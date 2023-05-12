TÜİK verilerine göre ciro endeksi mart ayında yıllık yüzde 59,4 arttı
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TÜİK verilerine göre sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, mart ayında yıllık yüzde 59,4 arttı. Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi aylık yüzde 4,1 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, mart ayında yıllık yüzde 59,4 arttı.
TÜİK, mart ayına ilişkin ciro endekslerini bugün yayınladı. Buna göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi aylık yüzde 4,1 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 5,1, inşaat ciro endeksi yüzde 3,1, ticaret ciro endeksi yüzde 4,5, hizmet ciro endeksi yüzde 1 oranında yükseliş kaydetti.
Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi yıllık ise yüzde 59,4 artış gösterdi. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 42,4, inşaat ciro endeksi yüzde 105, ticaret ciro endeksi yüzde 66,1, hizmet ciro endeksi yüzde 67,5 yükseldi.