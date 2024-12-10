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Türk Müteahhitler, Suriye'nin yeniden inşası için hazır

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Suriye'de muhalif grupların başkent Şam'ı kontrol altına almasının ardından Türk müteahhitler, ülkenin yeniden inşası için iş yapmaya hazır olduklarını açıkladı. DAİMFED Genel Başkanı Karslıoğlu, Suriye'yi 5 yılda ayağa kaldırabileceklerini belirtti.

Suriye'de muhalif grupların başkent Şam'ın kontrolünü ele geçirmesi ve Beşar Esad'ın ülkeyi terk etmesi sonrası Türk müteahhitler, Suriye'yi yeniden ayağa kaldırmak için hazır olduklarını söyledi.
Esad rejimine karşı mücadele veren muhalif gruplar, başkent Şam'a girip kontrolü ele geçirdi. Beşar Esad ülkeyi terk etti. 13 yıldır süren iç savaşın ardından Suriye'nin yeniden inşası için Türk müteahhitler talip oldu.

"BÖLGEDE İNŞAATLARA TALİBİZ"

Konuyla ilgili Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Karslıoğlu, Suriye'yi ayağa kaldırmak için hazır olduklarını belirterek, "Musul'a nasıl inşaat için gidiyorsak Suriye'yi ayağa kaldırmak için hazırız. Suriye'de zaten hükümetimiz aracılığıyla sınıra yakın yerlerde altyapı, hastane ve sınır güvenliği gibi inşaatları yapmaktaydık. Şimdi de daha içeriye Şam'a kadar uzanan bir bölgede inşaatlara talibiz. Bizler bu konudaki tecrübelerimize güveniyoruz. Önce içeride tamamen silahlı kuvvetlerin oradan ayrılıp burada yaşayanların oraya gitmesi ve güvenliğin oturması lazım" ifadelerini kullandı.

Türk Müteahhitler, Suriye'nin yeniden inşası için hazır

"BURUK BİR HEYECANIMIZ VAR"

Müteahhitlerin buruk bir heyecan yaşadığını anlatan Karslıoğlu, "Buruk bir heyecanımız var. Bu heyecanı sadece menfaate dönüştürmek istemiyoruz. Kapı komşumuzdaki bütün insanları insanca yaşama hakkını elde etmeleri için elimizden geleni yapmalıyız" dedi.

Türk Müteahhitler, Suriye'nin yeniden inşası için hazır

"SURİYE'Yİ 5 YILDA AYAĞA KALDIRIRIZ"

Suriye'nin 5 yılda inşasının yapılabileceğini vurgulayan Karslıoğlu, "Girmediğimiz, görmediğimiz yerler var. Önce onların tespiti lazım. Döküntüleri görmemiz lazım ve geçici hükümet ile bizim hükumetimizin istişare etmesi lazım. Benim tahminlerime göre Suriye'yi 5 yılda ayağa kaldırırız" diye konuştu.

Türk Müteahhitler, Suriye'nin yeniden inşası için hazır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıGüray Dilli:

İnşaat vb için parayı km verecek. Ab , Abd, BM vs vs . Siz önce onları halledin , başkalarına veriverirler ,haberiniz olmaz

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