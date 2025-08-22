Türk tekstil ve hazır giyim endüstrisi Endonezya'nın gündeminde

Endonezya Merkez Bankası Kıdemli Başkan Yardımcısı Destry Damayanti, "İstanbul, tekstil ve hazır giyim endüstrisi açısından dünyadaki en iyi yerlerden biri." dedi.

Damayanti, İstanbul Fashion Connection'da (IFCO) AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

İlk kez geçen yıl katıldıkları IFCO'nun kendileri için çok özel bir deneyim olduğunu belirten Damayanti, şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz fuar, izleyici açısından çok olumlu geçti ve tasarımcılarımızın öz güvenini artırdı. Onlara, küresel standartlarla rekabet edebileceklerini gösterdi. Bu yüzden bu yıl da tekrar katılma kararı aldık. Elbette, geçen yıl bizimle olan bazı tasarımcılar bu yıl da bizimle birlikte. Biz çok titiz bir seçim süreci yürütüyoruz. En kaliteli olanları seçiyoruz ve elbette Endonezya'yı temsil edebilecek modelleri tercih ediyoruz. Çünkü çok zengin bir kültür ve mirasa sahibiz. Ama aynı zamanda bunu küresel tasarım anlayışıyla harmanlıyoruz. Bu bizim için ve özellikle tasarımcılarımız için çok önemli. Aslında tasarımcılarımızın en çok ihtiyaç duyduğu şey, küresel pazara erişim. Böylece dünyadaki diğer tasarımcılarla adil bir şekilde rekabet edebilirler."

İstanbul'un, tekstil ve hazır giyim endüstrisi açısından dünyadaki en iyi yerlerden biri olduğunu vurgulayan Damayanti, bu yüzden Endonezya için kültürel anlamda büyük farklar olmasa da tasarımcılar açısından fırsatlar bakımından İstanbul'un çok daha avantajlı olduğunu dile getirdi.

Damayanti, Endonezya'nın tasarım açısından henüz bu tür merkezlere uzak durumda olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Türkiye'nin bu alandaki varlığı bizim için çok değerli ve bize bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederiz. Umuyoruz ki Endonezya ve Türkiye olarak işbirliğimizi güçlendirebiliriz ve birlikte dünya çapında Modest fashion'ı (Mütevazı moda) geliştirebiliriz."

Endonezya Moda Odası Danışma Kurulu Üyesi Ali Charisma da stratejilerinin, Endonezya hükümetiyle birlikte çalışarak onları İstanbul'un özellikle Avrupa pazarı açısından dünyanın önemli bir moda merkezi olduğuna ikna etmek olduğunu dile getirdi.

Charisma, "Bu nedenle İstanbul'da fuarlara katılmak ya da burada görünür olmak bizim için çok önemli. Çünkü İstanbul hala kültürel olarak bize yakın bir yer." diye konuştu.

Türkiye üzerinden Avrupa ve belki Amerika pazarına açılmak için birçok avantaja sahip olduklarını söyleyen Charisma, şöyle konuştu:

"Bu yüzden hükümetle yakın işbirliği içinde markalar ve tasarımcılar oluşturmak için çalışıyoruz. Bu sefer Endonezya'dan 7 tasarımcı getirdik ve şu ana kadar Türkiye, Orta Doğu ve Avrupa'dan çok iyi bağlantılar kurduk. Bu bizim ikinci gelişimiz ve umuyoruz ki Türkiye'deki paydaşlarla, özellikle moda sektörüyle çok daha fazla işbirliği yapabiliriz. Türk moda sektörüyle Endonezya moda sektörü arasında işbirliği yapmak istiyoruz. Eminim ki birbirimize sunabileceğimiz çok şey var ve İstanbul'dan da öğrenecek çok şeyimiz olduğuna inanıyorum. Geçen yıl ilk kez geldiğimizde ne olacağını bilmiyorduk, bu yıl ise pazarı tanıyoruz. Eğer her şey yolunda giderse, burada büyümek ve özellikle küresel pazara açılmak için büyük potansiyel olduğunu düşünüyoruz."

Moda endüstrileri arasında daha güçlü işbirlikleri kurulmasının temelleri atıldı

Tasarımların, trendlerin ve markaların bir araya geldiği IFCO, Endonezya tekstil sektörünün Avrupa'ya açılan en önemli kapısı oldu. İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen IFCO kapsamında, Endonezya Uluslararası Mütevazı Moda Festivali'nin (IN2MOTIONFEST) tanıtımı yapıldı.

8-12 Ekim 2025 tarihlerinde Cakarta'da düzenlenecek IN2MOTIONFEST'in en önemli tanıtım noktası olan IFCO'da Endonezya ülke standıyla yer aldı. Endonezya'nın muhafazakar giyim tarzını yansıtan son trend kreasyonların sergilendiği stant, Türk tekstilinin önemli isimlerinin buluşmasına sahne oldu.

Endonezya ve Türkiye moda endüstrileri arasında daha güçlü işbirlikleri kurulması ve iki pazar için karşılıklı fayda sağlayacak fırsatların oluşturulmasının temelleri atıldı.

Endonezyalı tasarımcılar Althafunnisa by Karina, Anfiha, Dama Kara, Deden Siswanto, Eiwa, Reborn29 ve Silla Dawilah'ın kreasyonlarından oluşan ürünler, Türk modeller tarafından sunuldu. Tekstil sektörünün önde gelen isimleriyle moda tutkunlarının izlediği defilede, muhafazakar giyimin en renkli tasarımları sergilendi ve büyük beğeni kazandı.

Endonezya Muhafazakar Yaratıcı Endüstrisi

Endonezya Muhafazakar Yaratıcı Endüstrisi (IKRA), Endonezya Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından mütevazı moda endüstrisi ile helal gıda ve içecek sektöründe şeriata uygun işletmeleri güçlendirmek amacıyla başlatılmış ve geliştirilmiş bir platform.

Topluluk temelli, uçtan uca bir platform olan IKRA, girişimciler yetiştirerek ve yüksek kaliteli ürünler tasarlayarak hem yurt içinde hem de küresel pazarda rekabet gücü elde etmeyi ve helal endüstrinin büyümesiyle ulusal ekonomiye katkı sağlamayı amaçlıyor.

2025 itibarıyla IKRA Endonezya platformuna kayıtlı 460 mütevazı moda işletmesi bulunuyor.