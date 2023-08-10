Tüketicilerin Çamaşır Deterjanı Tercihleri Araştırıldı

Araştırma şirketi Areda Piar, tüketicilerin çamaşır deterjanı tercihlerini ele aldığı bir araştırma yaptı. Araştırmaya göre katılımcıların çoğunluğu toz deterjanı tercih ediyor ve temiz yıkama en önemli kullanım nedeni olarak belirlendi. Sıvı deterjan kullanıcıları ise kalıntı bırakmaması özelliğini ön planda tutuyor. Tüketicilerin çamaşır deterjanlarından genel olarak memnun olduğu görülürken, fiyat ve leke çıkarma sorunları öne çıkan sorunlar arasında yer alıyor.

Araştırma şirketi Areda Piar, tüketicilerin beğeni, güven, satın alma ve sadakat kriterlerini ele alarak geliştirdiği 'Benim Markam' modeli ile bu ay çamaşır deterjanlarına yönelik bir araştırma yaptı. Bin 100 kişiyle yapılan araştırmaya göre katılımcıların yüzde 44,4'ü toz, yüzde 40,5'i ise hem toz hem sıvı, yüzde 15,1'i ise sıvı deterjanı tercih ediyor.

Tüketicilerin toz deterjanı kullanım nedenlerinin en başında yüzde 37 ile temiz yıkama geliyor. Yüzde 27 ile beyazlatma ikinci, yüzde 14,6 ile uygun fiyat üçüncü, yüzde 10,4 ile leke çıkarma dördüncü, yüzde 9,3 ile alışkanlık beşinci, yüzde 1,7 ile doğal-ekolojik ürün olması altıncı sırada yer alıyor.

KALINTI BIRAKMAMASI ÖNEMLİ ETKEN

Sıvı deterjan kullanım nedenleri arasında ise ilk sırada yüzde 36 ile kalıntı bırakmaması bulunuyor. Yüzde 24,2'si çamaşırı koruma, yüzde 11,9'u temiz yıkama, yüzde 9,5'i güzel koku, yüzde 8,1'i yumuşaklık, yüzde 5,9'u doğal/ekolojik ürün, yüzde 1,7'si alışkanlık, yüzde 1,1'i uygun fiyat, yüzde 1,1'i ise leke çıkarma olarak diğer kullanım nedenleri arasında yer alıyor.

Araştırmaya göre tüketicilerin yüzde 57,8'i çamaşır deterjanlarından kesinlikle memnun olduğunu belirtiyor. Diğer seçeneklerde ise yüzde 31,4'ü memnun, yüzde 6'sı ne memnun ne değil, yüzde 2'si memnun değil, yüzde 2,8'i kesinlikle memnun değil olarak göze çarpıyor.

FİYAT VE LEKE ÇIKARMA BELİRLEYİCİ FAKTÖR

Araştırmada tüketicilerin çamaşır deterjanlarına yönelik yaşadığı sorunlarda yüzde 59,4 ile fiyat ve yüzde 40,7 ile leke çıkarma durumu öne çıkıyor. Tüketicilerin yüzde 25,3'ü temiz yıkamadığı için, yüzde 17,8'i kalıntı, yüzde 15'i sertlik ve yüzde 10,9'u alerji/cilt tahrişi konularında sorun yaşadığını belirtiyor.