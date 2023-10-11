TÜİK: Ağustos Ayında Sanayi, İnşaat, Ticaret ve Hizmet Sektörlerinde Ciro Arttı

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, ağustos ayında sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde toplam ciro yıllık olarak yüzde 69 artış gösterdi. Ayrıca perakende satış hacmi de yıllık olarak yüzde 17,2 arttı.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde toplam cironun ağustosta yıllık yüzde 69 arttığını açıkladı.

TÜİK, Ağustos 2023 dönemine ilişkin ciro ve perakende satış endekslerini açıkladı. Buna göre; sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, ağustos ayında yıllık yüzde 69 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 55,5, inşaat ciro endeksi yüzde 106,3, ticaret ciro endeksi yüzde 75,8, hizmet ciro endeksi yüzde 65,4 arttı. Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, ağustos ayında aylık yüzde 2,3 arttı. Aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 2, inşaat ciro endeksi yüzde 2,6, ticaret ciro endeksi yüzde 1,9, hizmet ciro endeksi yüzde 4,6 arttı.

PERAKENDE SATIŞ HACMİ YILLIK YÜZDE 17,2 ARTTI

Perakende satış hacmi, 2023 Ağustos'ta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,2 arttı. Gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 15,3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 24,2 arttı. Otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 1 azaldı. Perakende satış hacmi, bir önceki aya göre yüzde 4,7 azaldı. Gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,1 arttı, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 5,6, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 9 azaldı.