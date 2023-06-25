Türk çikolata firması 28 ülkeye ihracat yapıyor

Patiswiss Çikolata Üst Yöneticisi Elif Aslı Yıldız, Türk firmasının ürettiği çikolataların ABD, İngiltere, Bulgaristan, Avusturya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Rusya gibi ülkelere ihraç edildiğini söyledi. Vegan ürünlere olan ilginin arttığına dikkat çeken Yıldız, bitkisel bazlı içerikler kullanarak hazırladıkları vegan çikolataların da yoğun ilgi gördüğünü belirtti.

Türk firmasının ürettiği "çikolatalı portakal dilimleri" ABD'lilerin, "fit ürün grupları" Çinlilerin, "glütensiz nohut cipsleri" İngilizlerin ağızlarını tatlandırıyor.

Patiswiss Çikolata Üst Yöneticisi Elif Aslı Yıldız, AA muhabirine, üretimini yaptıkları ürünleri 28 ülkeye ihraç ettiklerini söyledi. Her ülkenin farklı lezzetleri tercih ettiğini belirten Yıldız, ABD, İngiltere, Bulgaristan, Avusturya, Birleşik Arap Emirliği ve Rusya gibi ülkelere ihracatlarının devam ettiğini bildirdi.

Yıldız, toplam 12 kategoride 400'ü aşkın ürün hazırladıklarını, yıllık yaklaşık 10 bin ton çikolata üretimi gerçekleştirdiklerini ifade ederek, yerli ürünlerle farklı çeşit ve lezzette ürettikleri çikolatalara gerek yurt içinden gerekse yurt dışından talep olduğunu dile getirdi.

Tüketicilerin son dönemde raflarda glütensiz, şeker ilavesiz ve vegan ürünleri daha çok görmek istediğini vurgulayan Yıldız, hayvansal gıda tüketmeyi tercih etmeyenler için ürettikleri vegan çikolataları, bitkisel bazlı içerikler kullanarak hazırladıklarını anlattı.

"Vegan ürünlere" ilgi artıyor

Birçok ülkede hayvansal içerikler kullanılmadan üretilen ürünlere talebin arttığına dikkati çeken Yıldız, şöyle konuştu:

"Son dönemde en çok ilgi gören ürünlerimiz vegan kakaolu fındık kremamız. Bunu üretirken bitkisel süt tozu ve doğal tatlandırıcı kullanıyoruz. Dünyada ve Türkiye'de vegan ürünler sunan marka sayısı oldukça az. Mevcut vegan ürünler ise lezzetten uzak olabiliyor. Biz orijinal kakaolu fındık kremamızın lezzetini koruyarak hiçbir hayvansal gıda içermeyen vegan formülünü ürettik. Vegan olmayan tüketicilerimiz de tercih etmekten çekinmiyorlar. Karşılaştığımız yoğun ilgi ve beğeniden çok mutluyuz."

Yıldız, her ülkenin farklı damak tadına sahip olduğunu ifade ederek, "Örneğin Amerika'da çikolatalı portakal dilimleri, Çin'de daha çok fit ürün grupları, İngiltere'de ise glütensiz nohut cipleri gibi sağlıklı atıştırmalıklarımız tercih edilebiliyor. Pek çok ülkeden sosyal medya üzerinden gelen talepler mevcut. Ülkemizi uluslararası pazarlarda temsil etmek oldukça gurur verici." dedi.

Kakao oranının yüksek olması çikolatada kaliteyi artırıyor

Yaklaşan Kurban Bayramı'nda tüketicilere kaliteli ve gerçek çikolata tüketmeleri tavsiyesinde bulunan Yıldız, şunları kaydetti:

"Gerçek çikolata, içinde kakao yağı dışında alternatif bir yağ olmayan çikolatadır. Ayrıca kakao oranının yüksek olması da kaliteyi artırır. Çikolatanın üretildiği çekirdeğin kalitesi de yetiştiği bölgeye göre değişir. Çikolatanın, her zaman sağlığa faydalı olduğuna emin olabilirsiniz. Bilmediğimiz inanılmaz etkileri var ve hepsi bilimsel şekilde ispat edilmiş durumda. Kakaoda antioksidan görevi gören flavonoidler bulunuyor. Kakaonun içeriğinde yer alan biyoaktif besin bileşenleri ve magnezyum vücutta serotonin adı verilen mutluluk hormonunun artmasını sağlıyor."

Yıldız, çocuklar için de koruyucu, katkı ve renklendirici madde içermeyen çikolataların tercih edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.