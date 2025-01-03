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Türk-Alman İş Birliği: MBT Tech'in Yüzde 51 Hissesi Alman Yatırımcılara Devredildi

Türk-Alman İş Birliği: MBT Tech'in Yüzde 51 Hissesi Alman Yatırımcılara Devredildi
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Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, MBT Tech'in Alman Master Builders Solutions ile gerçekleştirdiği iş birliği sonucunda, şirketin yüzde 51 hissesinin devredildiğini açıkladı. Bu iş birliğinin Türkiye'nin inşaat sektörü ve ihracatı için önemli fırsatlar sunacağı belirtildi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, MBT Tech şirketinin yüzde 51 hissesinin Alman yatırımcılara devredildiğini açıklayarak, Türk-Alman iş birliğinin ekonomiye ve ihracata değer katacağını belirtti.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, yapı kimyasalları sektörünün önde gelen şirketlerinden MBT Teknik Yapı Kimyasalları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin (MBT Tech) Alman Master Builders Solutions ile ATO ev sahipliğinde gerçekleştirdiği iş birliği imza töreni ile başlayan sürecin tamamlandığını, MBT Tech şirketinin yüzde 51 hissesinin Alman yatırımcılara devredildiğini belirterek, yapılan iş birliğini kutladı.

"İnşaat sektörü ve ülkemiz açısından da umut vadeden bir gelişme oldu"

Baran, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada kendisinin de ortakları arasında olduğu Türkiye'de yapı kimyasalları alanında üretim yapan Ankara merkezli Aykimtaş Anadolu Yapı Kimyasalları San. Tic. A.Ş. ile İstanbul merkezli Nanotek İnşaat Sanayi ve Yapı Malzemeleri Tic. A.Ş. ortakları tarafından kurulan MBT Teknik Yapı Kimyasalları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin (MBT Tech) inşaat sektöründe yenilikçi beton katkı maddeleri ve çözümlerinde tanınmış global lider Alman Master Builders Solutions ile gerçekleştirdiği yatırım iş birliğinin imza töreninin ATO Duatepe Salonu'nda yapıldığını hatırlattı. 28 Ağustos tarihinde atılan imza ile başlayan sürecin MBT Tech şirketinin yüzde 51'lik hissesinin Alman Master Builders Solution şirketine devredilmesi ile tamamlandığını kaydeden Baran, "Ankara'da başlayan ve İstanbul'da tamamlanan bu birleşme, sadece şirketlerimiz açısından değil, inşaat sektörü ve ülkemiz açısından da umut vadeden bir gelişme oldu. İki ülke şirketlerinin ortak hedef doğrultusunda ilerleme sağlamasına katkıda bulunan Master Builders Solutions Yönetim Kurulu Başkanı (CEO) Dr. Boris Gorella, Master Builders Solutions'ın Operasyon Direktörü (COO) ve MBT Tech Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Karsten Eller, MBT Tech Genel Müdürü Suat Seven ve MBT Tech hissedarı Ali Rıza Sungur'a teşekkür ediyorum. Türk-Alman iş birliği ekonomimize ve ihracatımıza değer katacak" dedi.

Çevreye duyarlı, üretimde daha az karbon

Türkiye'nin yapı kimyasalları sektöründe önemli bir üretici ve ihracatçı ülke durumuna geldiğini açıklayan Baran, "Türkiye pazarında köklü bir yere sahip şirketle Avrupa pazarında faaliyet gösteren bir başka şirketin iş birliği yapması ve ülkemizde gerçekleştireceği üretim, yapı kimyasalları sektörüne yeni ihracat kapıları açacaktır" açıklamasında bulundu.

2023 yılında dünya ihracatındaki düşüşe rağmen Türkiye'nin sektördeki ihracatının 911 milyon dolara yükseldiğine dikkat çeken Baran, teknolojik, yenilikçi ve güvenilir ürün ve çözümler sağlamanın sektör açısından çok önemli olduğunu, MBT Tech'in modern tesislerinde gerçekleştireceği üretimle sektörün ihtiyacını karşılamanın yanı sıra, ihracat da gerçekleştireceğini bildirdi. Baran ayrıca, MBT Tech'in daha az karbondioksit emisyonuyla üretime ağırlık vereceğini ifade etti.

Baran, doğalgaz iletim sıkıntısı nedeniyle Avrupa Birliği ülkelerinde üretim ve ısınmanın sorun haline gelebileceğini belirterek, Avrupalı yatırımcıları Türkiye'ye davet etti. Baran, "Çeşitli boru hatları aracılığıyla doğalgaz alan, kendi üretimi de bulunan Türkiye, gerek konumu gerek üretim şartları ile yatırım için güvenli ülke statüsünü pekiştirmiştir. Avrupalı yatırımcıları doğrudan ya da birleşme yoluyla ülkemizde yatırım yapmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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