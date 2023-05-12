TÜİK verilerine göre ciro endeksi mart ayında yıllık yüzde 59,4 arttı

TÜİK verilerine göre sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, mart ayında yıllık yüzde 59,4 arttı. Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi aylık yüzde 4,1 arttı.