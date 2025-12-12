Haberler

Türk-İş asgari ücret masasına oturmadı! Bakın gerekçeleri neymiş

Türk-İş asgari ücret masasına oturmadı! Bakın gerekçeleri neymiş
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milyonları yakından ilgilendiren asgari ücret maratonunda ilk toplantı bugün yapılırken, Türk-İş'in masada yer almama kararı kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar kararın gerekçesini Bakanlık önünde basın toplantısıyla açıkladı. Ağar "Komisyonun yapısı işçileri dikkate almadan hükümet ve işveren temsilcilerinin oylarıyla alınmaktadır. Zengin ile fakir arasındaki uçurum giderek artmaktadır. Bir kesim temel ihtiyaçlarını karşılamada zorlanmaktadır" dedi.

Doğrudan yaklaşık 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun genelini ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında komisyon bugün ilk kez toplandı.

TÜRK-İŞ MASADA YER ALMADI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde yapılan ilk toplantıda işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin bir araya gelirken Türk-İş masada yer almadı.

KOMİSYONDA BİR İLK

Türk -İş'in Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantısında bulunmaması bir ilk olarak kayıtlara geçerken, Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar kararın gerekçesini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın önünde düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı.

"KOMİSYONUN YAPISI İŞÇİLERİ DİKKATE ALMAMAKTADIR"

Ağar "Bugün ilk toplantı günü. Geçmişte olduğu gibi bugün de toplantıya davet edildik. Komisyonda bir değişiklik olmazsa katılmayacağımızı belirtmiştik. Türk-İş 1974 yılından bu yana işçileri temsil etmektedir. Ancak komisyonun yapısı işçileri dikkate almadan hükümet ve işveren temsilcilerinin oylarıyla alınmaktadır. Türk-iş 24 Aralık 2024 tarihinde aldığı kararla komisyon çalışmalarına katılmayacağını paylaştı. Elektrik, doğal gaz ve suya yapılan zamlar bu baskıyı artırmaktadır. İşçi ve ailesi başta zorunlu tüketim olmak üzere asgari ücret ailesi ardı ardına gelen fiyatlarla mücadele etmek zorunda kalmıştır" dedi.

Türk-İş neden masada yok? Ramazan Ağar kararın gerekçesini açıkladıTÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar.

"ZENGİN İLE FAKİR ARASINDAKİ UÇURUM GİDEREK ARTIYOR"

Sözlerinin devamında "Zengin ile fakir arasındaki uçurum giderek artmaktadır. Bir kesim temel ihtiyaçlarını karşılama da zorlanmaktadır" diyen Ağar, "Art arda yaşanan yüksek fiyat artışları ile kayıplar eksiksiz bir biçimde karşılanmalıdır. Ekonomik büyümenin oluşturduğu refahın işçiye yansıması için ilave yapılması zorunludur. Mevcut eğilim sürdüğü takdirde çalışma barışının bozulmasıyla birlikte nitelikli iş gücünün de asgari ücrete sıkışma durumu ortaya çıkacaktır.

"ÇOCUK İŞÇİLİĞİ DEVAM ETMEKTEDİR"

Asgari ücret artarsa enflasyon da artar söylemleri doğru değildir. Enflasyonu yalnızca asgari ücret artışına bağlamak ekonomik sorunların yapısal ve çok boyutlu sorunlarını göz ardı etmek anlamına gelmektedir. İstihdamı azaltacağına dair söylemler de doğru değildir. Sendikal örgütlenmenin olmadığı b ir yerde bir işçi 2-3 işçinin işini yapmaya devam etmektedir. Çocuk işçiliği de devam etmektedir. Gebze'de meydana gelen yangında ölen çocuk işçiler bu tablonun en vahim göstergesidir" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tepki çeken uygulama: Kız yurdunda öğrenciler gece yarısı camlara döküldü

Ailelerine giden mesaj yüzünden kız öğrenciler camlara döküldü
Gidecek mi kalacak mı? Galatasaray'dan Icardi açıklaması

Galatasaray'dan Icardi açıklaması
Ölümden dönen Murat Cemcir'den ilk açıklama: Merhaba ikinci hayat

Ölümden dönen Murat Cemcir'den ilk açıklama
Kedi ya da köpek değil! 'Çocuğum' dediği canlıyı ağlaya ağlaya veterinere götürdü

"Çocuğum" dediği canlıyı ağlaya ağlaya veterinere götürdü
Tepki çeken uygulama: Kız yurdunda öğrenciler gece yarısı camlara döküldü

Ailelerine giden mesaj yüzünden kız öğrenciler camlara döküldü
'Leş kokusu' gelen dönercide mide bulandıran görüntüler

"Leş kokusu" gelen dönercide mide bulandıran görüntüler
Defne yaprağı toplamak için ormana giden Zehra Teyze sırra kadem bastı

Defne yaprağı toplamak için ormana giden Zehra Teyze sırra kadem bastı
İsrail'in rahat durmaya niyeti yok: Lübnan'ı bir kez daha vurdular

İsrail'in kanlı planı devrede! Yoğun bombardıman başladı
Bu sezon ülke puanına en fazla katkı yapan takım belli oldu

Bu sezon ülke puanına en fazla katkı yapan takım belli oldu
Dursun Özbek, TFF'yi Yasin Kol üzerinden vurdu

Dursun Özbek, TFF'yi Yasin Kol üzerinden vurdu
Türkiye'de en çok kullanılan telefon markaları belli oldu

Türkiye'de en çok kullanılan telefon markaları belli oldu
Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar saatlik koca kiralıyor
Türkiye'den operasyon için net mesaj geldi! 80 bin kişilik ordu hazır

Türkiye'den operasyon için net mesaj geldi! 80 bin kişilik ordu hazır
title