Türk iş insanlarını Birleşik Arap Emirlikleri'nde yatırım fırsatları bekliyor

Dubai ve Kuzey Emirlikleri Türk İş Konseyi Başkanı Kanat Kutluk, Türkiye'de iyi iş yapan, iyi hizmet ya da ürün tedariki sağlayan firmaların bölgeye hızla yayılabileceğini belirterek, "Konsey olarak biz burada her türlü desteği vermeye hazırız." dedi.

Dubai ve Kuzey Emirlikleri Türk İş Konseyinin Rixos Premium Dubai JBR Hotel'de Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) faaliyet gösteren Türk iş insanlarını buluşturduğu etkinlik, Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Lütfullah Göktaş'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Kutluk, burada AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Dubai ve Kuzey Emirlikleri Türk İş Konseyinin 21. yılını kutladığını, kendisinin de konseyin 7. başkanı olduğunu söyledi.

Konseyin, Dubai Ticaret Odasının altında faaliyet gösterdiğini aktaran Kutluk, Türk iş insanlarını bir araya getirerek, onların hem birbirleriyle hem de diğer konseyler ve iş insanlarıyla işbirliği sağlayacak bir yapı olduklarını söyledi.

Kutluk, hem Türkiye'den gelenler için ilk temas noktası, hem de buradan Türkiye'ye gitmek isteyen lokal ya da başka milletlerden insanlar için tavsiye niteliğinde bir kurum olduklarını anlattı.

Üye sayılarının 800'ü aştığını bildiren Kutluk, "BAE'de 5 yıl öncesine kadar 10 bin kişilik bir Türk nüfusu varken, bugün 50 bini geçmiş durumda. 2023 sonunda imzalanan Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması (CEPA) ile ticaretimiz ciddi oranda arttı. İki ülke arasında 2023'te 19 milyar dolarda bitirilen karşılıklı ticaret var. Bunun iki ülke arasındaki ekonomik ortaklık anlaşmasıyla 5 yılda iki katına yani 40 milyar dolara ulaştırılması bekleniyor." diye konuştu.

Savunma ve gıda sektörleri gündemde

Kutluk, geçen yıl Türkiye'den 200 milyon dolarlık tavuk yumurtası ithal ettiklerini ve bunun hızla artmasının beklendiğini belirtti.

BAE'nin sadece Dubai'den ibaret olmadığına işaret eden Kutluk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buradan 3,5 saatte ulaşabileceğiniz milyarlarca kişilik bir kitle ve 35 trilyon dolarlık bir pazar var. Bu pazarı Dubai üzerinden etkileyebilmek, lokal ya da bölgesel firmalarla işbirliği içerisinde ilerleyebilmek mümkün. Geçen ay Özbekistan Ticaret Odasından gelen firmalarla, 'bu bölgede ne gibi ortak yatırımlar yapabiliriz' diye toplantı yaptık. Burada cirosu milyar dolara varan Türk firmalarımız da var. Bunları doğru kullanırsak Dubai'nin 'D33' olarak tanımladığı, 10 yıl içinde kendi GSYH'sini iki katına çıkarma projesinden ciddi pay alırız. Yatırım anlamında gıda ön planda ama savunma sanayisinde çok ciddi rakamlara anlaşmalar yapıldı. Bunun artarak devam edeceğini düşünüyoruz. IT ve AI dahil her türlü bilişim hizmetinin yine bölgede önem kazanacağını düşünüyorum."

"Dubai bölgede en önemli merkez"

Kutluk, bölgede çok ciddi iş gücü rekabeti olduğuna dikkati çekerek, dolayısıyla firmaların ve şahısların BAE'ye gelmeden bu konuda analiz yapmasını önerdi.

"BAE'de her ürün satar her iş başarılı olur" gibi bir durum olmadığına işaret eden Kutluk, burada dünyanın her tarafından gelen en iyi ürün ve hizmetlerin yarıştığını ifade etti.

Kutluk, BAE'nin dünyada en kolay iş kurulabilecek ülkelerden biri olduğunu belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bürokrasi çok az, oturum izni alınması çok kolay. Bir iş kuracaksanız, bir ürün ya da hizmet tedariki yapacaksanız, Dubai şu anda dünyada rakipsiz. Devletin sizi koruması ve kolaylaştırıcı önlemleri de öyle. Dubai'ye 5 saatlik uçuş mesafesinde 3,5 milyar kişi 35 trilyon dolarlık bir bütçeye ulaşabilirsiniz. Buna, Hindistan, Çin, bütün Afrika, Orta Doğu, Suudi Arabistan dahil. Bu bölgedeki işbirliği imkanlarını da hesaba katarak burada şirket kurmak lazım. Şu anda Suudi Arabistan bir dönem Katar'ın olduğu gibi Türkiye'de revaçta. Ama Suudi Arabistan'da bile iş yaparken bir şirket size 'Dubai'de var mısınız?' sorusunu yöneltebiliyor. Bunun da en önemli sebebi bu bölge için Dubai'nin geçmişten bugüne bir referans noktası olması. Suudi Arabistan'da iş yapacaksanız orada yoğunlaşın ama Dubai'de de bir ofisiniz olsun diye öneriyoruz. Çünkü işin yayılması ve Suudi Arabistan ya da diğer ülkelere güven vermek için Dubai en önemli merkez."

"Burada büyük fırsatlar var"

Konsey olarak her iki tarafı da iyi bildiklerini bildiren Kutluk, BAE'den Türkiye'ye gidecek yatırımcıların taleplerini de dile getirdi.

Kutluk, en önemli sorunun "firma değerlemesi" olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Onların kendilerini değerlendirmesiyle, BAE'deki firmaların yaptıkları çalışma arasında ciddi rakamsal fark oluyor. O yüzden de işler sonuçlanamıyor. Benim Türkiye'deki ortaklık arayışında olan firmalarımıza önerim, buradaki firmaların 'gerçek bir değerleme' üzerinden kendileriyle görüşmek için masaya oturacaklarını bilmeleri. Yani bir fabrikanın fiyatı neyse onu 3 aşağı 5 yukarı altında bir pazarlık yapılabilir ancak çok yüksek bir fiyatla buradakiler bunu kabul etmeyecektir. Burada önümüzdeki 10-20 yıl içerisinde çok büyük fırsatlar var. Bunları kaçırmayın. Burası ciddi yükselişte. Türkiye'de iyi iş yapan, iyi hizmet ya da ürün tedariki sağlayan firmalarımız burada kendilerine bir merkez edinip bölgeye çok hızlı yayılabilir. Konsey olarak biz burada her türlü desteği vermeye hazırız. Ama bunun için iyi bir planlama, ön çalışma ve bir miktar sermaye gerekli."