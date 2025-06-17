'Türk Hazır Giyim Endüstrisinin Dönüşüm Yolculuğu' toplantısı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe,"İmalat sanayisindeki toplam istihdamın yüzde 14'ünü hazır giyim sektörü sağlıyor." dedi.

Gültepe, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinin (İHKİB) Türk Hazır Giyim Endüstrisinin Dönüşüm Yolculuğu başlığıyla düzenlediği toplantıda yaptığı konuşmada, hazır giyimin, katma değerli üretimiyle, istihdamıyla ve ihracatıyla Türkiye'nin en kritik sektörleri arasında yer aldığını söyledi.

Gültepe, "Kilogram başına ortalama 20 dolar birim değeriyle ihracat yapıyoruz. Türkiye'de imalat sanayisindeki toplam istihdamın yüzde 14'ünü hazır giyim sektörü sağlıyor." diye konuştu.

2022'de 21,2 milyar dolarla en yüksek yıllık ihracat değerine ulaştıklarını belirten Gültepe, 2024'te ise yaklaşık 18 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Hazır giyim sektörü için Avrupa Birliği'nin (AB) stratejik bir pazar konumunda bulunduğunu ifade eden Gültepe, ihracatlarının yaklaşık yüzde 70'ini AB'ye gerçekleştirdiklerini bildirdi.

TİM Başkanı Gültepe, şöyle devam etti:

"Almanya, İspanya ve Hollanda başta olmak üzere Avrupa'da birçok pazarda çok güçlüyüz. Yakından tedarik gibi stratejik avantajımız, güçlü pozisyonumuzu daha da destekliyor. Evet, AB pazarında artılarımız var ama orta ve uzun vadede bu artıların yetmeyeceğini biliyoruz. İşte bu bilinçle dijital ve yeşil dönüşümü, yani ikiz dönüşümü hızla tamamlamak istiyoruz. Gururla söylemeliyim ki dijitalleşme ve sürdürülebilirlik konusunda büyük mesafe katettik. Dönüşüm için Avrupa Birliği fonlarını etkili şekilde kullanıyoruz.

Tamamlanan ve devam eden projelerimiz için AB'den toplam 37 milyon avro hibe desteği almaya hak kazandık. Bugün Türk hazır giyim sektörü, geri dönüşüm, karbon ayak izinin azaltılması, dijitalleşme ve sosyal uygunluk konularında Avrupa standartlarını yakalamış, hatta geçmiş bulunuyor. Türk hazır giyim endüstrisi bugüne kadar girdiği tüm önemli sınavları başarıyla tamamladı. İşte bu başarının bir sonucudur ki bugün hazır giyim üretiminde marka ülkeyiz. İkiz dönüşümü de başarıp sektörümüzün artılarına bir yenisini daha ekleyeceğiz."

Mustafa Gültepe, Avrupa Birliği pazarında kalıcı rekabet üstünlüğünün ancak Gümrük Birliği'nin tam modernizasyonuyla mümkün olabileceğini söyledi.

Dolayısıyla değişen ekonomik paradigmalara göre Gümrük Birliği'nin güncellenmesi gerektiğini belirten Gültepe, "Ayrıca Avrupa Birliği'nin üçüncü ülkelerle imzaladığı serbest ticaret anlaşmalarına Türkiye'nin de dahil edilerek üçlü kümülasyon sağlanmasını önemsiyor ve öneriyoruz. Bu konularda EURATEX başta olmak üzere Avrupa'daki muhataplarımızın desteğini bekliyoruz." diye konuştu.

Gültepe, konuşmasında İsrail ve İran arasındaki uzun süredir devam eden gerginliğin çatışmaya dönüşmesiyle bölgede tansiyonun daha da yükseldiğini vurguladı.

Diğer taraftan, korumacı ticaret politikalarının, küresel değer zincirlerinde ciddi kırılmalara neden olduğunun da altını çizen Gültepe, "Söz konusu korumacı önlemler, sadece hedef ülkeleri vurmuyor. Maliyet baskısı ve stratejik belirsizlik şeklinde, tüm tedarikçileri de olumsuz etkiliyor." dedi.

TİM Başkanı Gültepe, "Öngörülemeyen politika değişiklikleri, hazır giyim üreticilerinin finansal sürdürülebilirliğini de tehdit ediyor. Belirsizliklerin böylesine arttığı bir dönemde maliyetin yanı sıra hızlı, esnek ve verimli üretim stratejik önem kazanıyor. İşte tam da bu noktada Türk hazır giyim endüstrisi stratejik bir çözüm ortağı olarak öne çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Dönüşüm yolculuğu sadece vizyon değil, aynı zamanda ortak sorumluluk, ortak hareket ve yatırım gerektirdiğini belirten Gültepe, burada tüm paydaşlara önemli roller düştüğünü dile getirdi.

Gültepe, kamunun modernizasyonu hızlandıracak dönüşüm yatırımlarını teşvik etmesi, uluslararası alıcıların kısa vadeli fiyat rekabeti yerine uzun vadeli ve değer odaklı iş birliklerine yönelmesi, finans kuruluşlarının sürdürülebilirlik temelli kredilerde sektöre öncelik vermesi ve test ve doğrulama örgütlerinin sahadaki gerçeklerle uyumlu rehberlik yapmasının büyük önem taşıdığını açıkladı.

Gültepe, "Bu koşulları oluşturduğumuzda Türkiye'yi küresel sürdürülebilir moda üssü yapma hedefimizi ulaşılabilir bir vizyon haline getirebileceğimize inanıyorum." şeklinde konuştu.

" Türkiye'nin Avrupa için ideal ortaklığı sağladığını söyleyebiliriz"

Avrupa Tekstil ve Giyim Konfederasyonu (EURATEX) Başkanı Mario Jorge Machado ise Türkiye'nin AB'nin genel olarak 6. en büyük ticaret ortağı olduğunu bu nedenle Avrupa ile Türkiye arasındaki ilişkilerin çok önem taşıdığını söyledi.

Türkiye tekstil ve giyim anlamında Avrupa Birliği'nin en büyük 3. tedarikçisi olduğunu, Çin ve Bangladeş'ten sonra Türkiye'ye geldiğini vurgulayan Machado, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye ve Avrupa arasındaki ticaret çok mühim. Yüzde 40'tan daha fazla Türkiye'nin ihracatı Avrupa'ya gidiyor. Bunlar birbirine yakınlıkla oluyor, kaliteyle oluyor ve sürdürülebilirlikle mümkün oluyor. Ortak hedeflerimiz var. Ortak olanlar bizleri çok daha güçlü ilişkiler tesis etmeye perçinliyor. Bu bağlantı aynı zamanda EURATEX'te de kendini göstermekte. Türkiye tekstil ve hazır giyim endüstrisi, EURATEX organizasyonunda 4 üyeye sahip. 4 önemli organizasyon EURATEX'e büyük katkılar sağlıyor ve bu katkı, farklı farklı yönlerde hayat bulmakta.

Brüksel'deki ekip hep beraber aktif şekilde işimizi yapmamızda da süreci kolaylaştırıyor. Tekstilin ve hazır giyimin Avrupa Birliği çıkarlarının savunulmasında, parlamentoda konuşulmasında ve global olarak da anılmasında destekler önemli. Güçlü noktalarımızdan biri Avrupa Birliği'nin tedarik zincirini çeşitlendirmek arzusu ve kritik endüstrileri kendine yakın olan yerlerden tedarik etmesi. Yine de bu trend önemli ve çok daha kalıcı olacak."

EURATEX Başkanı Machado, politik gerilimler küresel değer zincirinin bölgeselleşmesine olanak sağladığını belirterek, "Artık yeni bir dünyaya girmiş olduk. Türkiye'nin coğrafi yakınlığıyla esnek üretimiyle, kapasitesiyle, üretim ve tedarik zincirindeki hızlı teslimatıyla beraber Avrupa için ideal ortaklığı sağladığını söyleyebiliriz." dedi.