuracağı GES'lerle birlikte toplam 530 megavat pik (MWp) seviyesinde kurulu güce sahip yenilenebilir enerji tesislerini hayata geçirmeyi planlıyor.

"5G teknolojisi farklı alanlarda farklı ufaklar açacak"

Açıklamada açılışta yaptığı konuşmaya yer verilen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin iletişim altyapısı için çok önemli olan Türk Telekom'un, tecrübesiyle 5G'de Türkiye'yi farklı bir noktaya götüreceğini belirtti.

Bayraktar, ortaya koydukları enerji atılımlarının birçok firmayı, birçok sanayi kuruluşunu, enerjide üretici haline getirdiğine işaret ederek, Türk Telekom'un projesinin de bunun çok önemli bir örneği olduğunu kaydetti.

Gelecek yıllarda projelerin artması ve farklı şehirlerdeki projelerin devreye girmesiyle, Türkiye'nin enerjisine enerji katılacağını vurgulayan Bayraktar, "Bunun yanında teknolojide yaşanan gelişmeler, gündemdeki 5G teknolojisi de farklı alanlarda farklı ufaklar açacak. Bugün de İstanbul'dan Sivas'a gecikmesiz, hızlı şekilde yaptığımız bağlantı ile bu yeni teknolojinin bize sunduklarını yerinde deneyimledik. Türk Telekom'un Sivas'taki GES yatırımının açılışını gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin dijital geleceğine yön vermeye kararlıyız"

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal da iletişimin her çağında daima yeniliklere öncülük ettiklerini ve Türkiye'yi 5G ve ötesine taşıyan güçlü fiber altyapıları ve yenilikçi teknolojileriyle, Türkiye'nin dijital geleceğine yön vermeye kararlı olduklarını vurguladı.

Sağlık, tarım, sanayi ve kültür-sanat gibi farklı alanlarda hayata geçirdikleri projelerle 5G'nin dönüştürücü gücünü gösterdiklerini, Türkiye'nin dijital ekosistemini zenginleştirdiklerini belirten Önal, şunları kaydetti:

"Ülkemizin 81 iline yayılan fiber altyapımız ve yüzde 55'ini fiberle bağladığımız LTE baz istasyonlarımız ile Türkiye'nin 5G'ye en hazır operatörüyüz. Sivas'taki GES yatırımımızın açılışını 5G ile uzaktan kontrollü robot ile İstanbul'dan gerçekleştirmekle yenilikçi gücümüzü ve Türkiye'nin dijital geleceğini şekillendirmedeki öncülüğümüzü ortaya koyuyoruz. İletişimin her döneminde olduğu gibi 5G çağının da öncüsü olduğumuzu bir kez daha gösterdik."

"350 bin ton seviyesinde karbon salımını azaltacağız"

Türk Telekom'un dijitalleşme vizyonunu çevresel sürdürülebilirlik hedefleriyle birleştirerek yatırımlarını sürdürdüklerinin altını çizen Önal, bu süreçte sürdürülebilirlik ilkelerini stratejilerinin merkezine yerleştirdiklerini belirtti.

Önal, dijital dönüşüm çözümleri aracılığıyla akıllı yaşam uygulamalarını yaygınlaştırarak enerji verimliliğine katkı sunduklarını, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını artırmaya yönelik stratejik projeler yürüttüklerini kaydetti.

Yapay zeka, 5G ve nesnelerin interneti teknolojileriyle akıllı yaşama dair sundukları çözümler sayesinde kaynakların verimli kullanılmasına olanak sağladıklarına dikkati çeken Önal, şöyle devam etti:

"Yeni nesil çevreci iletişim teknolojileri ile güneş ve rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir kaynaklara yönelerek yeşil dönüşüm adına öncü çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Karbon ayak izini azaltmayı ve iklim değişiminin sebep olduğu risklerin yönetimine katkıda bulunmayı amaçladığımız Sivas Zara GES ile şirketimiz için tahsis edilen toplam 530 MWp'lik GES kurulum kapasitesinin 128 MWp'lik bölümünü kapsayan ölçekte bir tesis hayata geçirdik. Şirketimizin mevcut yıllık elektrik tüketiminin yüzde 15'ine karşılık gelen kapasiteye sahip projemiz aynı zamanda karbon ayak izini azaltarak çevresel sorumluluğumuza katkı sağlayacak."

Sivas'ın ardından Malatya ve Ağrı'da kurulacak GES'lerle toplam 530 MWp seviyesinde kurulu güce ulaşacaklarını belirten Önal, bu tesislerin tam kapasiteyle faaliyete geçmesiyle yıllık 350 bin ton karbon salımının azaltılacağını aktardı.

Önal, üç farklı şehirde yapılacak yatırımların yerel istihdama katkı sunarken enerji bağımsızlığı konusunda da önemli bir adım teşkil edeceğini kaydederek, "Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için, teknolojiyi iyileştiren bir anlayışla ülkemizin yarınlarına yatırım yapmayı sürdüreceğiz. Bu yatırımların en somut adımı, yüksek hız ve düşük gecikme avantajlarıyla sürdürülebilir çözümler sunacak olan 5G altyapımızdır." ifadelerini kullandı.